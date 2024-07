De ultieme gids voor de zomer in Detroit

Laatst geüpdatet op juli 1, 2024 by Redactie

Detroit is een bestemming die je in de zomer niet mag missen. Bruisend van festivals, ervaringen en evenementen, is het toevoegen van Motor City aan je zomerlijst een must. Van overheerlijke pizza’s in Detroit-stijl tot cocktails op het dak, en buitenavonturen tot kunst van wereldklasse, de zomer in de D is niet te verslaan.

Proef de smaken: Pizza in Detroit-stijl regeert oppermachtig

De originele pizza in Detroit-stijl is de plek om te beginnen, aangezien Buddy’s Pizza, afkomstig uit 1946, tot op de dag van vandaag zijn heerlijke pizza serveert. Voor een meer unieke smaak en draai aan Detroit-stijl serveert Grandma Bob’s een aantal heerlijke taarten, zoals hun Sausage + Pistachio en Big Mack-pizza.



Detroit Pizza Pass: De Detroit Pizza Pass, die vorig jaar werd gelanceerd, is een gratis, exclusieve digitale pas waarmee je kunt inchecken bij aangewezen pizzeria’s in de stad om optionele kortingen in te wisselen en om prijzen te verdienen terwijl je je tanden zet in alle heerlijke pizza’s die Detroit te bieden heeft.

Spring langs de Detroit Brew Trail

Begin aan de Detroit Brew Trail, een reis door de beste ambachtelijke brouwerijen in Metro Detroit. Deze gids is ontworpen om enkele van de beste in Oakland, Wayne en Macomb County te benadrukken!



Opmerkelijke plekken langs de route zijn onder meer Detroit’s geboorteplaats Atwater Brewery, waar handgemaakte brouwsels worden geserveerd ter ere van de hardwerkende Detroit-geest sinds 1997. Eastern Market Brewing Co is een andere opmerkelijke plek, een op de gemeenschap gerichte ambachtelijke brouwerij en taproom in het hart van Detroit. Ten slotte is Batch Brewing Company essentieel in de lokale brouwerijgemeenschap die de hele zomer eten, drinken en livemuziek serveert!

Nippen met uitzicht: Rooftopbars en buitencafés

Breng je avond naar een hoger niveau bij Kampers, bovenop de Book Tower met een weids uitzicht over de stad, of daal af in de stedelijke koelte van The Skip, gelegen in de Belt-steeg, met drankjes, sfeer en alle zomerenergie die je nodig hebt.



Voor meer uitzicht op de skyline kun je terecht bij de Monarch club, met 360 graden panoramisch uitzicht over het centrum van Detroit, of stap binnen in Tin Roof, een bar met livemuziek met een dakterras dat uitkijkt over Comerica Park! Perfecte plek voor of na een Tiger’s game.

Breng een zonnige dag door met het ontdekken van Belle Isle

Ontsnap naar het 982 hectare grote stedelijke paradijs in het centrum van Detroit. Bezoek daar het Belle Isle Aquarium (het oudste aquarium van het land!) of leer meer over de maritieme geschiedenis van het eiland, gehuisvest in het Dossin Great Lakes Museum. Of geniet gewoon van de zon op de stranden van het eiland, hang rond aan het water en geniet van de uitgestrekte groene ruimte midden in Detroit.



*Er is een toeslag van $ 10 vereist om Belle Isle te betreden, waarmee je toegang krijgt tot het eiland.*

Festivalkoorts: muziek, kunst en cultuur

Van 16 tot 21 juli blijft Concert of Colors, een gratis jaarlijks muziekfestival met diversiteitsthema, een van de weinige overgebleven grootschalige muziekfestivals met gratis toegang in de omgeving, die de diverse gemeenschappen en etnische groepen van metro Detroit verenigt door middel van muziek en dans van overal op de wereld.



Het Detroit Jazz Festival van 30 augustus tot en met 2 september brengt jazzliefhebbers samen voor vier dagen gratis swing- en bluesmuziek van de favoriete jazzartiesten uit de gemeenschap.



Afro Nation zet van 17 tot en met 18 augustus de rijke geschiedenis van de Afro-Amerikaanse cultuur van Detroit en zijn status als geboorteplaats van Motown voort. Het festival biedt een kans om de veerkracht en de blijvende erfenis te vieren en om verbinding te maken met de levendige muziek- en artistieke gemeenschappen van Detroit.



Om het zomerseizoen knallend af te sluiten, is Dally in the Alley op 7 september een gratis jaarlijks muziek- en kunstfestival in de Cass Corridor van Detroit met talloze verkopers, podia voor muziek en winkelen door de straten van Motor City.

Detroit een stad van kunst

Breng wat tijd door met dwalen door The Belt, een getransformeerd steegje in het hart van het centrum van Detroit, boordevol muurschilderingen en kunstinstallaties. Het Detroit Institute of Arts is een must om te bezoeken, met een wereldberoemde collectie werken en door USA Today verkozen tot #1 kunstmuseum als 10Best Readers’ Choice in 2024.



Library Street Collective biedt hedendaagse werken van zowel gerenommeerde als opkomende kunstenaars. En als je het centrum van Detroit verkent, let dan goed op de vele muurschilderingen langs de stadsmuren. Kunst is een verhaal in Detroit dat iedereen mag ontdekken.

Breng je competitieve kant naar voren: games en opwinding in de buitenlucht

Daag je vrienden, familie of zelfs vreemden uit voor een spelletje “fowling” (football + bowling) in het Fowling Warehouse. Je denkt misschien dat het gooien van voetballen naar bowlingkegels makkelijk is, maar voeg daar de afstand, wat drankjes en heel veel gelach aan toe en het wordt een zwaar spel!



Voor een plek met eindeloze variatie is The Yard jouw one-stop-shop voor zowel binnen- als buitenspellen en opwinding. Dankzij de ontspannen sfeer is de Yard perfect voor het hele gezin met alle games die je maar kunt bedenken. Breng je competitieve geest mee tijdens je bezoek.

Ervaar het buitenleven in Detroit

Fiets, wandel of jog langs de bruisende Detroit Riverfront en de verbindingsweg Dequindre Cut Greenway. Het rivierfront is door USA Today Readers al drie jaar op rij verkozen tot beste rivierfront en biedt alles wat je nodig hebt voor wat zon, geweldige uitzichten en kilometerslange paden om te verkennen.



Om aangewezen buitenruimtes in heel Michigan te ervaren, hoef je niet verder te zoeken dan de Huron Clinton Metroparks. Met 13 individuele eigendommen en bijna 25.000 hectare bos, water en recreatieve voorzieningen zijn de Huron-Clinton Metroparks een van de belangrijkste regionale parksystemen van het land.



Voor talloze openluchtfestivals kun je Blake’s Orchard & Cider Mill bezoeken, met leuke evenementen zoals het Lavendar-festival van 12 tot 21 juli, het Sunflower Festival van 9 augustus en de Cider Dayze van 24 tot 25 augustus, en nog veel meer.



Maak deze zomer van Detroit jouw speeltuin. Of je nu een fijnproever, muziekliefhebber, kunstliefhebber of outdoor-avonturier bent, de stad heeft iets voor jou. Pak je zonnebril, verzamel je team en maak je klaar om herinneringen op te doen in Motor City.