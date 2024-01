De vier soorten liefde: sommige zijn gezond, andere niet

Laatst geüpdatet op januari 5, 2024 by Redactie

Liefde. Het is een woord dat sommigen van ons veel gebruiken. “Ik hou van die kleur.” “Ik hou gewoon van pizza.” “I love, love, love you” voor onze kleine kinderen. Sommigen van ons voelen zich nooit op hun gemak om het woord hardop te gebruiken. Filosofen, theologen en nu neurowetenschappers en clinici denken veel na over liefde. We gebruiken dit woord voor zoveel emoties. Misschien moeten we eens nadenken over de verschillende soorten liefde. Sommige goed voor jou en goed voor je gezondheid en sommige misschien niet zo veel. De Westerse traditie van de Grieken onderscheidt vier soorten liefde en heeft voor allemaal een Grieks woord. Er zijn veel bronnen die veel andere soorten liefde definiëren, maar vier is een redelijk beheersbaar aantal.

Eros: erotische, hartstochtelijke liefde

Die kunnen we net zo goed eerst uit de weg ruimen. Eros is erotische of seksuele of hartstochtelijke liefde. Het gaat vaak allemaal om behoefte en het gaat meer om de persoon die zich seksueel aantrekkelijk voelt dan om de persoon op wie die liefde gericht is of het ding dat de focus van die liefde is. Het is verslavend. Het kan grote vreugde en groot verdriet veroorzaken. Het is niet altijd goed voor je.

Philia: liefde voor vrienden en gelijken

Het kan de liefde tussen geliefden zijn als ze al lang samen zijn. Het wordt ook wel broederliefde genoemd, zoals in de stad Philadelphia. De stad van de broederliefde. Natuurlijk kan het zusterliefde zijn en het is de accepterende liefde van goede vriendschap. Dit is de liefde die goed is voor je gezondheid. De aanraking van een geliefde. De philia touch verlaagt de bloeddruk. Mensen in liefdevolle relaties voelen je liefde, hebben weinig doktersbezoeken, kortere ziekenhuisbezoeken, hebben minder pijn en hebben meer positieve emoties. Al deze positieve gevolgen van philia-liefde, liefdevolle vriendschappen maken ons veerkrachtiger als er moeilijke tijden komen.

Storge: liefde van ouders voor kinderen

Dit soort liefde is wat moeders het beste kennen, maar er wordt niet te veel over gesproken als we het over liefde hebben. Het is de liefde van ouders voor kinderen. Het wordt beschreven als de meest natuurlijke liefde. Natuurlijk omdat het aanwezig is zonder corrosie. Het is geëmotioneerd omdat we onszelf niet kunnen helpen en het besteedt de minste aandacht aan de vraag of de persoon liefde waard is.



Het is vaak voorbijgaand gedrag dat niet zou worden getolereerd in philia liefde. Vrouwen kunnen bijvoorbeeld van hun kinderen blijven houden ondanks echt afschuwelijk gedrag. Gedrag dat ze niet zouden tolereren bij hun vriendinnen of hun echtgenoten. Het lijkt ongevraagd in de zorg van een pasgeborene te komen en het groeit om ons in staat te stellen van onze kinderen te houden ondanks hun gedrag. Godzijdank. In veel opzichten is het waarschijnlijk een genetisch geprogrammeerde en vastberaden liefde in vergelijking met de aanhankelijke liefde, philia, die misschien niet zo gespannen is.

Agape: liefde voor de mensheid

De liefde gemodelleerd naar de liefde van de christelijke God voor mensen en de liefde van de mens voor God. Het is de liefde die wordt gegeven, of die nu wordt teruggegeven of niet. Het is de liefde zonder enig eigen voordeel. In de boeddhistische traditie is het de centrale basis van liefdevolle vriendelijkheid voor de hele mensheid. Dit soort liefde is belangrijk in het proces van vergeving. Vergeving is belangrijk voor je gezondheid, omdat het onvermogen om te vergeven wordt geassocieerd met woede en een aantal gezondheidsuitkomsten die niet erg goed zijn. Het is liefde die een heel harde lat legt, maar het kan aan de basis liggen van geluk en tevredenheid.