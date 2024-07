De verrassende gastronomie van Zuid-Korea

Laatst geüpdatet op juli 10, 2024 by Redactie

Zuid-Korea is een land van spannende contrasten, waarin eeuwenoude tradities en innovatie hand-in-hand gaan. In de Koreaanse keuken worden deze waarden evenzeer gecombineerd. Met een veelheid aan gerechten en bereidingswijzen is het land ook op culinair gebied heel uitzonderlijk. Vijf culinaire inspiraties om – in Zuid-Korea of Nederland – kennis te maken met de gastronomie van Zuid-Korea.

1. Traditie en sociaal

In de Koreaanse cultuur is de maaltijd vooral een sociale gebeurtenis. Eten doe je dan ook nooit alleen, maar altijd met vrienden, familie of collega’s. De Koreanen houden ervan om na het werk in een restaurant samen te genieten van een smaakvolle maaltijd, waarbij over het algemeen een gezamenlijk gerecht – banchan – wordt geserveerd en waarvan iedereen kan genieten. Banchan zijn kleine bijgerechten bij de hoofdschotel en die voornamelijk uit groenten bestaan. Doorgaans serveert het restaurant gratis een tiental van zulke bijgerechten, waarvan pittige witte kool – kimchi – het meest bekend is. Een typische Koreaanse maaltijd bestaat uit gestoomde rijst, soep en diverse bijgerechten, waardoor je van een evenwichtige en smaakvolle maaltijd geniet.

2. Gezond en smakelijk

In de geest van de filosofie ‘voeding en medicijnen komen uit dezelfde wortel’ bestaat de Koreaanse keuken voornamelijk uit voedzame gerechten. Namul (gekruide groenten) is een grote bron van vitaminen en mineralen. Vlees en vis worden gestoomd, gekookt of in een pan gebakken in plaats van gefrituurd, zodat alle smaken behouden blijven. Kimchi en de vele soorten gefermenteerde specerijen zoals gochujang (Koreaanse chilipasta), ganjang (sojasaus) en doenjang (sojabonenpasta) zijn niet alleen goed voor je gezondheid, maar versterken ook de smaak van het gerecht. Andere veelgebruikte smaakmakers zijn sesamolie, bosui, knoflook, gember en rijstazijn, waardoor de gerechten erg smaakvol zijn. In Zuid-Korea wordt zelden een dessert geserveerd in het restaurant. Maar in de ontelbare cafés doe je je tegoed aan een overvloed van heerlijke zoetigheden.

3. Streetfood hoofdstad

In de hoofdstad Seoul zijn talrijke food courts en food trucks te vinden. Gewoon op straat is misschien wel de leukste manier om de lokale eetcultuur te leren kennen. Volg de locals van kraampje naar kraampje, verlangend naar de volgende hap. Van populaire streetfood gerechten zoals tteokbokki (pittige rijststicks), pajeon (hartige pannenkoeken), gamja hot dog (hot dog met mozzarella op een spiesje), tot hotteok (crêpe gevuld met suiker en kaneel). Een bijkomend voordeel: voor omgerekend zo’n twee euro kun je op de Tongin Market je eigen lunchbox samenstellen en genieten van de lekkernijen van ongeveer 80 kraampjes met keuzes variërend van hartige maaltijden tot zoete desserts.

4. Een unieke ervaringen

Naast de alledaagse gerechten doe je in Zuid-Korea ook traditionele eetervaringen op. Tijdens een temple stay ervaar je de eetgewoonten van de monniken, waarbij je vegetarische gerechten kunt proeven. Ook erg leuk is eten in de stijl van de Koreaanse koninklijke hofkeuken uit de tijd van de Joseon-dynastie. Aan het hof werden de koninklijke maaltijden bereid door de beste koks vanuit alle uithoeken van het land. De lokale specialiteiten en verse seizoensproducten werden met kwaliteitsingrediënten bereid. Tegenwoordig is dit een belangrijk immaterieel cultureel erfgoed. Klik hier voor meer informatie.



Overal in het land worden eetfestivals georganiseerd en met een keur aan regionale lekkernijen. Zo kun je zelf kimchi maken op het Seoul Kimchi Making & Sharing Festival! Een extra reden om de tijd te nemen in de Koreaanse hoofdstad is de grote verscheidenheid aan restaurants. Alleen al in Seoul vind je 170 sterrenrestaurants. Michelin heeft er zelfs een aparte gids voor uitgegeven.

5. Koreaans eten in Nederland

De Koreaanse keuken heeft ook Nederland verovert. Er zijn er inmiddels tientallen, verspreid gelegen over ons land. Proef de smaak van Zuid-Korea, want Koreaans eten is hip! Het smaakpalet is niet alleen breed, maar ook heel anders dan dat van andere Aziatische keukens. Maak een keuze uit gemakkelijk Koreaans comfortfood of een verfijnde culinaire verrassing. Consumenten die niet kunnen wachten op hun bezoek aan Zuid-Korea kunnen alvast voorproeven.

We hebben een aantal populaire en smaakvolle gerechten voor je op een rij gezet:

Bulgogi: Barbecuevlees dat gemarineerd is in zoete sojasau

Bibimbap: Gerecht van rijst en seizoen groenten gemengd met gochujang, een gefermenteerde Koreaanse chilisaus. Een rauw of gebakken ei en vlees in plakjes gesneden (meestal rundvlees) zijn ook gebruikelijke toevoegingen.

Samgyeopsal: Reepjes gegrilde varkensborst met groenten en slablaadjes om het geheel te omwikkelen.

Samgyetang: Kip gevuld met rijst en gekookt in een bouillon van Koreaanse ginseng (een plant met medische werking).

Gimbap: Rijst en diverse ingrediënten zoals groenten, vis en vlees, gerold in zeewie