De veelzijdigheid van secondelijm voor je creaties en reparaties

Laatst geüpdatet op augustus 4, 2023 by Redactie

Secondelijm is zo’n product dat je in huis moet hebben voor constructie- en herstelwerkzaamheden. Denk aan een afgebroken handvat, je favoriete souvenir met stootschade of kapot speelgoed van je kinderen. Met sneldrogende secondelijm geef je zelf een tweede leven aan een schoen met losse zool of aan die beeldige vaas die uit je handen is geglipt. Zo bespaar je het geld van steeds nieuw kopen en je bent daarbij duurzaam bezig. Misschien houd je van tassen of sieraden maken of geef je zelf graag een nieuwe draai aan je interieur zonder schroeven te hoeven gebruiken. Samen met je kinderen knutselen, bijvoorbeeld voor feestdagen, verhoogt de voorpret. Ook dan is secondelijm je beste vriend.

Hoe gebruik je en bewaar je secondelijm op de juiste manier?

Het werkzame bestanddeel in secondelijm is cyanoacrylaat. Deze chemische verbinding zorgt voor uitstekende en langdurige hechting. Secondelijm droogt snel aan de lucht en is bestand tegen extreme temperaturen en vocht. Het gebruik is eenvoudig: eerst zorg je dat de te lijmen oppervlakken schoon, droog en vetvrij zijn, dan breng je een kleine hoeveelheid aan. Druk de verbinding minstens een minuut goed aan en laat het minimaal een uur drogen. Lees tevoren ook altijd de aanwijzingen op de verpakking. Je bewaart secondelijm op een koele droge plek, veilig voor kinderen en huisdieren. Een vacuüm zakje of een pot met schroefdeksel met een zakje vocht absorberende silicagel zijn goede bewaarplekken. Maak de applicator altijd goed schoon voor het opbergen. Een meegeleverde pin houdt de opening vrij tot de volgende keer. Je kunt natuurlijk ook een verpakking met meerdere kleine tubes aanschaffen voor eenmalig gebruik.

Superlijm voor allerlei materialen in verschillende handige applicators

Je kunt cyanoacrylaat lijm voor bijna alle materialen gebruiken. Denk aan hout, steen, aardewerk en verder metaal en kunststof. Textiel, leer en karton lijm je hiermee op een hard glad oppervlak. Er is verder een speciale glasvariant die na reparatie zelfs opgewassen is tegen de vaatwasser. Secondelijm is verkrijgbaar in vloeibare en gelvorm. De vloeibare variant gebruik je vooral bij precisiewerk en dunne scheurlijnen en deze heeft een kortere droogtijd. Bij poreuze en flexibele materialen is gel handig net als bij verticale lijnen omdat de dikkere substantie minder snel druipt. Speciale gelvarianten kleven minder heftig aan je handen. In applicators heb je ook veel keuze zoals openingen van verschillende grootte, kwastjes of een fijne penvorm om precies te kunnen werken.

Tips om secondelijm te verwijderen van je huid, kleding en werkblad

Uiteraard weet je dat je voorzichtig om moet gaan met secondelijm en ervoor moet zorgen dat het niet op je huid, kleding of werkblad komt. Gebeurt dit per ongeluk toch? Week de huid dan in warm water en zeep en dep daarna op de plek nagellakremover met aceton. Met een nagelvijl haal je de restjes weg. Als je op het werkblad morst, kun je de lijmresten verwijderen met een zachte tandenborstel en wat aceton. Test eerst op een onzichtbare plaats het effect. Na afloop afspoelen met water en droogmaken.