De superfoods van Peru

In moderne tijden worden ze superfoods genoemd, maar in Peru zijn het gezonde voedingsmiddelen met een zeer oude oorsprong. In Peru is er een verborgen schat die veel verder gaat dan geschiedenis en archeologie, die dateert uit de oudheid, een erfgoed dat verbonden is met het land en de eeuwenoude tradities van dit land. Dit zijn voedingsproducten, planten en vruchten die nog steeds – net als honderden jaren geleden – door boeren worden verbouwd en die een echte rijkdom zijn voor de lokale bevolking.



Voedingsmiddelen met zeer waardevolle eigenschappen voor onze gezondheid, super voedzaam, rijk aan heilzame stoffen en antioxidanten, een echt wondermiddel voor wie gezond wil eten en een correct dieet wil volgen. De ‘Peruaanse superfoods’ komen vandaag ook op onze tafels.



Onder het merk ‘Superfoods Peru’ vallen alle voedingsmiddelen met hoge voedingswaarden die Peru produceert. Voedingsmiddelen die deel uitmaakten van het dieet van de Andes-voorouders en die nog steeds de basis vormen van de gerechten van alle Peruaanse families en vele anderen over de hele wereld.



Onder deze, om er maar een paar te noemen, vinden we quinoa, amarant, cañihua (kruidachtige plant vergelijkbaar met quinoa), maca, yacón (knol gekweekt in de uitgestrekte Andes-regio), johannesbrood, sacha inchi of Inca-pinda, gigantische maïs uit Cusco, paars maïs, camu camu, palta (avocado in Peruaans), cacao en chocolade.

Lees ook: 6 x lekkere Peruaanse recepten

Een rijke variatie aan producten die een hoog gehalte aan gunstige eigenschappen bevatten zoals vitamine C, koolhydraten, eiwitten, mineralen en essentiële aminozuren, vezels, mineralen zoals fosfor en calcium, ‘goede’ vetzuren, eiwitten, met uitstekende eigenschappen om cholesterol en versterken het immuunsysteem.



Dankzij zijn ongelooflijke biodiversiteit en de verscheidenheid aan buitengewone natuurlijke omgevingen van de Stille Oceaan tot de Andes, van de woestijn tot het Amazonewoud, is Peru ’s werelds grootste producent van superfoods en dankzij de uitstekende exportmogelijkheden die traceerbaarheid en innovatie transparant maken en duurzame processen is de laatste jaren de aandacht gegroeid naar Peruaanse superfoods, die tegemoetkomen aan de behoeften en nieuwe trends van consumenten, die steeds meer geneigd zijn een gezonde levensstijl te leiden.



Kwaliteit, verscheidenheid en nutritionele eigenschappen maken van deze voedingsmiddelen een echte culinaire en aardse schat, producten van topkwaliteit die de moeite waard zijn om grondig te leren kennen en naar onze tafels te brengen, maar niet voordat we ze hebben leren kennen om er het beste uit te halen.

Quinoa, een veelzijdige pseudo-graansoort met tal van nutritionele eigenschappen

Quinoa is een pseudograansoort met tal van interessante nutritionele eigenschappen, zozeer zelfs dat het deel uitmaakt van de ‘superfoods’. In vergelijking met de meeste granen bevat quinoa meer eiwitten, calcium, fosfor en ijzer en is bovendien glutenvrij. Het is rijk aan antioxidanten met krachtige ontstekingsremmende werking en nuttig voor het bestrijden van ziekten die verband houden met cellulaire veroudering, in oplosbare vezels die nuttig zijn voor de darmtransit en regelmaat, in mineralen zoals magnesium, kalium en zink en is cholesterolvrij.



Het is een plant afkomstig uit Zuid-Amerika, in het Andesgebied en groeit op bijzonder grote hoogten. Al millennia lang is het een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor deze bevolkingsgroepen die het nog steeds cultiveren volgens traditionele methoden die van generatie op generatie worden doorgegeven.



De Inca’s noemden het chisya mama, wat in de Quechua-taal ‘moeder van alle zaden’ betekent. Tegenwoordig zijn er meer dan 200 soorten quinoa waarvan de zaden voornamelijk worden geconsumeerd en voor gebruik zorgvuldig moeten worden gewassen omdat ze saponine bevatten, een chemische verbinding met een bittere smaak die het onaangenaam kan maken. Onder de meest voorkomende en verkrijgbare variëteiten op de markt vinden we echte quinoa, met een laag percentage saponinen en gekenmerkt door witte zaden, rode quinoa die zich juist onderscheidt door de zaden met een intense donkerrode kleur en zwarte quinoa, met een variatie die varieert van bruin tot zwart en wordt beschouwd als de meest waardevolle variëteit.



Het heeft een delicate smaak, wordt gebruikt voor voorgerechten en flans en kan worden gecombineerd met groenten, zoals koude salades of toegevoegd aan peulvruchtensoepen of als basis voor de bereiding van hamburgers, gehaktballen of energierepen, maar het is ook ideaal voor een gezond en smakelijk ontbijt.

Pisco, cognac symbool van de Peruaanse cultuur

De naam is afgeleid van de Quechua-taal, “pisscu”, wat vogel betekent en behalve dat het de naam is van een zeer vruchtbare vallei, gelegen in het zuiden van Peru, is het ook de naam van de bevolking die het gebied bewoonde (Pisko, oud Paracas-beschaving), expert in het maken van modderpotten, vooral gebruikt voor chicha, niet-gedistilleerde fermentatie van maïs.



Na verloop van tijd kregen deze met bijenwas beklede potten de naam van hun fabrikanten en vervolgens de brandewijn die vanaf het midden van de 16e eeuw werd geproduceerd met door de Spanjaarden geïmporteerde druiven en in dezelfde vaten liet gisten.



