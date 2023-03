De ultieme gids om je als vrouw te kleden voor je lichaamstype

Laatst geüpdatet op maart 22, 2023 by Redactie

Als vrouwen zijn we er in alle soorten en maten, en je kleden naar je lichaamstype is een van de beste manieren om je zelfverzekerd en comfortabel in je vel te voelen. Of je nu tenger, curvy of atletisch bent, het begrijpen van je lichaamstype kan je helpen bij het kiezen van modestukken die pronken met je beste eigenschappen, terwijl je de aandacht wegtrekt van gebieden waar je misschien niet zo zeker van bent. Blijf lezen om meer te weten te komen over kleding voor je lichaamstype als vrouw, zodat je je nooit hoeft af te vragen welke outfits het beste bij je passen.

Over lichaamstypes

Voordat we verder ingaan op hoe je je moet kleden voor je lichaamstype, is het een goed idee om op de hoogte te zijn van de vier meest voorkomende lichaamstypes voor vrouwen en hun belangrijkste kenmerken.



Appelvormig: Vrouwen met dit lichaamstype hebben meestal bredere schouders en een grotere buste dan hun heupen en dragen gewicht in de buik.

Peervormig: Als je dit lichaamstype hebt, heb je een kleinere buste en schouders en draag je meer gewicht op je heupen en dijen.

Zandloper: Vrouwen met dit lichaamstype hebben een goed gedefinieerde taille, gelijke heup- en borstomvang en afgeronde schouders.

Atletisch: Vrouwen met een atletisch lichaamstype hebben over het algemeen een meer gespierde bouw, met brede schouders en heupen, en slechts een kleine tailledefinitie.

Als je eenmaal je lichaamstype hebt bepaald, wordt het gemakkelijker om te bepalen voor welke kledingstijlen je moet gaan. Onthoud dat geen enkel lichaamstype ‘beter’ is dan de andere; we zijn allemaal uniek en mooi op onze eigen manier.

De perfecte kleding kiezen voor je lichaamstype

Als je eenmaal je lichaamstype kent, is het tijd om erachter te komen hoe je je ervoor moet kleden.

Appelvormig

Als je dit lichaamstype hebt, kan je belangrijkste doel met kleding zijn om de aandacht naar je armen, benen en borst te trekken, en weg van je buik. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, waaronder het kiezen van tops met v-halslijnen die je torso verlengen en een verticale lijn creëren die de ogen naar boven trekt. Draag niets dat te strak of plakkerig is; een beetje los en zwierig is erg flatterend voor dit lichaamstype. A-lijn- en wikkeljurken zijn een geweldige optie om een meer gedefinieerde taille te creëren.

Peervormig

Met deze lichaamsvorm is het belangrijkste doel van mode om je proporties in evenwicht te brengen door meer aandacht naar je bovenlichaam te trekken. Je kunt dit doen door tops te kiezen met details bij de halslijn, omdat dit het oog naar boven en weg van de heupen trekt. Vermijd alles dat strak zit of veel volume rond de heupen heeft en ga voor modestukken die wegvloeien van het lichaam. Rokken of broeken die recht of licht uitlopend zijn, kunnen ideaal zijn om de heupen in balans te brengen, terwijl wijd uitlopende of A-lijn jurken je kunnen helpen bij het creëren van een evenwichtiger silhouet.

Zandloper

Het belangrijkste doel van mode met een zandlopervorm is om je rondingen te accentueren en je silhouet in evenwicht te brengen. Je kunt dit doen door nauwsluitende tops te dragen die je taille laten uitkomen, zoals wikkeltops of een blouse met een diepe V-halslijn. Rokjes met hoge taille of broeken die strak in de taille zitten en je rondingen accentueren zijn ook een goede optie. Vermijd broeken met veel volume of broeken die erg strak zitten. Als het op jurken aankomt, zijn er verschillende opties om je rondingen te laten zien, zoals wikkeljurken en bodycon-jurken.

Atletisch

Als je lichaamstype meer atletisch is, kan je belangrijkste doel met mode zijn om je strakke lichaamsbouw te benadrukken en tegelijkertijd de illusie van meer rondingen te creëren. Kies tops met plooien, ruches of draperingen om de illusie van rondingen te creëren, of ga voor off-the-shoulder of crop tops om je gespierde figuur te laten zien. Als het gaat om broeken of jeans, zijn wijd uitlopende pijpen of bootcuts ideaal voor een curvy look. Wikkeljurken of fit & flare-jurken zijn een fantastische optie om de aandacht te vestigen op je gespierde lichaamsbouw terwijl je rondingen op de juiste plaatsen toevoegt.

Aanvullende tips om in gedachten te houden

Nu je de basiskennis hebt van hoe je je moet kleden voor je lichaamstype, kun je de volgende tips in gedachten houden:



Focus op pasvorm: Ongeacht je lichaamstype, het vinden van kleding die goed bij je past, is de sleutel om er fantastisch uit te zien. Kies kleding die niet te strak of te los zit en benadruk je lichaam op de juiste plaatsen.

Omarm shapewear: Shapewear kan een ideale manier zijn om een glad en gestroomlijnd figuur te creëren dat je zelfvertrouwen een boost geeft, ongeacht wat je draagt. Zoek naar items die comfortabel zitten en vermijd alles dat zichtbare lijnen onder de kleding creëert.

Voeg kleur en patronen toe: Het toevoegen van patronen en kleuren aan je garderobe kan een geweldige manier zijn om de aandacht te vestigen op de delen van je lichaam die je mooi vindt, en om te experimenteren met je persoonlijke stijl.

Ongeacht je lichaamstype, je kunt gemakkelijk de juiste kleding vinden als je weet wat je wilt bereiken met je outfits.