De ster worden van de “Office Siren Era” met Tinder: Zo geef je liefde op kantoor een boost

Laatst geüpdatet op september 10, 2024 by Redactie

De ‘Summer of Love’ is bijna weer voorbij, maar niet getreurd, want de liefde staat op het punt het kantoor over te nemen! Welkom in het tijdperk van de “Office Siren Era”, waar de fietsenstalling de plek wordt voor verleidelijke blikken en de koffiecorner de nieuwe ontmoetingsplek is voor spannende intriges. Terwijl je tussen de deadlines door tijd probeert te vinden voor wat spanning in het dateleven, is Tinder je partner in crime met deze handige tips om je na-zomerromance zelfs op je werk soepel te laten verlopen.

Jouw geheime liefde

Wil je wel lekker Tinderen, maar heb je geen zin in je collega’s tijdens het swipen? Met Tinder’s Privémodus blijf je volledig onzichtbaar—behalve voor degene die jij liket. Jij hebt de controle over wie jou ziet en wanneer, zo voorkom je ongemakkelijke situaties bij de koffiemachine.

Doen alsof je werkt, maar tussendoor stiekem swipen

Bang dat je collega’s je geheime date avonturen ontdekken terwijl je aan het werk bent? Met één klik op de knop neemt je Tinder scherm de vorm aan van een werkdocument. Work Mode is ideaal voor iedereen die graag multitaskt en discreet wil blijven daten zonder dat iemand het doorheeft. Zo kun je ongemerkt je match blijven chatten, zelfs tijdens die lange meeting.

POV: Je kantoorbestie is jouw swipe sidekick

Samen swipen is toch veel leuker dan alleen? Met Tinder MatchMaker kun je je kantoor vriend(in) inschakelen om mee te helpen bij het kiezen van je matches. Of je nu serieus op zoek bent of gewoon zin hebt om nieuwe mensen te ontmoeten, je collega’s zie je bijna meer dan je vrienden, dus die weten precies wie wel of niet bij jou past.

New season, new you?

Een nieuw seizoen is altijd een mooi moment om even stil te staan bij jezelf. Wat zijn je doelen voor de aankomende tijd en hoe zie je je liefdesleven voor je? Of je nu op zoek bent naar iets serieus of het liever casual houdt, Tinder helpt je om je doelen helder te krijgen. Met Intenties kan je precies aangeven waar jij naar zoekt.

Nog niet klaar voor het einde van de zomer? Kun je de zomer echt nog niet loslaten? Tinder’s Paspoort-functie zorgt ervoor dat je contact kunt blijven houden met die leuke vakantieliefde, waar je ook bent. Verleng de zomer nog even en blijf nieuwe avonturen ontdekken, terwijl je gewoon op kantoor zit. Wie zegt dat routine en avontuur niet samen kunnen gaan?