De vega Groenteworsten van Brandt & Levie

Na het succes van hun hybride en plantaardige worsten, nemen de Amsterdamse slagers van Brandt & Levie de volgende stap met hun nieuwe vega Groenteworsten. Drie culinaire worsten met groente in de hoofdrol en een eigen wereldse twist: Italiaans, Aziatisch en Mexicaans. Vanaf vandaag zijn ze verkrijgbaar via brandtenlevie.nl, vanaf volgende week bij Ekoplaza en binnen enkele weken bij Crisp, Picnic en de betere speciaalzaak.

Van vlees imiteren naar innoveren met groente

Brandt & Levie is gestart door drie chefs met een duidelijke missie: minder, maar beter vlees. Dit doen ze door de lekkerste worsten te maken van goed gehouden varkens van Nederlandse bodem. Zich bewust van de doorgeslagen vleesconsumptie, pionieren de worstmakers vastberaden consumenten ook te inspireren om mínder vlees te eten. Ze liepen in 2018 voorop met hun eerste hybride worst van 1/3e groente en 2/3e vlees en vorig jaar slaagden de innovatieve slagers erin een eerste plantaardige hotdog te lanceren die net zo smaakt en knakt als de vlees-versie. Met hun nieuwste creatie nemen ze een volgende stap in de eiwittransitie, door groente de hoofdrol te geven.



Jiri Brandt, co-founder: “Net als dat je niet elke dag vlees zou moeten eten, geldt datzelfde voor vaak ultrabewerkte vleesvervangers. Met deze Groenteworsten wilden we aantonen dat culinair-lekkere worsten niet alleen gemaakt kunnen worden zonder vlees, maar ook zonder vlees te ímiteren en zonder ‘bullshit’-toevoegingen. Niet een zoveelste bewerkte vleesvervanger, maar gewoon knallend lekkere worst met échte ingrediënten: meer dan 50% groenten, biologisch, rijk aan eiwitten en een bron van vezels. Het uitgangspunt was om een worst te maken van ingrediënten die van zichzelf al lekker zijn en nog lekkerder worden door ze samen in een worst te stoppen. Als Brandt & Levie zijn we trots dat we de transitie met stappen als deze voor mensen in ieder geval een stuk makkelijker en lekkerder maken.”

Een worst waar ieder potje pesto jaloers op is

Hoewel alle drie de varianten bestaan uit dezelfde voedzame basis van o.a. groenten (meer dan 50% per worst), peulvruchten, havermout, zaden en pitten, is iedere variant anders door zijn eigen spannende smaakcombinatie. Dat wil zeggen: een andere groente in de hoofdrol en andere smaakmakers als kruiden, specerijen of kaas als cheddar en mozzarella. Hoe je ze eet? Samuel Levie, co-founder: “Je eet de Groenteworsten net als andere worst, maar we hebben anders dan de meeste vleesvervangers losgelaten dat een Groenteworst moet smaken als een vleesworst. Het is echt anders, maar echt lekker. Heerlijke maaltijdvariatie voor lunch, borrel of diner, als toevoeging aan een salade, een (vleesloos) AVG-tje of stamppot of wereldmaaltijden.”



Zo is de Basilicum & Mozzarella met Spinazie een worst waar ieder potje pesto jaloers op is, lekker met een mediterrane traybake of orzosalade. De kruidige en romige Curry Madras & Kokos met Bloemkool combineert smaakvol met pilav of andere rijstgerechten. Cheddar & Jalapeño met Zoete Aardappel bewijst dat een worst zonder vlees ook echt ballen kan hebben en past goed in een burrito of wrap.

Waar te koop

De Groenteworsten zijn vanaf vandaag verkrijgbaar via de webshop van Brandt en Levie (brandtenlevie.nl), vanaf 5 maart bij Ekoplaza en binnen enkele weken ook bij Picnic, Crisp en de mooiste speciaalzaken. Adviesprijs: €5,99 voor 3 worsten van 70 gram.