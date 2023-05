De verborgen parels van Zuid-Tirol

Laatst geüpdatet op mei 25, 2023 by Redactie

Zuid-Tirol, ook wel Alto Adige genoemd, ligt in het noorden van Italië. Hoewel deze plek bekendstaat om de bergtoppen van de Dolomieten en de wereldberoemde hike naar Drei Zinnen, biedt Zuid-Tirol nog meer hoogtepunten. Met meer dan 300 dagen zon per jaar, woeste natuur en historische stadjes waar je culinair kunt genieten, is Zuid-Tirol de ideale vakantiebestemming. Dit zijn de best bewaarde geheimen van deze streek.

Bezoek Fanes-Senes-Braies Natuurpark

Met meer dan 26.000 hectare aan natuur is Fanes-Senes-Braies Nature Park het op twee na grootste natuurpark in Zuid-Tirol. Het meest unieke van deze omgeving is dat de natuur zo sterk van elkaar verschilt, met uitgestrekte bergweiden, ruige rotsformaties en de meest prachtige meren. Hier ligt ook het wereldberoemde Italiaanse bergmeer Pragser Wildsee, met haar smaragdgroene water. Omringd door de ruige bergtoppen en magische naaldbomen, een sprookje om te zien. Dat vinden meer mensen en daarom wordt dit meer dagelijks door vele mensen bezocht. Als je weg wilt blijven van de toeristische trekpleisters, is een bezoek aan het idyllische Grünsee meer een beter idee. Met de natuur weerspiegeld in het kraakheldere water, lijkt het net een schilderij. Naast dit bergmeer ligt de Lavarella berghut waar ze hun eigen bier brouwen. Een gezellige afsluiter als je de hele dag in de natuur bent geweest.

Ontdek het historische Glurns

Glurns: Helmuth Rier.

Hoewel Glurns met slechts 900 inwoners het kleinste stadje van Zuid-Tirol is, is het qua historie groots. Het middeleeuwse stadscentrum biedt statige herenhuizen en arcades die voor de gemiddelde toerist nu te laag zijn geworden. Glurns is zelfs het enige Alpenstadje waarbij de historische stadsmuren nog helemaal compleet zijn. Vanaf de houten balustrade heb je een fantastisch uitzicht, zo terug de geschiedenis in. In de Flurintoren, die eerst als rechtbank diende en later als administratief centrum geleid door historicus Thomas Ortler, vind je B&B en fine dining restaurant Flurin, perfect voor een romantisch diner.

Ga sterren kijken

Vallei Eggental: Afred Tschager

In het hart van de Dolomieten vind je Vallei Eggental, de plek voor alle avonturiers. Hier zijn meer dan 500 kilometer aan wandelpaden en 600 kilometer aan mountainbikeroutes te ontdekken. Ook ligt hier Europa’s eerste sterrendorp: Steinegg. Wanneer de zon ondergaat, verandert deze plek tot iets magisch. Met fonkelende sterren en waar een Planetenpad je meeneemt langs het zonnestelsel. In Hotel Oberwirt overnacht je zelfs in een echte ruimtecapsule en slaap je letterlijk onder de sterrenhemel. Deze plek is geliefd onder gerenommeerde astronauten omdat er zo weinig lichtvervuiling is. Zin in een ruimtetrip? In de kolossale koepel van het planetarium Alto Adige, kan je middels 3D projecties een levensechte reis door het universum maken. Nog zoiets buitenaards zijn ook de aardpiramiden in het nabijgelegen dorpje Steinegg. Deze imposante rotsformaties zijn gevormd tijdens de ijstijd, een betoverend geheel om te zien.

Wandel door de Grand Canyon van Europa

Bletterbach: Henryk Berlet

De Bletterbach Kloof wordt ook wel de Europese Grand Canyon genoemd. Hoewel dit natuurpark op UNESCO Werelderfgoedlijst staat, is het nog echt een verborgen parel. De wandeling neemt je mee door de canyon, met watervallen en waar je zelfs nog sporen van fossielen kunt vinden. Erg interessant om te bezoeken met kinderen, ook omdat de wandeling makkelijk te doen is en maar twee uur in beslag neemt. Leuk weetje: Samantha Cristoforetti, de eerste vrouwelijke Italiaanse astronaut die het internationale ruimtestation bestuurde, trainde een periode in dit park.

Proef Italiё

©Weinhof Calvenschlössl

Italië staat natuurlijk bekend om haar keuken en dat is ook zo in Zuid-Tirol. De 300 dagen zon per jaar en de koelere nachten zijn de ideale plek voor de druiven. Het is zelfs zo dat deze streek unieke wijnen van hoge kwaliteit produceert. In de buurt van Merano vind je Castel Katzenzungen, met de oudste wijnrank ter wereld: de Versoaln. Hij is al meer dan 350 jaar oud en neemt zo’n 350㎡ in beslag. Daarmee is dit tegelijkertijd ook de grootste wijnrank ter wereld. Per jaar worden er gemiddeld 500 flessen wijn van gemaakt. Ook vind je in Zuid-Tirol het hoogste wijnhuis, de Calvenschlössl in Laatsch. Deze wijngaard heeft 4 sterren, wat buitengewoon is. De Belgische Hilde van den Dries maakt hier biologische wijn, met finesse en een unieke smaak. Tijdens je verblijf in Zuid-Tirol mag een bezoek aan deze wijngaarden dan ook zeker niet ontbreken.

Header foto” Manuel Kottersteger