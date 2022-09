De uitdagingen van daten na je 40ste

Het kan een uitdaging zijn om weer te gaan daten na jaren single te zijn gebleven of uit een huwelijk te zijn gekomen. Je wil je liefde vinden, maar waar begin je? Ontdek de verschillende uitdagingen waarmee je waarschijnlijk te maken zult krijgen als je na je 40ste op zoek bent naar liefde en hoe je deze kunt overwinnen.

Druk om er jong uit te zien

Als je datingsites gaat gebruiken, blijf dan authentiek. Veel 40-plussers voelen zich onder druk gezet om er jonger uit te zien dan ze zijn. We kunnen het ze niet echt kwalijk nemen. Iedereen wil er goed uitzien – en samenlevingen hebben ons doen geloven dat jeugd de norm is voor een goed uiterlijk.



Probeer desondanks zo authentiek mogelijk te zijn. Het kan geen kwaad als je fysiek fit bent en goed voor jezelf zorgt. Ga echter niet overboord om iets te zijn dat je niet bent.

Lees ook: Date fouten die 40+ vrouwen maken

Het probleem van weinig reacties

Je plaatst je beste foto’s en publiceert een profiel waarin je al je voorkeuren beschrijft. Dan wacht je tot iemand je opmerkt en hallo zegt; maar het gebeurt nooit. Soms gebeurt het wel, maar niet van mensen op wie je had gehoopt. Dat is daten!



Het mooie is dat er een manier omheen is. Ga niet zitten wachten tot mannen met jou praten. De ouderwetse normen van mannen die vrouwen benaderen zijn allang voorbij. En zeker niet als je veertig bent en serieus op zoek bent naar liefde.



De snelste manier om liefde te vinden, is door proactief te zijn in je zoektocht naar liefde. Doe de eerste zet. Als het gaat om daten in het echte leven, blijf dan stoutmoedig en open over jezelf. Wees benaderbaar, handhaaf de etiquette en geef altijd de voorkeur aan eerlijkheid boven het verbergen van je ware zelf.

Weinig single mannen van jouw leeftijd

De belangrijkste reden waarom vrouwen boven de 40 moeite hebben om dates op datingsites te krijgen, is dat veel mannen van in de 40 zich niet beperken tot hun leeftijdsgroep. Een alleenstaande 45-jarige man zal gemakkelijk een 30-jarige vrouw benaderen. Maar vrouwen boven de 40 zullen vaak verlegen zijn om hetzelfde te doen.



Hetzelfde geldt voor oudere leeftijdsgroepen. Als een 50-jarige vrouw in deze tijd liefde wil vinden, moet ze zich niet beperken tot haar leeftijdsgroep. Het alternatief is het vinden van een datingsite voor 50+ vrouwen. Er zijn meerdere van dit soort sites, zoals je kunt zien op onze datingsitevergelijker.

Veel verantwoordelijkheden

Als je 22 bent, zou je om de paar maanden een andere persoon kunnen daten totdat je die ene vindt. Er is geen druk om je in het leven te vestigen. Je verantwoordelijkheden zijn weinig – waarschijnlijk alleen de taak om voor jezelf te zorgen.



Als je 55 bent, is alles anders. Als je al eerder getrouwd bent geweest, heb je waarschijnlijk kinderen. Misschien zijn ze allemaal volwassen en hebben ze zelf ook kinderen. Je hebt een hypotheek die je nog niet hebt afbetaald en werkt aan meer dan één baan. Je vrije tijd is beperkt en het vinden van tijd om te daten is moeilijk.



Al deze uitdagingen maken daten na 40 een moeilijkheidsgraad. Maar als je serieus wilt daten, moet je een manier vinden om een ​​balans te vinden tussen je date en je persoonlijke verantwoordelijkheden. Je kunt je kinderen niet zomaar verwaarlozen omdat je een nieuwe man in je leven hebt. Tegelijkertijd moet je niet al je aandacht aan de kinderen besteden als je man wilt vinden.

Omgaan met je ex-partners

Praat met genoeg singles van in de veertig en vijftig en je hoort nogal rare verhalen over ex-echtgenoten. Van regelrechte jaloezie tot onverklaarbare boosaardigheid – sommige mensen hebben tot nu toe veel meegemaakt en worden niet geconfronteerd met drama van hun exen.



Als je een jaloerse ex hebt die vaak probeert je relaties te saboteren, moet je een manier vinden om vreedzaam te daten. Of dat nu betekent dat je strikte grenzen moet stellen of je banden met de ex moet verbreken, er moet iets gebeuren. Het is moeilijk voor iemand om van je te houden als je nog steeds een gecompliceerde relatie met je ex hebt.



Als je ervoor kiest om vrienden te blijven met je ex, stel dan strikte grenzen. Voed de kinderen die je deelt samen op. Maar sta niet toe dat hij je huidige datingleven verstoort. Dat betekent dat je bezoekdata voor je kinderen vastlegt. Neem ze niet mee naar je dates.

Lees ook: 11 leugens over daten die vrouwen over de 40 zichzelf wijs maken

Druk om te settelen

Mensen die op deze tijd in hun leven op zoek zijn naar dates, zijn vaak niet uit op kortetermijnrelaties. Ze zijn meestal op zoek naar serieuze, betekenisvolle relaties. Als je hetzelfde wilt, voel je je misschien onder druk gezet om ja te zeggen tegen de eerste persoon die interesse in jou toont.



Als je je misschien wilt settelen, haast je dan niet. Als de eerste persoon die je ontmoet je niet als een match lijkt, zeg dan nee tegen hem. Wees geduldig terwijl je op zoek bent naar liefde.