Laatst geüpdatet op januari 3, 2024 by Redactie

Bij een nieuw jaar horen ook nieuwe trends. Naast de dating trends, food trends, sekstrends, reistrends, bloementrends en de fitnesstrends, zijn hier de top-10 beauty en health trends 2024 volgens cosmetisch artsen KNMG Annebeth Kroeskop en Daria Voropai van Kalea Clinic.

Regenerative aesthetics:

Catching the curve early. Hoe eerder hoe beter – start jonger met de juiste behandeling om het natuurlijke huidverouderingsproces daadwerkelijk te vertragen.

Vaginal treatments – L.A. style

Esthetische behandelingen voor de vagina voor meer zelfvertrouwen en verbetering van het lichamelijk welzijn. In Los Angeles vind je deze ‘lunchtime treatments’ al op iedere hoek van de straat. Vanaf begin 2024 is dit specialisme ook in Amsterdam beschikbaar.

Gericht slikken: meten is weten

Voedingssupplementen niet meer lukraak maar op basis van bloedtest en advies innemen. Dit voorkomt onnodige belasting van het lichaam en zelfs ongunstige effecten van over suppletie. Specialisten bieden steeds vaker solo-supplementen aan die overdosering voorkomen.

Men too: steeds meer mannen kiezen voor cosmetische ingrepen

Afgelopen jaren zag de industrie een stijging van 20%, de prognose voor de toekomst is een groei van minstens 15%. Mannen omarmen in toenemende mate de diverse mogelijkheden binnen de esthetische geneeskunde, waarbij gespecialiseerde producten en behandelingen hen helpen hun zelfvertrouwen te vergroten en een jeugdige uitstraling te behouden.

Leeftijd agnostische beauty benadering

Anti-aging wordt Pro-aging! Ouder worden op een manier die bij je past ongeacht de verwachtingen. Niet krampachtig vasthouden aan schoonheidsidealen die passen bij twintigers, maar op de mooiste, beste en meest gezonde manier actief ouder worden.

Het einde van de hamsterwang en onderkin

Zaffiro maakt het eindelijk mogelijk. Deze unieke behandeling is ontspannend en doeltreffend. Paris Hilton is fan van deze technologie om hals en kaaklijn te verstrakken. Geen downtime, direct resultaat en lange termijneffect.

One stop huidverbetering:

Bepaalde huidverbeterende behandelingen konden niet gecombineerd worden waardoor cliënten twee aparte behandelingen moesten maken. De nieuwste generatie injectables zijn wel bestand tegen hitte zodat injectie en laser in één afspraak uitgevoerd kunnen worden.

Personalised skin booster: move over Prophilo!

In 2024 zien we echte huidverbetering skin boosters. Niet alleen vocht toevoegen, maar daadwerkelijk collageen stimulerende skinboosters die de aanmaak van collageen en elastine elementen in de huid bevorderen.

Harvard skincare met unieke werking:

Lymfeboost nu ook mogelijk door topical skincare van het merk Iräye, ontwikkeld op Harvard. Unieke formules -wetenschappelijk onderbouwd! – die het lymfesysteem aanzetten om extra vocht af te voeren, denk bijvoorbeeld rond de ogen (wallen!) maar ook voor het lichaam (kenkels).

Body treatments laser X injectable

Juist voor de ‘laatste vetrandjes’ die er niet afgetraind kunnen worden, voor uitdagende zones zoals het decolleté, en overal waar de huid wat hulp kan gebruiken. Steeds meer mensen zullen in 2024 de stap zetten naar professionals die deze efficiënte methode aanbieden.

De professionals achter deze top 10:

De founders van de Amsterdamse Kalea Clinic (cosmetisch artsen KNMG Annebeth Kroeskop en Daria Voropai) zijn al decennialang gespecialiseerd in schoonheidsbehandelingen, van injectables tot laser, en geven trainingen en lezingen over de hele wereld. In hun kliniek in Amsterdam bieden zij met hun team van schoonheidsspecialisten en huidtherapeuten allerlei verscheidene behandelingen aan, van Hollywood Facial tot Skin Boosters en andere injectables. Uniek is de pro-aging filosofie en total health benadering.