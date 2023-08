De vijf beste zomeractiviteiten in Israël

Laatst geüpdatet op augustus 1, 2023 by Redactie

Het is zomer en laat de zomer in Israël nou een bijzondere tijd zijn, gevuld met intense hitte, zwoele zomeravonden en eindeloze energie. Voor reizigers die tijdens de zomermaanden naar Israël reizen, zijn er tal van zomerevenementen, festivals, markten en gezellige happenings. Tijd voor zorgeloze dagen, ijskoffie en veel zon. Hier zijn enkele van onze favoriete ideeën en beste zomeractiviteiten in Israël.

Ga naar het strand!

Dit spreekt voor zich. De 137 stranden in Israël behoren tot de mooiste ter wereld en zijn tijdens de zomermaanden de populairste plek voor de Israëli’s en reizigers. De stranden van Tel Aviv zijn het hele jaar door populair, maar tijdens de zomer zitten de zandstranden vol met zonnebaders, surfers en het constante geluid van “matkot”, het Israëlische racquetball spel.



Van Hilton Beach in Tel Aviv, tot de stranden van Eilat in het zuidelijke deel van Israël met uitzicht op de Rode Zee, tot Achziv strand in het noorden en Nahsholim strand aan de Middellandse Zee (een ware hidden gem!).. er zijn genoeg stranden om uit te kiezen. Zorg ervoor dat je je goed insmeert met zonnebrandcrème, want de zon in Israël is fel. En vergeet niet om genoeg water te drinken.

Breng tijd door in de natuur

Israël heeft veel nationale parken en buitenruimtes die ideaal zijn tijdens de zomermaanden. Van botanische tuinen, meren en rivieren, tot woestijnlandschappen en groene bergen.. Israël mag dan klein zijn, de natuur is divers en indrukwekkend. Plekken als Ein Gedi natuurreservaat in de woestijn, de Baha’i tuinen in Haifa en Hula natuurreservaat in de Golanhoogten zijn onze favorieten. In Jeruzalem is de Wohl Rose Garden een hoogtepunt, samen met de Jerusalem Botanical Gardens. Of wat dacht je van een ochtendwandeling naar de bergtop Masada voor een mooie zonsopgang? De hete zomer betekent dat wandelingen in de vroege ochtend de beste manier zijn om de brandende zon te verslaan!

Drijf in de Dode Zee

Geen bezoek aan Israël kan compleet zijn zonder een bezoek aan de beroemde Dode Zee, het laagste punt op aarde. In de zomermaanden is het er veel heter, dus reizigers moeten zich goed voorbereiden op de zon en de hitte als ze in het gebied zijn. Helende modder voedt de droge huid en een ontspannende float is een van de beste manieren tot rust te komen. Een unieke ervaring die alleen in Israël kan worden opgedaan en als je het aan ons vraagt, de leukste zomeractiviteit in Israël.

Ga op stap met de fiets

Fietsen in Israël is het hele jaar door populair en is voor veel inwoners de belangrijkste manier om zich te verplaatsen. Voor reizigers in Tel Aviv zijn er veel stadsfietsopties die ideaal zijn voor een ontspannen fietstochtje langs het strand. Voor meer gevorderde fietsliefhebbers zijn er tal van fietsroutes in de nationale parken en in de woestijn. Een ander leuk vervoermiddel dat ideaal is voor de zomer in Israël zijn de elektrische scooters die overal in Tel Aviv beschikbaar zijn.

Probeer enkele watersporten in Israël

Surfen, kitesurfen, paddleboarden, snorkelen, duiken en meer.. het is allemaal mogelijk in Israël. In het water blijven is uiteraard een van de beste manieren om de hitte te verslaan en Israël biedt tal van mogelijkheden als het om watersporten gaat. Duiken en snorkelen kunnen het beste worden gedaan in Eilat en surfen is populair in Tel Aviv.