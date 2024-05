De top vier vloerbekledingen

Laatst geüpdatet op mei 13, 2024 by Redactie

De vloer van je woonkamer drukt een stempel op de algemene sfeer van het huis. Niet elke vloer past bij elke woonsituatie: daarom is het belangrijk om een weloverwogen keuze te maken voordat je een nieuwe vloer gaat aanschaffen. Dit artikel omschrijft de vier populairste soorten vloerbedekking in Nederland. Hopelijk maakt dit het kiezen van een vloer die bij jouw huis past iets makkelijker. Van harde steen tot zacht tapijt, dit is de top vier meestgebruikte soorten vloerbekledingen in Nederland.

Tapijt

Een tapijt of vloerkleed is de zachtste optie op dit lijstje. Als jij graag binnenshuis op blote voeten of sokken loopt, dan is een vloedkleed kopen haast noodzakelijk. Zo behoud jij je warme voeten als je ‘s avonds voor de tv zit, of nog even een boek wilt lezen op de bank. Tapijten zijn vaak de vorm van vloerbedekking die het meeste creativiteit toelaat, omdat er talloze kleuren en patronen zijn om uit te kiezen. Maak een statement met een felrood kleed, of houd het juist wat professioneler met een zwart-wit blokkenpatroon. Let wel: vloerkleden verzamelen stof, wat misschien niet prettig is voor mensen die allergisch zijn voor huisstofmijt.

Hout

De houten vloer is een optie die al lange tijd bestaat. Houten vloeren worden vaak geassocieerd word met grote klassieke huizen, en eindeloze gangen. Toch heeft de houten vloer ook zijn plaats in het moderne huishouden! Hout heeft een natuurlijke schoonheid die moeilijk te evenaren is. Ook hebben de verschillende houtsoorten allemaal hun eigen unieke patroon en kleur. Dit maakt elke vloer anders. Wat veel mensen tegenhoudt om een houten vloer te laten plaatsen, zijn de kosten en de tijd. Hout is duurder dan sommige van de andere opties op deze lijst, en het kost vrij veel tijd om de vloer te laten plaatsen. Zodra de vloer eenmaal ligt, heb je er echter heel lang plezier van!

Laminaat

Klinken de voordelen van een houten vloer jou wel goed in de oren, maar heb je simpelweg niet de tijd of het budget om een houten vloer te laten plaatsen? Dan zijn laminaat vloeren misschien een uitkomst. Laminaat is deels gemaakt van houtvezels, en deels gemaakt van kunststof. De buitenste laag aan kunststof wordt indien gewenst met een decoratief patroon bedrukt. Dit patroon is zeer geschikt om houten planken mee na te bootsen. Zo heb je het uiterlijk en de duurzaamheid van een houten vloer, zonder de kosten. Laminaat is wel gevoelig voor vocht, en dus niet voor elk huis geschikt.

Natuursteen

De laatste optie is natuursteen. Er bestaan veel verschillende mogelijkheden als het op natuursteen aankomt. Net als met natuurlijk hout, worden ook in dit geval veel van de opties, zoals marmer en graniet, met luxe en welvaart geassocieerd. Natuursteen ziet er prachtig uit, maar voelt wel koud aan. Vooral in de winter kan dit nog wel eens als onprettig worden ervaren.