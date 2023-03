De ultieme kampeerrondreis in Tsjechië met camping tips

Laatst geüpdatet op maart 29, 2023 by Redactie

Rivieren, meren, glooiende bergen en indrukwekkende rotsen. Het landschap van Tsjechië is enorm divers. De kleurrijke stadjes, romantische kastelen en zestien UNESCO-monumenten maken het land daarbij nog interessanter voor een rondreis. Tsjechië is goed te bereiken vanuit Nederland en België en er is een enorme keuze aan leuke campings met zelfs glamping mogelijkheden. Tijdens een kampeerrondreis van één, twee of drie weken ontdek je de mooiste gebieden van het land.

Kamperen in Tsjechië

Geniet van het buitenleven tijdens een kampeervakantie in Tsjechië. In het Centraal-Europese land zijn er tal van schitterende plekken waar je kunt overnachten in een tent, camper of caravan. Langs rivieren, aan meren, in rustige dorpjes maar ook midden in het centrum van Praag. Er zijn campings met een breed aanbod aan faciliteiten, maar ook kleinschalige kampeerplekken op het platteland. Je kunt kiezen voor agrotoerisme waarbij je overnacht bij de boer of een wat luxere camping met zwembaden en een animatieteam voor kinderen. De grootste campings liggen rondom Praag, het Lipnomeer, het Nové Mlýny stuwmeer in Zuid-Moravië en ten zuiden van het Reuzengebergte. Deze campings hebben vaak stacaravans, safaritenten, vakantiehuisjes en andere soorten glamping accommodaties te huur.

Een roadtrip door Bohemen en Moravië

Door het afwisselende landschap is Tsjechië ideaal voor een rondreis. In het noorden vind je de hoogste bergen. Ga je naar het zuiden dan vind je vijvers, meren en meanderende rivieren. Ook aan culturele bezienswaardigheden ontbreekt het niet. Er zijn meer dan drieduizend burchten, kastelen en chateaus en zestien plekken die op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staan. Het Centraal-Europese land ligt slechts op 700 kilometer rijden vanaf de Nederlandse en Belgische grens en is hierdoor prima te bereiken binnen 1 dag reizen. Voor de Tsjechische snelwegen is wel een vignet verplicht voor voertuigen onder de 3500 kg. Dit is geen sticker, maar sinds 2021 een elektronisch vignet.

Lees ook: De meest romantische plekken in Tsjechië

De ultieme kampeerreis door Tsjechië

Tsjechië bestaat uit de regio’s Bohemen en Moravië, die weer zijn opgedeeld in noord, oost, zuid en west. Elk gebied is net weer anders. Een rondreis is een uitstekend idee om meer van Tsjechië te ontdekken. Tijdens een kampeervakantie van drie weken kun je heel wat mooie plekken zien. Start in het noorden en reis naar deze parels voor de ultieme roadtrip door Tsjechië.

De natuur van Noord-Tsjechië

Aan de grens van Polen, in het noorden van Tsjechië, liggen meerdere natuurgebieden: Het IJzergebergte, het Reuzengebergte, het Adelaarsgebergte en de bergen van Jeseník. Deze gebergtes vormen de grens tussen Tsjechië en Polen. Het is een streek vol natuurpracht met als hoogtepunt – letterlijk en figuurlijk – het Reuzengebergte (Tsjechisch: Krkonoše). Het nationale park is een geweldige bestemming voor wandelliefhebbers. Er is bijna 600 kilometer aan wandelpaden. Je kunt schitterende tochten maken over de bergruggen, naar watervallen, door veenmoerassen en naar adembenemende uitzichtpunten. Nabij het Reuzengebergte bevinden zich tal van campings die uitzicht bieden op de hoogste bergen van het land. Andere kampeermogelijkheden bevinden zich nabij het betoverende natuurgebied Adršpach-Teplice. Een labyrint met metershoge zandstenen rotsen. Ten westen van het Reuzengebergte ligt de kindvriendelijke stad Liberec. Er zijn hier meerdere campings die een fijne uitvalbasis vormen om de omgeving te ontdekken.

Camping tips Reuzengebergte

• Camping 2000 nabij de stad Liberec

• Base Camp Medvědín in het Reuzengebergte

• Greenvalley Starkov in het gebied Broumovsko

• Camp Dolce aan de uitlopers van het Reuzengebergte

Een stedentrip Praag op de camping

Een vakantie naar Tsjechië is niet compleet zonder Praag. Door de vele bezienswaardigheden kun je je in Praag zeker drie tot vier dagen vermaken. Niet alleen het historische centrum van Praag is aantrekkelijk. Vanuit de stad kun je leuke uitstapjes maken, zoals een fietstocht langs de Moldau of bezoek het prachtige natuurgebied Česky kras waar zich de befaamde burcht Karlštejn bevindt. In de Tsjechische hoofdstad zijn diverse campings waar je kunt overnachten. Sommige liggen midden in het centrum, andere liggen in de buitenwijken van Praag. Deze campings liggen op een rustige locatie, maar het centrum is binnen een half uur te bereiken.

Camping tips in Praag

• Camping triocamp Prague

• Oase Praha

• Praguecamp

• Camping SOKOL Praha

Moravische folklore en industrie

Het oosten van Tsjechië, aan de grens van Polen en Slowakije, is een streek van folklore, tradities en heerlijke gastronomie. De beste plek om dit alles te ontdekken is in het openluchtmuseum Rožnov pod Radhoštěm, waar tientallen Oost-Moravische huizen staan, lokale gerechten worden geserveerd en waar eeuwenoude tradities groots worden gevierd. Het museum ligt aan de uitlopers van het Beskiden gebergte, een bergrug die zich uitstrekt langs de grens van Slowakije met schitterende bergtoppen, waaronder Lysá hora. De bergen vormen een geweldig decor voor wandeltochten, maar ook fietsers kunnen er hun hart ophalen. Je kunt op verschillende campings verblijven in dit gebied.



