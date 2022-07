Eindelijk vakantie: wanneer ze op hun vakantiebestemming aankomen, ontmoeten reizigers verschillende medevakantiegangers op het strand – gelijkgestemde mensen en degenen die de neiging hebben om hun medemensen te verbazen met hun strandactiviteiten. We presenteren hier de tien meest voorkomende strandtypes voor het hoogseizoen:

Type 1: De stijlvolle Instagram-diva

De diva trekt meteen de aandacht als ze het strand bezoekt als ze bijzonder goed gestyled en gekleed is, omdat alles aan haar perfect op elkaar is afgestemd: de kleur van de bikini past bij de slippers, de nagellak, de badhanddoek en de strandtas. De diva koelt nogal spaarzaam af, omdat ze maar tot aan haar middel het water in gaat. In het water zonder sieraden en zonnebril? Het perfecte kapsel vernietigen door te zwemmen? Nooit! Meestal is ze bezig met het fotograferen van de perfecte Instagram-selfie. Voordeel: Het type vrouw ziet eruit alsof ze net is opgemaakt, zelfs na een hele dag op het strand.

Type 2: De aansteller

Bruiningsolie of een mooie vrouw zijn zijn constante metgezellen: de aansteller is meestal fit en loopt vaak het strand op en neer in strakke zwembroeken – hij wil tenslotte gezien worden. Bij 35 graden pull-ups op het strand? De aansteller is binnen! Zonnebrandcrème met een zonbeschermingsfactor is een vreemd woord voor deze strandman, omdat zijn verklaarde doel is om nog bruiner te worden. Het is niet ongebruikelijk dat de aansteller op pad gaat met de stijlvolle diva.

Type 3: Nieuw verliefd

Stellen die net verliefd zijn geworden, die wild aan het zoenen zijn op het strandlaken of in het water, rondscharrelen en zich niet meer bewust zijn van hun omgeving, zijn wat onaangename mensen, vooral voor gezinnen. “Neem alsjeblieft een kamer”, zou men het pas verliefde stel willen toeroepen. Met een melancholische zucht zegt de echtgenoot: “Vroeger was dat bij ons ook het geval”.

Type 4: De gluurder

Zodra je je op het strand uitkleedt, verschijnt de gluurder die je onbeschaamd aankijkt. Zijn grootste geluk zijn de verliefde koppels, want hier is veel te zien. Meestal probeert de gluurder niet eens zijn blik te verbergen. Maar af en toe is het voor de een of de ander ongemakkelijk als hij erop wordt betrapt.

Type 5: De geïnteresseerde

De geïnteresseerde wil niet de typische reiziger zijn, hij is immers geïnteresseerd in het land en zijn mensen en was ’s ochtends al in het achterland in zijn eentje op pad in een huurauto of ging op een kleine wandeltocht. Op het strand worden vaak reisgidsen doorgebladerd om de route voor de volgende dag te bepalen. De geïnteresseerde is het perfecte aanspreekpunt als het gaat om tips voor excursies. Soms schiet hij een beetje door de mand, want hij is tenslotte zo goed op de hoogte dat hij alles beter weet en ook graag de reisleider de les geeft.

Type 6: De sportieve

De sportieveling staat vaak om zeven uur ’s ochtends op en gaat voor het ontbijt eerst joggen. Als hij niet in het water is om te kiten of te snorkelen, probeert hij snel een paar mensen bij elkaar te krijgen voor een beachvolleybalwedstrijd. Hij wordt bewonderd door de andere vakantiegangers om zijn uithoudingsvermogen. Zijn medereizigers die zijn passie niet delen, ergeren zich nogal.

Type 7: De snotaap

Als kinderen hun ouders opvoeden: “Oh Jan, dat was niet zo leuk”, hoor je van de ouders van de snotlepel nadat hun kinderen zand naar andere vakantiegangers hebben gegooid. Als er niets gebeurt na het herhaalde “Het zou mooi zijn als je daar nu mee stopt”, hebben de mede-vakantiegangers geen andere keuze dan een andere plek te zoeken. Dit wordt pas overtroffen als de boef het veld betreedt met zijn broers en zussen, die zich ook slecht gedragen. De regel is hier: zoek snel de afstand.

Type 8: De inactieve

De inactieve persoon is in het dagelijks leven meestal permanent gestrest en wil daarom gewoon rust en stilte op vakantie. Hij maakt vaak deel uit van een stel en zijn dag op het strand bestaat uit slapen en lezen. Als het toch te warm wordt, gaat hij af en toe een paar minuten de zee in. Een kruiswoordpuzzel is al teveel en meestal luistert hij zwijgend naar de beoordeling van de vriendin over de andere strandtypes.

Type 9: De contact zoekende

De contact zoekende is een van de populaire strandtypes. Hij benadert anderen openlijk, is altijd vriendelijk en grappig. Waar zijn de beste restaurants, waar zijn de beste feesten in de avond of hoe organiseer je je eigen strandfeest? De sociale persoon wisselt graag van gedachten, wil iets beleven. Hij praat niet alleen met de mooie meisjes, maar ook met stellen en sportliefhebbers en luistert naar wat de geïnteresseerde te zeggen heeft.

Type 10: De duurzame

Meestal te vinden aan stranden die zonder vliegtuig te bereiken zijn. Hij blijft niet in een hotel, maar in een appartement en koopt vers op de wekelijkse markt. Hij is altijd op zoek naar afgelegen baaien, ook als dat betekent dat je een uur van tevoren in de brandende zon moet lopen. Absoluut lovenswaardig: de duurzame heeft altijd aandacht voor het milieu.