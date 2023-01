De verschillen tussen highlights en balayage

Laatst geüpdatet op januari 13, 2023 by Redactie

Als het gaat om haarkleur highlights, balayage technieken en trends, is het soms niet erg duidelijk om de verschillen tussen deze technieken te begrijpen. Tegenwoordig zijn er veel technieken om haar lichter te maken, zoals balayage, ombré, lowlights en meer. Hier vertellen we je hoe je onderscheid kunt maken tussen deze looks.

Wat is balayage?

Het is eigenlijk een Frans woord dat ‘vegen’ betekent, hoe je een haarverlichter aanbrengt om highlights te creëren.

Balayage is de techniek waarbij highlights uit de vrije hand op het haar worden aangebracht, waardoor een zachte en natuurlijke gradatie van helderheid naar de punten toe wordt gecreëerd. Blonde balayage-highlights zijn het populairst.

Het resultaat is haar met frisse reflecties en onbedoeld perfect. Deze natuurlijk ogende highlighttechniek is niet alleen voor blondines, maar wordt eigenlijk op alle haartinten gebruikt om een ​​zachte, verlichte dimensie toe te voegen. Natuurlijk zijn er variaties in toepassingsvoorkeuren: sommige kleurspecialisten scheiden het haar niet, terwijl anderen het scheiden met wattenbolletjes, en weer anderen geven de voorkeur aan aluminiumfolie als separator.



Er zijn verschillende toepassingstinten die enigszins verschillende resultaten opleveren, maar de belangrijkste reden waarom balayage zo populair is geworden, is dat kleurspecialisten de haarlokken die ze willen benadrukken, met de hand kunnen selecteren.

Wat is het verschil tussen highlights en balayage?

Wanneer we naar highlights verwijzen, is het een algemene term die simpelweg verwijst naar haar dat lichter is dan de basiskleur. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn highlights niet alleen voor blondines, maar kunnen ze verwijzen naar lichtere lokken van elke haarkleur. Highlights worden traditioneel aangebracht door middel van een methode die “foilen” wordt genoemd, waarbij vellen aluminiumfolie worden gebruikt om haarlokken die bedekt zijn met een kleur of lichter te scheiden voordat ze in de folie worden gewikkeld om te worden verwerkt. De folie voorkomt dat de verf in contact komt met het omringende haar en houdt ook warmte vast, waardoor de kleur effectiever kan worden gehighlight. Folie-highlights worden meestal dicht bij de hoofdhuid geplaatst, waardoor het haar van wortel tot punt lichter wordt voor een all-over verlichte look.



Balayage is een techniek uit de vrije hand om highlights aan te brengen en je gebruikt meestal geen aluminiumfolie om je haar te scheiden. Balayage creëert een zachte, natuurlijke gradatie van lichtheid langs de lengte van de haarlok, meestal iets dieper bij de hoofdhuid en lichter bij de punten. Gewoonlijk begint balayage weg van de wortels en werkt naar het midden van het haar en de uiteinden van het haar.

Ombré, sombré babylights en balayage

Balayage heeft vaak de dupe van een algemene term te zijn. Hoewel andere manieren om te markeren mogelijk verband houden met balayage, passen ze niet allemaal netjes in deze categorie. Ombré en Sombré praten meer over het eindresultaat dan over de techniek. Ombré is een meer drastische, scherpe kijk op balayage met een scherpere overgang van donker naar licht, soms met een hardere lijn waar de overgang begint. Sombré, aan de andere kant, is een zachte, zonovergoten overgang van donker naar licht met tips die slechts 1-2 niveaus lichter zijn dan de basiskleur, en een naadloze overgang van aanzet naar punten.



Met de Babylights-techniek wordt het resultaat bereikt door extreem kleine plukjes haar te nemen om subtiele reflecties te verkrijgen, het resultaat is verlicht en natuurlijk haar.