Ten noorden van het Beskiden gebergte ligt de stad Ostrava. Ostrava is de derde grootste stad van Tsjechië met een interessant mijnverleden. Je kunt er de voormalige Michal mijn bezoeken, een rondleiding volgen over de ijzerproductie bij Dolní Vitkovice en de stad Ostrava bewonderen vanaf de Bolt Tower. Een andere grote stad in Moravië is Olomouc. Olomouc heeft na Praag de belangrijkste monumentenzone in Tsjechië. In het centrum vind je verschillende pleinen met fonteinen, een stadhuis met een astronomische klok en de Zuil van de Heilige Drie-eenheid dat op de UNESCO-werelderfgoedlijst prijkt.

Camping tips noord en oost Moravië

• Autokemp Olešná ten zuiden van Ostrava

• Resort & Cap Dešná nabij de stad Zlín

• Resort Radslavice – camp ten zuiden van Olomouc

• Autokemp Frenštát pod Radhoštěm

Wijnregio Zuid-Moravië

Reis je met de camper, caravan of tent helemaal naar het zuiden van Moravië dan kom je bij de Tsjechisch-Oostenrijkse grens. Dit is de streek van wijn. De inwoners zijn er maar al te trots op en waar je ook bent er is altijd wel een wijnhuis, wijnkelder of wijngaard in de buurt. Zuid-Moravië heeft een glooiend landschap met romantische dorpjes, kleurrijke wijnkelders en prachtige chateaus. Het gebied is ook ideaal om te fietsen, zoals door het Lednice-Valtice cultuurlandschap. Het bosrijke gebied met twee chateaus, kapelletjes, barokke monumenten en zelfs een minaret is werelderfgoed. Zuid-Moravië is het stroomgebied van verschillende rivieren, waaronder de Morava en Dyje. Ze vormen de meren Nové Mlýny en Vranov. Dit zijn ideale plekken om af te koelen en verschillende watersporten te beoefenen. Bovendien liggen aan deze meren enkele campings en andere accommodaties. Ze vormen een uitstekende uitvalbasis om te ontspannen en de omgeving te ontdekken. Maak bijvoorbeeld een uitstapje naar de steden Znojmo, Mikulov en Brno, de tweede grootste stad van Tsjechië.

Lees ook: Wijnparadijs Zuid-Moravië in Tsjechië

Camping tips in Zuid-Moravië

• Camping Vranovská pláz aan het stuwmeer Vranov

• Kemp Merkur aan het Nové Mlýny stuwmeer

Ontspannen in Zuid-Bohemen

Het Lipnomeer in Zuid-Bohemen is het grootste meer van het land en wordt ook wel de ‘Tsjechische Zee’ genoemd. Rondom het meer bevinden zich tal van campings en allerlei activiteiten voor jong en oud. Maak een paardrijdtocht door de bossen, fiets een rondje langs het meer en ga windsurfen, suppen of kanoën. Het Nationale Park Boheemse Woud (Tsjechisch: Šumava) strekt zich uit tot het Lipnomeer en is een prachtig ongerept gebied. Je vindt er kasteelruïnes, dichte bossen en honderden kilometers aan wandel- en fietspaden. Ook is het mogelijk om dit gebied per trein te bekijken. Zuid-Bohemen is niet alleen bekend vanwege het Lipnomeer, maar ook door het fotogenieke stadje Český Krumlov. De UNESCO plaats ligt in de kromming van de Moldau rivier en heeft een schitterend kastelencomplex. In het kasteel is er een baroktheater, zijn er weelderige zalen en vanaf de kasteeltoren is er een waanzinnig uitzicht over de stad en de groene omgeving. Doordat Zuid-Bohemen een geliefde vakantiebestemming is, zijn er genoeg kampeermogelijkheden. Van campings met een uitgebreid aanbod aan faciliteiten, kindvriendelijke kampeerplekken langs het water tot eenvoudige camperplekken.

Camping tips in Zuid-Bohemen

• Camping Letní Den in de buurt van Jindřichův Hradec

• Camping Prima nabij de stad Písek

• Camping Frymburk aan het Lipnomeer

Bier en spa in West-Bohemen

Sluit de kampeerreis af in het westen van Bohemen. Een gebied waar de pils is geboren en waar gasten al eeuwenlang kuren in het heilzame water van de West-Boheemse spadriehoek. In Pilsen (Tsjechisch: Plzeň) is een bezoek aan de Pilsner Urquell brouwerij een aanrader. Verlaat de stad niet zonder het proeven van een ongefilterd Pilsner Urquell biertje. Nabij de grens van Duitsland liggen de kuuroorden Mariánské Lázně en Karlovy Vary. Al vanaf de 18e eeuw komen hier bezoekers die gebruik maken van de procedures gebaseerd op de minerale waterbronnen. Wandel door de sierlijke colonnades waar de waterbronnen zich bevinden en maak kennis met Becherovka, glaswerk van Moser en de prachtige natuur van het Slavkov bos.

Camping tips in West-Bohemen

• Transkemp nabij Pilsen

• Camp Karolina ten zuiden van Mariánské Lázně