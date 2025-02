De symboliek van de trouwring

Laatst geüpdatet op februari 19, 2025 by Redactie

Ringen hebben door de jaren heen zoveel dingen gesymboliseerd en dienen als embleem van liefde en toewijding, en kunnen ook worden gezien als een kwestie van status. De moderne trouwring wordt door zowel mannen als vrouwen gedragen en de betekenis is in de loop van de tijd verschoven naar een symbool van huwelijksvereniging. Als je getrouwd bent, draag je je ring hoogstwaarschijnlijk elke dag, zonder er veel over na te denken. Maar heb je je ooit afgevraagd wat de geschiedenis is en hoe het een belangrijke huwelijkstraditie werd?

Tot wel 3000 jaar terug

Er wordt gezegd dat de traditie van het uitwisselen van ringen 3000 jaar teruggaat, terwijl de eerste diamanten trouwring werd vastgelegd in het testament van een weduwe die in 1417 overleed. Er zijn ook historici en juweliers die het erover eens zijn dat het dateert uit het oude Egypte, en men dacht dat farao’s ringen droegen om hen de eeuwigheid te geven. Ze droegen hun ring ook aan de linkerhand, aan de ringvinger, ook wel de ader van de liefde genoemd.



De Egyptenaren gingen vervolgens door met het veroveren van Alexander de Grote, en de Grieken namen de Egyptische gewoonte over om ringen uit te wisselen om de liefde en toewijding van een koppel aan te duiden door koperen en ijzeren ringen uit te wisselen bij hun huwelijksgeloften. Trouwringen begonnen te evolueren om rijkdom te laten zien en werden meer op maat gemaakt door verschillende metalen, zoals goud, en kostbare edelstenen, zoals diamanten, te integreren die symbolisch zijn.



Tot de laatste paar eeuwen was het huwelijk een veel minder formele aangelegenheid, waarbij zelden officieel papierwerk of juridische getuigen betrokken waren. Gedurende de oudheid en de Middeleeuwen was een mondelinge uitwisseling van verbintenissen en zo nu en dan een trouwring alles wat een stel nodig had om zichzelf getrouwd te verklaren.



Pas in de 12e eeuw introduceerde de christelijke kerk het huwelijk als een ‘heilig sacrament’, waarvoor een officiële huwelijksceremonie nodig was, waaronder het plaatsen van een ring aan de vinger van de bruid. Zelfs toen werd het huwelijk vooral gezien als een zakelijke transactie of uitwisseling tussen twee families, en niet als een manier om je levenslange toewijding aan een zielsverwant te tonen.



De puriteinen in het koloniale Amerika beschouwden sieraden als frivool. De mannen gaven hun vrouwen vingerhoeden in plaats van ringen. Nadat bruiden hun vingerhoeden hadden gebruikt om kleding en textiel voor hun nieuwe huis te naaien, konden ze vervolgens de bovenkant van hun vingerhoeden afzagen om ringen te maken.



Het formele huwelijksaanzoek begon pas in de 20e eeuw als ritueel in Noord-Amerika, toen koppels elkaar een ring gaven.



Tot dan toe was het vooral de vrouw die een eenvoudige ring droeg, en mannen hadden vaak geen ring. De soldaten in de Tweede Wereldoorlog begonnen deze traditie in de jaren veertig toen soldaten die naar de oorlog vertrokken, iets wilden dat hen herinnerde aan hun dierbaren die thuis op hen wachtten. Het was een keerpunt, niet alleen voor verlovingsringen, maar ook voor trouwringen.

De Tweede Wereldoorlog was ook verantwoordelijk voor het vestigen van de traditie van trouwringen voor mannen – iets wat in de vroegere geschiedenis niet gebruikelijk was. Getrouwde soldaten begonnen tijdens hun inzet trouwringen te dragen als herinnering aan hun vrouwen thuis. De traditie sloeg uiteindelijk aan onder de burgerbevolking, en trouwringen voor heren worden nog steeds veel gedragen.