Laatst geüpdatet op december 20, 2024 by Redactie

Als we aan kerstplanten denken, denken we misschien aan maretak, hulst en natuurlijk de kerstboom. Maar tijdens de feestdagen is er een veel kleurrijkere kamerplant die al heel lang populair is: de kerstcactus. Met felroze, rode, paarse of witte kleuren is de kerstcactus de perfecte manier om een kamer op te fleuren op een sombere winterdag. Maar hoe populair de kerstcactus ook is onder kamerplantenbezitters, het kan lastig zijn om hem te verzorgen – en vooral lastig om hem te laten ‘bloeien’. Daarom heeft het team van Euroflorist de vijf grootste fouten bij het verzorgen van een kerstcactus met je gedeeld die je moet vermijden, en wat je in plaats daarvan moet doen om ervoor te zorgen dat hij in leven blijft en de komende feestdagen blijft bloeien. Bekijk ze hieronder:

Fout 1 – Te veel water geven

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je een kerstcactus water geeft, want deze planten hebben vochtige grond nodig om te groeien, dus het wordt aanbevolen om ze minstens één keer per week water te geven zodra de bovenste 1-2 centimeter van de grond droog is – wat betekent dat je soms wel 2 weken kunt wachten om opnieuw water te geven!



Zorg ervoor dat de grond droog is voordat je elke keer water geeft, want de wortels en de onderkant van de kerstcactus kunnen gaan rotten bij een teveel aan water, wat ook kan leiden tot schimmelinfecties. Bekijk onze gids over het bestrijden van rouwvliegjes voor meer advies.



Een kerstcactus is echter een vetplant en groeit vaak beter als je hem onder water zet. Om dit te doen, plaats je je kerstcactus in een bak die genoeg water kan bevatten om de helft van de pot te bedekken.



Laat hem daar ongeveer 5-15 minuten staan, of wanneer je kunt zien dat de bovenste laag aarde vochtig is, en zorg ervoor dat je de kerstcactus een paar minuten laat staan om het overtollige water eruit te laten lopen voordat je hem terugplaatst in de buitenste pot om wortelrot te voorkomen.

Fout 2 – De verkeerde aarde kiezen

Het gebruik van de juiste grond is ook belangrijk voor de groei van je kerstcactus, en het gebruik van het verkeerde mengsel kan de groei beïnvloeden en ook andere problemen veroorzaken zoals het sneller rotten van de wortels en stengels.



Gebruik wat verteerde compost of turf, maar ook wat grind, zand of grove perliet om de luchtstroom en waterafvoer te bevorderen.

Fout 3 – Verkeerd oppotten en verpotten

De juiste pot kiezen voor de kerstcactus is belangrijk, en je moet ervoor zorgen dat je hem in de loop der jaren verpot om ervoor te zorgen dat hij genoeg ruimte heeft om te groeien en niet aan de wortels vast komt te zitten.



Als het lijkt alsof hij hangt of opzij valt, dan vertelt dit je dat hij te groot is voor de huidige pot en dat je hem moet verpotten naar een grotere.



Het verpotten van kerstcactussen moet gebeuren nadat de plant is gestopt met bloeien en de bloemen zijn verwelkt – meestal aan het eind van de winter of in het vroege voorjaar.



Haal de plant uit de pot, samen met de omringende grond bal, en maak de wortels voorzichtig los. Als de potgrond verdicht is, spoel deze dan voorzichtig van de wortels af met een beetje water.



Zet de kerstcactus in een nieuwe, grotere pot zodat de bovenkant van de kluit ongeveer een centimeter onder de rand van de pot zit. Vul dan rond de wortels met verse aarde en klop zachtjes om eventuele luchtzakken binnenin te verwijderen. Blijf water geven zoals gewoonlijk.

Fout 4 – Niet genoeg licht geven

Een kerstcactus heeft veel meer kans om te bloeien als hij in optimale omstandigheden wordt gehouden, en ondanks zijn feestelijke, winterse naam heeft hij veel helder indirect zonlicht, relatief vochtige omstandigheden en warme temperaturen nodig.



De cactus heeft ongeveer 4-8 uur helder, indirect zonlicht nodig, gevolgd door een periode van ononderbroken duisternis – idealiter ongeveer 13 uur.



De beste plek voor je kerstcactus is een plek met indirect zonlicht, zoals een raam op het oosten of zelfs een lichte badkamer. Als je je kerstcactus in de badkamer bewaart, zorg er dan voor dat je hem ’s nachts naar een donkerdere plek verplaatst. Je kunt hem ook in een kamer zetten waar ’s avonds geen zon schijnt.



Als je dit proces volgt, zullen de bloemknoppen meestal na ongeveer 6 weken zichtbaar worden. Op dat moment kun je de kerstcactus weer tentoonstellen – vermijd echter nog steeds direct zonlicht, want dit kan de bladeren verbranden.

Fout 5 – Geen mest gebruiken

Het is net zo belangrijk om je kerstcactus te voeden met een eersteklas meststof, of een 20-20-20, of 10-10-10 plantenvoeding verdund met water, om ervoor te zorgen dat hij alle benodigde voedingsstoffen krijgt die hij nodig heeft om te groeien.



Een gebalanceerde meststof heeft op de verpakking een gelijke verhouding van de drie belangrijkste voedingsstoffen voor planten – stikstof:fosfor:kalium, of N:P:K.



Een kerstcactus heeft meer magnesium nodig dan andere planten, dus je kunt ook magnesiumsulfaat, zoals Epsomzout, gemengd met water gebruiken om meer voedingsstoffen aan je cactussen toe te voegen