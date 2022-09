De Top 3 bh’s die elke vrouw zou moeten hebben!

Iedere vrouw zou meerdere bh’s in haar garderobe moeten hebben. Vermijd onaantrekkelijke beha-lijnen en kledingstoringen met deze top 3 must-have beha’s die geen concessies doen aan comfort.

De T-shirt-bh

Er is niets zo mooi als het zachte kant van een prachtige bh, maar soms zijn er gewoon bepaalde outfits die iets discreter vereisen. Het zien van de textuur van een kanten beha onder een T-shirt kan onaangenaam zijn als een slipje onder een strakke spijkerbroek. Daarom bestaat de t-shirt bh. Het silhouet is speciaal ontworpen om er goed uit te zien onder je kleding, waardoor de buste een gladde vorm krijgt, of je nu een tanktop of een zijden blouse draagt. Wanneer vervangen: eenmaal per jaar.

Lees ook: Hoe kan ik mijn perfecte bh-maat vinden?

De sport-bh

Een veelgemaakte fout die de meeste vrouwen maken, is overduidelijk als ze zeggen: “Ik ben niet fysiek actief of sport niet, daarom heb ik geen sport-bh nodig.” Experts raden aan dat elke vrouw er een zou moeten hebben, zelfs als ze niet fysiek actief zijn. Dit is waarom: je kunt er zelfs een dragen terwijl je thuis zit, klusjes doet of boodschappen doet. Ze laten ook geen huidsporen achter. Ze bieden uitstekende ondersteuning en kunnen langdurige verslapping verminderen. Wanneer vervangen: Afhankelijk van het activiteitsniveau – 6 maanden tot een jaar.

De sexy bh

Elke vrouw moet een ‘feel good’ bh hebben, ook al ziet niemand hem! Als je je niet zo lekker of minder dan vrouwelijk voelt, is er geen betere manier om je op te vrolijken en je een goed gevoel over jezelf te geven dan het aantrekken van een sexy beha. Het helpt je om je van binnenuit goed te voelen. Het is essentieel, en trouwens, mannen houden van ze, vooral in het zwart! Wanneer te vervangen: wanneer je jezelf wilt opfleuren! Sommige dames kunnen deze bh’s 1,5 -2 jaar laten meegaan.