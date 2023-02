De voordelen van bitters en meer...

Het concept van Bitters gaat honderden jaren terug. Het eerste geregistreerde gebruik was door monniken in 1500 na Christus bij de productie van sterke drank met behulp van kruiden en specerijen voor medicinale doeleinden. Maar in feite gaat het gebruik van kruiden en specerijen in de geneeskunde en de consumptie van bittere aperitiefdrankjes terug tot de jaren voor Christus in China en Egypte.



Snel vooruit naar de jaren 1600 en Bitters werd in Europa vóór de maaltijd ingenomen als eetluststimulator. In de jaren 1800 bloeide Bitters opnieuw op onder het mom van medische elixers. Het was rond deze tijd dat Angostura zijn intrede deed. Om precies te zijn in 1824, toen Dr. Johann Gottlieb Benjamin Siegert zijn wereldberoemde geheime recept voor aromatische bitters van Angostura perfectioneerde en, destijds de Surgeon General in Simon Bolivar’s Liberation Army, zijn “magische elixer” aan soldaten voorschreef om te genezen buik aandoeningen.



Het duurde niet lang daarna dat het idee werd geïntroduceerd om bitters te gebruiken om smaak toe te voegen aan cocktaildranken en voedselgerechten. In 1831 werd het eerste cocktailrecept geschreven en werd opgeroepen tot het gebruik van bitters. In 1862 werd de Pink Gin Cocktail gemaakt en specifiek genoemd voor Angostura aromatische bitters.

Wat zijn bitters?

Bitters zijn een vloeibare extractie van zaden, kruiden, schors, wortels, bloemen, bladeren en de vruchten van verschillende planten opgelost in alcohol.



Voor Angostura aromatische bitters worden de beste ingrediënten van over de hele wereld geselecteerd en via Londen in niet te onderscheiden zakken naar de productielocatie van het bedrijf in Laventille, Trinidad, verzonden. Daar begint de productie in een geheime kamer, de Sanctuary genaamd, waar ingrediënten worden gemengd, gemalen en gezeefd en vervolgens in cilindrische jerrycans worden geladen die bovenop een van de verschillende tanks worden geplaatst die gevuld zijn met 190-proof suikerdestillaat. Het destillaat wordt koud door het mengsel gepercoleerd om precies de juiste hoeveelheid smaak te extraheren. Na percolatie wordt de vloeistof overgebracht naar enorme roestvrijstalen tanks, vermengd met suiker en karamelkleurstof, en tot rijzen gebracht met plaatselijk bronwater. Vervolgens rust het ongeveer drie maanden totdat alle smaken volledig zijn geïntegreerd en verzacht. Het recept van Angostura is een goed bewaard geheim, bekend bij slechts vijf mensen op de planeet.

Waarom Bitters?

Het menselijk gehemelte heeft 10.000 smaakpapillen en bitter is de meest complexe smaaksensor die we hebben. Door bitters in de mond niet aan te spreken, gebruiken we niet 20% van het smaakvermogen van de tong. Bovendien zijn bittere en zoete smaakreceptoren op dezelfde manier gestructureerd, zodat bitter en zoet elkaar vaker wel dan niet aanvullen.

Wat zijn de voordelen van Bitters?

Al meer dan een eeuw wordt Bitters beschouwd als een belangrijk onderdeel van veel cocktailrecepten, maar hoewel velen aromatische bitters erkennen als een essentieel ingrediënt in een bar, is het een minder bekend feit dat het ook kan worden gebruikt om diepte, smaak en kruiden toe te voegen aan de keuken creaties… net zoals zout essentieel is voor elk recept als smaakmaker.



Helemaal niet bitter wanneer toegevoegd aan cocktails en eten, is gebleken dat aromatische bitters de smaak van andere ingrediënten versterken. Alcoholvrije dranken worden verfrissender met Bitters. Het versterkt de topnoten van lichte cocktails zonder de ware persoonlijkheid van de geest te maskeren en in andere cocktails voegt het een subtiele, unieke smaak toe, ongeacht de gebruikte geest. Het kalmeert de zuurgraad in cocktails op basis van citrus en voegt diepte toe aan romige creaties. Het verzacht de oude tonen in zware rum, maakt gedroogde oude whisky’s glad, rijpt een Manhattan, rondt de smaak in bier af en gaat goed samen met roze gin en vermout.



Bovendien wordt door velen aangenomen dat Bitters de spijsvertering op een aantal manieren bevordert. Er wordt gezegd dat het het gehemelte reinigt, de eetlust in evenwicht brengt, het hunkeren naar suiker in toom houdt, een gezonde bloedsuikerspiegel helpt handhaven, spijsverteringsenzymen stimuleert, winderigheid en een opgeblazen gevoel kalmeert, maagklachten en misselijkheid kalmeert en af en toe brandend maagzuur verlicht.

Een Bitter is beter verhaal

Feit: Washington Island, een klein eiland in Wisconsin in de VS, is ’s werelds grootste consument van Angostura aromatische bitters. Het begon allemaal tijdens het verbod toen de toenmalige eigenaar, Tom Nelson, een farmaceutische licentie kreeg om Bitters te verkopen als “maagtonicum voor medicinale doeleinden”. Hij verkocht het alleen niet in kleine hoeveelheden, hij verkocht het per glas. Tegen de tijd dat het verbod werd ingetrokken, had het Bitter shot zich stevig geworteld in de tradities van het eiland en vandaag de dag is het nog steeds een van de meest populaire items op het menu – ook gebruikt om hamburgers te marineren en ham te glazuren. Op Washington Island kun je alleen worden beschouwd als een volwaardige local en mag je als zodanig feesten als je lid bent van de ‘Bitters Club’, en dat kun je alleen doen door een shot Angostura aromatische bitters te drinken.