De tijd is rijp... voor pruimen!

Pruimen horen net zo goed bij de zomer als zon, ijs en dat vakantiegevoel. Van juli tot oktober komen de knapperige, dikke vruchten uit de lokale teeltgebieden, vers geoogst, in Nederlandse supermarkten. De violetblauwe steenvrucht is enorm populair.

Blauwbloedige pioniers voor de mooie blues

Hoewel pruimen, afhankelijk van de regio – onmisbaar zijn geworden in onze teeltgebieden – hebben ze ver gereisd! Twee grote heersers uit de geschiedenis zouden verantwoordelijk zijn voor het feit dat ze tegenwoordig in zoveel keukens en op verschillende continenten thuis zijn. Allereerst Alexander de Grote, die niet alleen de prachtige blauwe mee naar huis nam, maar ook Damascus tot het centrum van de pruimenhandel maakte. Met een blijvend effect trouwens: pruimen zijn vandaag de dag nog steeds een populair ingrediënt in de oosterse keuken en worden vaak gegeten bij vlees en andere hartige gerechten, bijvoorbeeld in een pruimen- en kiptajine. Karel de Grote zou ervoor hebben gezorgd dat pruimen ook Centraal-Europa veroverden. Gelukkig voor de Midden-Europeanen, die al snel bezweken voor de violetblauwe verleiding! De steenvrucht is vooral populair als taarttopping of in andere desserts zoals Kaiserschmarrn of pruimenbollen. Maar ook in hartige varianten, in salades of bij geitenkaas slaan ze een mooi figuur.

De prachtige Mirabelle

Het zoete zusje van de pruim is door zijn goudgele kleur en ronde vorm goed te onderscheiden van zijn broertjes en zusjes. Haar naam, “Mirabelle”, komt uit het Italiaans en betekent zoiets als “bewonderenswaardige schoonheid”. Het aromatische steenfruit past bijzonder goed bij desserts. Het geeft dumplings, taarten of cakes een heel speciaal tintje. Mirabellen zijn ook erg populair in vloeibare vorm. Bijvoorbeeld verwerkt tot likeur of fruitbrandewijn.

De koninklijke greengage

De gele tot roodgroene lekkernijen worden ook als edele pruimen beschouwd en overtuigen met hun zoete, licht kruidige aroma. Greengage – genoemd naar Claudia (Clode), een dochter van Lodewijk XII – kwam oorspronkelijk uit Frankrijk. In vergelijking met andere pruimenrassen is de koninklijke steenvrucht iets kleiner en bijna cirkelvormig. De vruchten kunnen worden genoten in een fruitig-frisse fruitsalade, als jam of gewoon van hand tot mond.

Weetjes!

Kracht

Pruimen zijn niet alleen heerlijk. Ze zorgen ook voor een extra energieboost en voorzien het lichaam van vitamine A, B en E, ijzer, magnesium en koper. De even vezelrijke als caloriearme vruchten geven een boost aan een trage spijsvertering en zijn ideaal voor een lichte en bewuste voeding. Alleen als je een fructose-intolerantie hebt, moet je te rijpe vruchten vermijden, omdat ze veel fructose bevatten.

Inkoop

Oog eet met je mee, koopt met je mee! Wanneer je pruimen koopt, moet je ervoor zorgen dat de vruchten niet te stevig zijn. Je herkent een perfect rijpe vrucht niet alleen aan het feit dat de schil van de vrucht mollig is en licht meegeeft bij lichte vingerdruk, maar ook aan zijn “geur” ​​- de typische, witachtige laag die pas vlak voor het eten moet worden afgewassen . Omdat het het mooie blauw beschermt tegen uitdrogen. Trouwens: pruimen smaken het lekkerst ongeveer twee weken nadat ze blauw zijn geworden. Pruimen hebben hun volledige rijpheid en zoetheid ontwikkeld wanneer ze in stijl krimpen.

Opslag

Afhankelijk van het ras kunnen verse pruimen twee tot drie dagen tot maximaal een week in de koelkast worden bewaard. Fruit zonder pit kan ook perfect worden ingevroren. Dan zijn de fruitige lekkernijen tot wel een jaar houdbaar. Als alternatief kunnen pruimen gemakkelijk worden bewaard door ze te verwarmen. Compote is bijvoorbeeld heel snel te maken. Ontpit de vrucht, snij in vieren en breng aan de kook met water en suiker. Giet het mengsel vervolgens in gesteriliseerde glazen.

Bereiding

Door hun iets steviger vruchtvlees zijn pruimen ideaal om te bakken, omdat ze ook bij hoge temperaturen niet hun vorm verliezen, terwijl pruimen sneller smelten door het grotere watergehalte en hun zachte vruchtvlees. Door hun licht zure smaak zijn pruimen op de taart de perfecte toevoeging aan het zoete cakebeslag. Pruimen zijn uitstekend te verwerken tot compote of tot andere desserts zoals crumble of pruimenbollen. En wie denkt dat pruimen alleen maar zoet kunnen zijn, heeft het mis. De vruchten smaken ook erg goed bij vleesgerechten, in salades of bij geitenkaas.

Tip: De klassieke pruimentaart is het lekkerst als hij met pruimen gebakken is. In het ideale geval moeten ze behoorlijk rijp zijn, maar niet te zacht. Vroege, sappige pruimen verliezen veel water tijdens het bakken en kunnen de cake zachter maken – ze hebben ook de neiging om zoetheid te verliezen. Aan de andere kant hebben pruimen die later rijpen de neiging om zoeter te worden als ze worden gebakken.