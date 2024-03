De top 10 Uitvaartmuziek van 2024

Laatst geüpdatet op maart 26, 2024 by Redactie

Vandaag publiceert Monuta de Uitvaartmuziek Top 10 van afgespeelde nummers tijdens uitvaarten in het afgelopen jaar. Als je Nederlanders nú echter vraagt welke muziek zij graag willen bij hun eigen afscheid, ontstaat er een hele andere voorkeurslijst. Waar Time to Say Goodbye en het Ave Maria al jarenlang stuivertje wisselen aan de top van de Monuta Uitvaartmuziek Top 10, luisteren we bij uitvaarten in de toekomst mogelijk veel naar Queen en Marco Borsato. 53% van de Nederlanders weet al precies wat er gedraaid moet worden, of heeft daar wel een idee over. Twintigers gaan voor Coldplay en 70-plussers noemen het vaakst klassieke muziekstukken van Bach. Dat blijkt uit onderzoek dat Monuta liet uitvoeren in aanvulling op haar jaarlijkse Uitvaartmuziek Top 10.

Open over afscheid

Nederlanders noemen in hun wensenlijst talloze verschillende nummers, wat symbool staat voor een heel persoonlijke invulling van een afscheid. Over muziekkeuzes wordt vaker gepraat dan over afscheidswensen in bredere zin. 34% heeft de wensen rondom uitvaartmuziek al eens besproken met anderen. Vooral om dierbaren niet met vragen achter te laten. “We vinden het prachtig om te zien dat steeds meer mensen praten over hun muziekwensen. We weten namelijk uit ervaring dat het nabestaanden veel rust geeft als ze weten wat jij had gewild. Muziek is een geschikte gespreksstarter om open over afscheid te zijn en te bespreken hoe jij je uitvaart voor je ziet. En dat stimuleren we dan ook met volle overtuiging”, zo vertelt Corné Mulders, directeur Uitvaartzorg bij Monuta.

Meer variatie in de toekomst

Trends in uitvaartmuziek veranderen door de jaren heen. En ook als je ouder wordt, kunnen je voorkeuren weer veranderen. Het is dus niet gek dat de huidige toplijst verschilt van wensen voor toekomstige afscheidsceremonies. Van Queen worden diverse nummers genoemd. Who Wants to Live Forever het vaakst, maar ook Bohemian Rhapsody, Don’t Stop me Now en Show Must Go On. Van Marco Borsato komt Afscheid nemen bestaat niet het meest voor op de lijst. Opvallend is dat Time to Say Goodbye in beide onderzoeken de lijst aanvoert als specifiek nummer.

Nederlanders gaan vaker voor muziek uit hun eigen generatie. Jonge mensen kiezen Fix You en Sky Full of Stars van Coldplay, maar noemen ook Adele en Taylor Swift. De keuzes van mensen tussen de 50 en 70 jaar zijn het meest vergelijkbaar met die van gemiddeld Nederland, maar ze kiezen daarnaast ook Led Zeppelin, Pink Floyd en Elvis Presley. Ouderen van 70 jaar en ouder geven de voorkeur aan klassieke muziekstukken. Muziekstukken van Bach zijn bij hen favoriet, maar ook Mozart wordt vaker genoemd. Daarnaast zouden ze graag Queen en The Beatles afspelen.





Monuta Uitvaartmuziek top 10 van 2024

De Monuta Uitvaartmuziek Top 10 wordt al jaren aangevoerd door de klassiekers Time to Say Goodbye van Andrea Bocelli en Sarah Brightman, het Ave Maria in diverse uitvoeringen en Trein naar Niemandsland van Frans Bauer. Zo ook in de nieuwe Top 10, die Monuta vandaag publiceert. Daarnaast zien we veel Nederlandstalige nummers. Rob de Nijs kwam met Zo zal het zijn nog niet eerder voor in de lijst. Mulders: “Het is voor het eerst dat we onze toplijst van daadwerkelijk afgespeelde nummers bij uitvaarten kunnen leggen naast wensen van Nederlanders in het algemeen. Zo zie je maar hoe persoonlijk je een uitvaart kunt maken. Dat betekent veel voor nabestaanden. Daarom nodigen we iedereen ook uit om er met elkaar over te praten of het (online) ergens te noteren.”

© Beeld: Monuta