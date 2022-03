De voordelen van dagelijks yoga beoefenen

Yoga is een van de meest populaire fysieke activiteiten en is een veel meer gangbare en gerespecteerde praktijk die zich richt op het fysieke en mentale welzijn van beoefenaars. Er zijn verschillende voordelen van dagelijkse yoga, namelijk:

Verbetert flexibiliteit, kracht en houding

Dagelijkse yogabeoefening zal het rekken en versterken van je lichaamsspieren vergemakkelijken. Populaire houdingen, net als de plank, zullen tegelijkertijd werken aan het versterken van je armen, benen, schouders en buikspieren. Je hoeft niet superflexibel te zijn om yoga te beoefenen, het mooie van yoga is dat het op alle niveaus kan worden beoefend.

Yoga versterkt je immuunsysteem

Elke vorm van beweging is geweldig om het immuunsysteem gezond te houden. Met yoga’s draaien, omkeren, achterover buigen en kalmeren, is het lichaam in staat om meer tijd door te brengen in het parasympathische zenuwstelsel en minder in het sympathische zenuwstelsel.

Je kunt chronische pijn verminderen

Chronische, altijd aanwezige pijn is niet iets om te negeren. Het kan je kwaliteit van leven ernstig verzwakken, en uit onderzoek blijkt dat het zelfs tot depressie kan leiden. Maar meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat yoga een uiterst effectieve behandeling is, vooral voor mensen die lijden aan chronische lage rugpijn.

Ontwikkelt onze sociale gezondheid

Sociale gezondheid is dat vermogen om van binnen gelukkig te zijn en anderen gelukkig te kunnen maken. Het betekent zorg dragen voor en communiceren met andere mensen in de samenleving, speculeren over verantwoordelijkheden binnen een samenleving en ook werken voor de gemeenschap. Sociale gezondheid is bovendien het vermogen om te ontspannen en het leven in al zijn schoonheid te ervaren. Yoga helpt bij het ontwikkelen van sociale gezondheid door onze geest te ontspannen.