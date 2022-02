De verrassende reden waarom je keukenspons walgelijk is

Onderzoekers van de Duke University hebben een fundamenteel maar verrassend feit ontdekt: je keukenspons is een betere broedmachine voor diverse bacteriële gemeenschappen dan een petrischaaltje in een laboratorium. Maar het zijn niet alleen de opgesloten restjes die de overvloed aan microben die rondzwermen zo gelukkig en productief maken, het is de structuur van de spons zelf.

In een reeks experimenten laten de wetenschappers zien hoe verschillende microbiële soorten elkaars populatiedynamiek kunnen beïnvloeden, afhankelijk van factoren van hun structurele omgeving, zoals complexiteit en grootte. Sommige bacteriën gedijen goed in een diverse gemeenschap, terwijl andere de voorkeur geven aan een eenzaam bestaan. En een fysieke omgeving waarin beide soorten hun beste leven kunnen leiden, leidt tot de sterkste niveaus van biodiversiteit.

Bodem biedt dit soort optimale gemengde woonomgeving, en dat geldt ook voor je keukenspons.

De biomedische ingenieurs van Duke zeggen dat hun resultaten suggereren dat er rekening moet worden gehouden met structurele omgevingen door industrieën die bacteriën gebruiken om taken uit te voeren zoals het opruimen van vervuiling of het produceren van commerciële producten.

Bacteriën zijn net mensen die de pandemie doormaken – sommigen vinden het moeilijk geïsoleerd te zijn, terwijl anderen gedijen”, zegt Lingchong You, hoogleraar biomedische technologie aan Duke. “We hebben aangetoond dat in een complexe gemeenschap met zowel positieve als negatieve interacties tussen soorten is er een tussenliggende mate van integratie die de algehele coëxistentie zal maximaliseren.”

Microbiële gemeenschappen vermengen zich in verschillende mate door de natuur. De bodem biedt veel hoeken en gaten voor verschillende populaties om te groeien zonder veel interactie van hun buren. Hetzelfde kan gezegd worden voor individuele druppeltjes water op de toppen van bladeren.

Maar wanneer mensen veel bacteriesoorten samenvoegen tot een structuurloze rommel om grondstoffen zoals alcohol, biobrandstof en medicijnen te produceren, is het meestal op een bord of zelfs een groot vat. In hun experimenten laten You en zijn laboratorium zien waarom deze industriële inspanningen misschien verstandig zijn om hun fabricage-inspanningen structureel aan te pakken.

De onderzoekers codeerden ongeveer 80 verschillende stammen van E. coli, zodat ze hun bevolkingsgroei konden volgen. Vervolgens mengden ze de bacteriën in verschillende combinaties op laboratoriumgroeischijven met een grote verscheidenheid aan potentiële woonruimtes, variërend van zes grote putjes tot 1.536 kleine putjes. De grote putten benaderden omgevingen waarin microbiële soorten zich vrij kunnen vermengen, terwijl de kleine putten ruimtes nabootsten waar soorten zich op zichzelf konden houden.

Ongeacht de grootte van de habitat waren de resultaten hetzelfde. De kleine bronnen die met een handvol soorten begonnen, evolueerden uiteindelijk naar een gemeenschap met slechts één of twee stammen die overbleven. Evenzo eindigden de grote putten die begonnen met een breed scala aan biodiversiteit, het experiment ook met slechts één of twee soorten over.

“De kleine porties doen echt pijn aan de soorten die afhankelijk zijn van interacties met andere soorten om te overleven, terwijl de grote porties de leden elimineren die lijden aan deze interacties (de eenlingen),” zei You. “Maar de tussentijdse porties maakten een maximale diversiteit aan overlevenden in de microbiële gemeenschap mogelijk.”

De resultaten creëren een kader voor onderzoekers die met diverse bacteriële gemeenschappen werken om te beginnen met het testen van welke structurele omgevingen het beste zouden kunnen werken voor hun bezigheden. Ze wijzen er ook op waarom een ​​keukenspons zo’n nuttige habitat is voor microben. Het bootst de verschillende mate van scheiding na die in gezonde grond wordt aangetroffen, en biedt verschillende scheidingslagen in combinatie met verschillende groottes van gemeenschappelijke ruimtes.

Om dit te bewijzen, deden de onderzoekers hun experiment ook met een strook gewone huishoudspons. De resultaten toonden aan dat het een nog betere incubator van microbiële diversiteit is dan alle laboratoriumapparatuur die ze hebben getest.

“Het blijkt dat een spons een zeer eenvoudige manier is om porties op meerdere niveaus te implementeren om de algehele microbiële gemeenschap te verbeteren,” zei You. “Misschien is het daarom zo’n vies ding – de structuur van een spons is gewoon een perfect huis voor microben.”