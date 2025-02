De veelzijdige brandnetel

Laatst geüpdatet op februari 12, 2025 by Redactie

De brandnetel is niet bepaald populair in de tuin. En hun veelzijdige toepassing in de keuken en medicijnkast wordt steeds meer vergeten.

Medicinale plant

De brandnetel is al duizenden jaren bekend als een gecultiveerde en medicinale plant. In de natuurgeneeskunde wordt gebruik gemaakt van het hele kruid en de wortel. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de plant helpt bij reumatische aandoeningen en urineweginfecties. Het stimuleert de stofwisseling en heeft een licht diuretische, ontstekingsremmende en pijnstillende werking.

In de keuken

In de keuken zorgt brandnetel met zijn spinazie-achtige aroma voor afwisseling. De jonge blaadjes en scheuten smaken lekker als thee en in soep, risotto, quiche of pesto. Om spinazie te maken, worden de bladeren met heet water overgoten en in kleine stukjes gesneden. Bak de groenten op laag vuur met een beetje boter en een fijngesneden ui. Breng op smaak met een scheutje room, zout en peper. De hitte vernietigt de brandharen. Als je de brandnetel rauw wilt eten – bijvoorbeeld in een salade – kun je de gewassen bladeren het beste in een doek wikkelen en met een deegroller uitrollen.

Waar te vinden

De gewone brandnetel (Urtica dioica) is een volgeling van de beschaving en is te vinden in tuinen, langs wegen en op dijken. De vaste plant heeft een vierkante stengel en grof getande bladeren die dicht bedekt zijn met brandharen. De onopvallende, groenachtige bloemen hangen in pluimen. Zelfs kinderen weten hoe afwerend de plant is: bij de minste aanraking breken de brandharen af, dringen in de huid en laten histamine en mierenzuur achter. Dit kan leiden tot een onaangenaam branderig gevoel of zelfs pijnlijke netelroos. Maar de wilde plant bevat ook veel positieve stoffen, zoals waardevolle eiwitten, vitamine C, secundaire plantenstoffen, ijzer, kalium en calcium.



Er zijn nog meer redenen waarom het de moeite waard is om een ​​brandnetelhoekje in de tuin te laten staan. Het kruid is belangrijk voor een evenwichtige interactie in de natuur. De rupsen van sommige vlindersoorten, zoals de dagpauwoog en de atalanta, voeden zich bijna uitsluitend met brandnetels.