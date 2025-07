De ultieme survival guide voor een autovakantie met kinderen deze zomer

Laatst geüpdatet op juli 15, 2025 by Redactie

Of je nu de eindeloze Route du Soleil naar Zuid-Frankrijk pakt of een uitstapje naar het strand maakt, lang autorijden met kinderen op de achterbank blijft een uitdaging. Om ouders te helpen de reis leuk én relaxed te houden, lanceert Too Good To Go het Zomerpret Magic Pakket in de app. Dit is een goedgevuld pakket met snacks en drankjes die van de verspilling zijn gered, gepaard met een doeboekje vol spelletjes, puzzels en weetjes. Zo zorgt de app tegen voedselverspilling dat de kinderen bezig blijven én leren ze spelenderwijs waarom minder voedsel verspillen zo belangrijk is. Dubbele winst voor onderweg!

Verspillingsvrije unboxing

Via de Too Good To Go app scoor je niet alleen Verrassingspakketten bij bijvoorbeeld een lokale supermarkt, hotel, restaurant of bakker om voedselverspilling te voorkomen, maar je kunt via de app ook pakketten met gered voedsel bestellen en thuis laten bezorgen. Deze zogeheten Magic Pakketten bevatten producten van allerlei fabrikanten die niet meer aan retailers kunnen worden verkocht. Van thee tot wereldgerechten en van sauzen tot kruidenpakketten. In plaats van ze weg te gooien, worden ze rechtstreeks bij de consument thuisbezorgd. Elk pakket van gemiddeld 5,8kg gered voedsel vermijdt gemiddeld 15,7kg CO2e-uitstoot en 4698 liter onnodig watergebruik.



Op deze manier zijn al meer dan 440.000 Magic Pakketten gered en miljoenen kostbare producten niet verloren gegaan. Speciaal voor de zomer lanceert de app nu het Zomerpret Magic Pakket dat gevuld is met lekkers van fabrikanten voor in de auto of trein.

Tips voor de lange rit

Met de auto op vakantie geeft veel vrijheid. De route, het tempo en de hoeveelheid bagage; je hebt het allemaal zelf in de hand. Met kleine kinderen wordt zo’n rit echter al snel een uitdaging, maar geen stress – een goe de voorbereiding is het halve werk. Naast dit vakantiepakket en het activiteitenboek van Too Good To Go zijn dit de beste tips voor een ontspannen autorit en zo een relaxte start van je vakantie:

Betrek ze bij de planning en voorbereiding

Kinderen hebben weinig tijdsbesef en overzicht. Vertel daarom vooraf hoe de route eruit ziet en teken het eventueel uit. Voor de echte voorpret laat je ze ook meebeslissen over bijvoorbeeld de vakantieplaylist en maak je samen een aftelkalender voor vertrek.

Kies het juiste moment om te vertrekken

Stem de vertrektijd af op de verwachte verkeersdrukte, je eigen ritme maar ook het ritme van de kinderen. Zo kan ’s nachts rijden slim zijn, want dan slapen ze en is het minder druk op de weg. Zorg wel dat je voldoende pauze neemt en zelf niet langer dan 4 uur aan één stuk rijdt. Dat is veiliger voor iedereen.

Goed gevulde tas en drink kleine beetjes

Houd onderweg een tas binnen handbereik met alles wat je nodig hebt: vochtige doekjes, zakdoekjes, drinken, genoeg snacks, schone kleertjes en een afvalzakje. Laat kinderen regelmatig kleine slokjes water drinken om uitdroging te voorkomen zonder dat je om de haverklap moet stoppen.

Zorg voor entertainment in de auto

Naast samen spelletjes als ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’ te spelen, zijn er ook veel andere opties om je kinderen te entertainen. Denk aan luisterverhalen (vergeet de koptelefoon niet), de opgeladen tablet vol filmpjes en spelletjes, maar vergeet ook niet het activiteitenboekje van Too Good To Go om spelenderwijs meer te leren over voedselverspilling. Het boekje is hier te downloaden om uit te printen.

Neem regelmatig pauze, idealiter bij speeltuinen

Kinderen moeten hun energie kwijt en zelf wil je de benen strekken. Zoek vooraf naar kindvriendelijke stops langs de route, zoals parkeerplaatsen met veel groen of een speeltuin. Denk bijvoorbeeld aan Aire de Repos de Jugy (A6), net voor Lyon. Deze speeltuin staat bekend om de enorme (neppe) paddenstoelen om op te spelen. Onderweg naar Italië is Stiftung Tierpark Weihermätelli populair met een kinderboerderij en speeltuin.



Het Zomerpret Magic Pakket is beschikbaar via de Too Good To Go app onder het tabje ‘Bezorging’ – zolang de voorraad strekt.



Of je nu met de auto of de trein op vakantie gaat: dit pakket vol gered lekkers en spelplezier maakt van elke rit een feestje. En voor wie de trein pakt – een steeds populairdere én duurzame optie – is het helemaal ideaal: compact, handig mee te nemen en perfect voor een milieuvriendelijke reis met kinderen.