De top 10 beste bestemmingen voor een workation

Laatst geüpdatet op augustus 11, 2023 by Redactie

Amsterdam heeft een plek bemachtigd in de top 10 lijst van beste bestemmingen om remote te werken. Een workation, waarbij reizigers vanuit het buitenland werken om hun vakantie te verlengen, is enorm populair sinds hybride werken het gangbare werkmodel is geworden. Onderzoek van IWG, ’s werelds grootste aanbieder van hybride werkoplossingen met merken als Spaces en Regus, wijst uit dat 88% van de hybride werknemers vorig jaar op afstand heeft gewerkt, en dat bijna drie op de vijf (57%) werknemers hun vakantie verlengden door vanuit het buitenland te werken.



Om de lijst van de 25 beste workation-bestemmingen te ontwikkelen vergeleek IWG 25 toonaangevende steden aan de hand van negen criteria. Steden kregen punten op een schaal van 1 tot 10 voor klimaat, cultuur, accommodatie, transport, eten & drinken, geluk, internetsnelheid en de beschikbaarheid van flexibele werkruimte. De top drie in de lijst wordt bekleed door Barcelona, Toronto en Peking. Amsterdam staat op plaats nummer tien en scoort vooral goed op het aantal flexibele werkplaatsen, met alleen al 19 IWG-kantoren, met onder andere Spaces aan de Herengracht en De Walvis op Bickerseiland, is er voor remote werkers makkelijk een flexibele, inspirerende werkplek te vinden.

Uit het onderzoek komt de groeiende populariteit van de ‘workation’ sterk naar voren. Meer dan tweederde (67%) van de werknemers gelooft dat ze hun werk effectief kunnen uitvoeren vanuit het buitenland, en een aanzienlijke 71% geeft aan dat ze alleen maar een baan zouden overwegen wanneer deze flexibiliteit biedt om op afstand te werken, of tenminste een deel van de tijd. Uit het onderzoek blijkt dat een verbeterde balans tussen werk en privéleven (76%) het meest genoemde voordeel is van werken vanaf elke locatie. Daarnaast worden ook de mogelijkheid om meer tijd door te brengen met vrienden en familie in het buitenland (52%), geld te besparen door te reizen tijdens daluren (47%) en van langere vakanties te genieten (30%) genoemd als voornaamste voordelen.



Mark Dixon, oprichter en CEO van IWG, zegt hierover het volgende: “Voor steeds meer werknemers biedt hybride werken de mogelijkheid om te werken waar ze het meest productief zijn. En dankzij cloudtechnologie kan dat overal ter wereld zijn, mits er een internetverbinding van hoge kwaliteit beschikbaar is. Het is dus geen wonder dat steeds meer mensen het idee omarmen om werk te combineren met reizen, of het nu voor een paar dagen is aan het einde van een vakantie, of voor een paar maanden als digital nomad. Deze trend zal zich verder versnellen:steeds meer bedrijven zullen een workation-beleid omarmen om de balans tussen werk en privéleven van hun werknemers te verbeteren en hun aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten.”