Vandaar de geboorte van Pisco, gedistilleerd uit verse druivenmost en de nationale drank van Peru, waarvan acht soorten pisquera-druiven kunnen worden onderscheiden, verdeeld in twee groepen: niet-aromatisch zoals Quebranta (beschouwd als de beste), Molar, Negra Criolla en Urina en aromaten zoals Italia, Torontel, Moscatel en Albilla.



Het belangrijkste productiegebied van pisco is de Ica-regio, 300 km ten zuiden van de hoofdstad, maar het wordt ook geproduceerd in Lima, Arequipa, Moquegua en Tacna, gebieden die even geschikt zijn voor de teelt van deze druiven vanwege de klimatologische en bodemgesteldheid.



De techniek van extractie, druivenoogst en het fermentatieproces van deze drank wordt al generaties lang doorgegeven, waardoor de traditie in stand wordt gehouden: het druivensap wordt 14 dagen in modderpotten gelaten en wanneer de most begint te gisten, worden de druivensuikers omgezet in alcohol. De most wordt overgebracht naar distilleerders en bij hoge temperatuur vindt het destillatieproces plaats. Na een rustperiode van ongeveer 4 maanden wordt de drank gebotteld en geëtiketteerd.



Er zijn drie soorten pisco: Pisco Puro, lichte pisco afgeleid van een enkele variëteit van niet-aromatische wijnstokken zoals Quebranta of Mollar; de Acholado, een zeer sterke brandewijn die wordt geproduceerd door verschillende soorten wijnstokken te mengen; de Mosto Verde die wordt verkregen uit de distillatie van most die het fermentatieproces niet heeft voltooid.



Om de kwaliteit van een pisco beter te waarderen, gezien het hoge alcoholgehalte (38-48°C), is het goed om het in kleine slokjes te drinken en de copa pisquera te gebruiken die, dankzij zijn tulpvorm, zijn geur en aroma’s benadrukt. Cocktails op basis van Pisco worden ook bijzonder gewaardeerd, zoals de Pisco Sour bereid met eiwit, suikersiroop, limoensap en een paar druppels angostura of de Chilcano de Pisco gemaakt met ginger ale, limoensap en angostura, zeer verfrissend.

Peruaanse koffie, een oud verhaal van smaken en aroma’s

Niets beter dan een kopje koffie om te verenigen, dichter bij elkaar te brengen en banden te versterken. Koffie is veel meer dan een boon, het is een levensstijl en wij weten dit heel goed, maar Peru is niet minder, dat een van de rijkste landen ter wereld is wat betreft biodiversiteit en ook een van de beste en meest erkende producenten ter wereld wereld van koffie, maar ook als een van de belangrijkste agrarische exportproducten van het land.



Koffie in Peru vindt zijn oorsprong rond het einde van de 18e eeuw, toen Europese pioniers het naar de Chancamayo-vallei brachten. Tegenwoordig zijn er 11 belangrijke producerende regio’s, waarvan er zeven 91% van de producenten en bebouwbare gebieden concentreren en allemaal voornamelijk langs de Peruaanse Andes liggen, een uitstekend scenario voor de teelt van koffie op grote hoogte. Peruaanse koffie groeit op een hoogte variërend van 600 meter boven zeeniveau tot 1.800 meter, maar 75% van de koffieplantages bevindt zich boven de 1.000 meter en de beste kwaliteit boven de 1.300 meter. Arabica-koffie wordt hier bijna uitsluitend geproduceerd vanwege de zintuiglijke kenmerken waaruit het bestaat, zoals smaak, body en aroma. Een van de belangrijkste aspecten voor de productie van goede koffie is de productieketen zelf. In die zin heeft het Peruaanse multiculturalisme het mogelijk gemaakt om verschillende gewoonten en procedures te respecteren die hun oorsprong vinden in één enkele koffietraditie, die de traceerbaarheid en duurzaamheid beschermt. De koffieoogst vindt plaats tussen juni en september en het productieproces begint met het verpulveren van de vrucht, wat bestaat uit het scheiden van het vruchtvlees van de boon met behulp van mechanische apparatuur die ‘pulpmachines’ wordt genoemd. Tijdens de fermentatie worden de granen – met hun slijmstoffen – gedurende 12 tot 18 uur blootgesteld in speciaal voor fermentatie ontworpen tanks. Dit helpt het graan om zijn kwalitatieve potentieel tot uitdrukking te brengen en vergemakkelijkt de latere verwijdering van het slijm. Wassen is de fase waarin het afgebroken slijm met schoon water uit het graan wordt verwijderd en zo klaar is voor de volgende stap, namelijk het drogen.

Lees ook: 5 dranken die alleen in Peru kunnen worden geproefd

Het merk Cafés del Perú (Koffie uit Peru) is geboren om internationaal alle soorten koffie te promoten die op Peruaans grondgebied worden geproduceerd en worden gekenmerkt door hoge kwaliteit, behorend tot de belangrijkste producenten van biologische koffie, geteeld zonder het gebruik van pesticiden of kunstmest en met de grootste aantal Rainforest Alliance gecertificeerde koffieplantages in de wereld, erkenning voor duurzame landbouw die milieuverantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid en economische duurzaamheid voor boerengemeenschappen bevordert.



Deze bijzondere Peruaanse Arabica heeft een volle, fluweelzachte en diepe smaak; zijn delicate aromatische smaak, rijk en intens in de neus, onthult het belangrijke en zorgvuldige werk achter elke koffieboon. Het is niet verrassend dat Peruaanse koffie een van de beste ter wereld is!