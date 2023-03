De voordelen van een pannenset voor inductie: waarom overstappen op inductie koken?

Laatst geüpdatet op maart 20, 2023 by Redactie

Is je keuken toe aan vernieuwing en ga je een compleet nieuwe keuken realiseren of wil je alleen je warmtebron veranderen? Wat je ook van plan bent, het is goed om na te denken over hoe je wilt koken. Waar het vroeger normaal was om op gas te koken, heb je tegenwoordig een stuk meer opties. Wat ontzettend in populariteit is gestegen, is inductie koken. Benieuwd naar de voordelen van een pannenset voor inductie en waarom je zou moeten overstappen op deze manier van koken? Wij zetten het hieronder voor je op een rij.

Het is efficiënt

Koop je een pannenset voor inductie omdat je van plan bent om die manier te koken, dan heb je efficiëntie als voordeel. Met inductie is het mogelijk om de temperatuur nauwkeurig en snel te regelen. Je kunt zelfs de tijdsduur zeer precies instellen, waardoor je de mogelijkheid hebt om zeer nauwkeurig te werk te gaan en met veel precisie aan de slag kunt met het bakken en braden. De warmte wordt bij inductie een stuk gelijkmatiger verdeeld ten opzichte van diverse andere bronnen, waardoor je geniet van een betere kookervaring.

Je bespaart tijd en energie

Een ander voordeel van inductie koken, is dat je hier tijd en energie mee bespaart. Dat heeft onder andere te maken met dat deze manier van koken zeer efficiënt is. Inductiekookplaten doen veel sneller hun werk dan elektrische kookplaten en gasfornuizen. Alleen de pan die je nodig hebt wordt verwarmd en dus niet gelijk de hele kookplaat. Op deze manier gaat er minder warmte verloren, waardoor je ook niet zomaar energie verspilt.



Inductie koken is energiezuiniger dan andere kookmethoden, want je hebt minder energie nodig om iets te bereiden. Dat je minder energie verbruikt, is bovendien ook een voordeel voor je energierekening.

Het is veiliger

Koop je een inductiegerichte pannenset omdat je van plan bent om een inductiekookplaat in je keuken te realiseren, dan heeft dat ook als voordeel dat het veiliger is. Met deze vorm van koken heb je niet te maken met open vuur, wat het een stuk veiliger maakt om in de keuken aan de slag te gaan.



De kookplaat wordt zelf niet heel heet, alleen de pan die je verwarmd wordt heet. Op deze manier voorkom je brandgevaar en brandwonden bij het koken. Daarnaast is dit een zeer veilige keuze als je kinderen in huis hebt. Omdat de kookplaat niet heet wordt als er geen pannen op staan en ook snel weer afkoelt na gebruik, biedt dat een hoop meer veiligheid dan bij bijvoorbeeld een traditioneel gasfornuis.

Het is makkelijk

Een andere reden om te kiezen voor inductie koken, is het gemak dat het biedt. Inductiekookplaten zijn zeer eenvoudig te bedienen, waardoor je binnen no time aan de slag kan. De kookplaten zijn in veel gevallen voorzien van touchscreen of knoppen, wat het makkelijk maakt om je gerechten te bereiden. Niet alleen is het eenvoudig te bedienen, ook voor het schoonmaken van zo’n kookplaat hoef je niet veel moeite te doen.

Te koop in allerlei toepassingen

Zoek je een inductiegeschikte pannenset, dan heb je een ruime keuze. Deze pannen zijn te koop in verschillende designs en materialen, zodat het mogelijk is om te kiezen voor iets dat bij je wensen en je keuken zelf past.



Zoals je hierboven hebt gelezen hebben een pannenset voor inductie en deze moderne manier van koken diverse voordelen. Kies je eenmaal voor deze vorm van koken, dan is het een must om een pannenset aan te schaffen die ontworpen is voor deze technologie. Doe je dat niet, dan bestaat de kans dat je zowel je kookplaat als je pannen beschadigt. En dat moet je natuurlijk zien te voorkomen.