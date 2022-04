Onze mobiele telefoons kunnen een van onze meest waardevolle bezittingen zijn. We geven er niet alleen veel geld aan uit, maar we vertrouwen er ook voor veel dingen op. Als het gaat om het kopen van een telefoon, word je vaak geconfronteerd met een van de twee opties. Een abonnement of een Sim Only abonnement. Heb je nog een goed werkende mobiele telefoon en betaal je veel geld aan je maandelijkse telefoonrekening? Het kan tijd zijn om te overwegen je telefoonabonnement te wijzigen. Een Sim Only abonnement kan namelijk een aantal fantastische voordelen bieden. Het kan je niet alleen geld besparen, maar het kan je ook meer controle over het gebruik van je mobiele telefoon geven. We bespreken hier waarom je zou moeten overwegen om over te stappen op een Sim Only abonnement door de voordelen ervan te verkennen.

Wat is een Sim Only abonnement?

Een Sim Only is een type mobiel abonnement dat wordt aangeboden door een provider. Je betaalt de provider alleen voor de minuten, sms’jes en data die je op de simkaart gebruikt. Meestal is de simkaart gratis, maar je krijgt geen telefoon, vandaar dat het een Sim Only abonnement wordt genoemd.

De voordelen van een Sim Only abonnement

Je bespaart geld

Een van de belangrijkste voordelen van het kiezen van een Sim Only abonnement is geld besparen. De maandelijkse kosten zijn niet alleen lager, maar mobiele telefoons hebben een veel langere levensduur dan de 12-24 maanden waarvoor ze gewoonlijk worden gebruikt. Dit maakt ze perfect om te gebruiken met een Sim Only abonnement om je eigen voordelige combinatie te maken. Upgraden naar de volgende “betere” smartphone is altijd duurder dan je bestaande telefoon blijven gebruiken met een nieuwe simkaart.

Sim Only abonnementen zijn flexibel

Dingen veranderen de hele tijd; daarom heb je een abonnement nodig dat je de flexibiliteit biedt om met de tijd mee te gaan. Sim Only abonnementen zijn vaak ook flexibeler dan andere abonnementen voor mobiele telefoons. Als je besluit dat je bijvoorbeeld meer of minder data nodig hebt, dan kan je dat makkelijk maandelijks aanpassen.

Hetzelfde geweldige netwerk

De netwerkvoordelen die gepaard gaan met Sim Only abonnementen zijn dezelfde als bij een ander abonnement. Je hebt sowieso toegang tot 4G-internetsnelheden, net als elke andere datagebruiker van een ander abonnement. Het komt niet tegen een meerprijs. En als je een 5G telefoon hebt, kan je ook van het 5G netwerk gebruik maken.

Het geeft je de mogelijkheid om rond te shoppen voor een nieuwe telefoon

In tegenstelling tot een contract ben je bij een Sim Only abonnement niet gebonden. In plaats van je hele contractduur aan hetzelfde toestel vast te moeten zitten, heb je de vrijheid om te shoppen en van toestel te wisselen wanneer het jou uitkomt. Haal gewoon je simkaart uit je oude telefoon en plaats deze in je nieuwe, en je bent klaar om te gaan. Dit is de ideale oplossing als je iemand bent die graag vaak van telefoon wisselt.

Maar je kunt ook vasthouden aan telefoon waar je van houdt

Vaak wordt er, wanneer je een contract hebt voor een nieuwe smartphone, verwacht dat je het toestel uiteindelijk upgradet. Als je echter een telefoon hebt die je kent en waar je van houdt, kan dit teleurstellend zijn. Dit is een ander groot voordeel van een Sim Only abonnement. Je kunt je favoriete telefoon blijven behouden. Sterker nog, je hebt de mogelijkheid om van telefoon te wisselen wanneer het jou uitkomt, want je zit niet vast aan een lang contract.

Je kan je bestaande nummer behouden

Als je kiest voor een Sim Only abonnement betekent dit niet dat je een nieuw nummer moet nemen, tenzij je dat wilt. Je kunt je huidige nummer behouden door nummerbehoud aan te vragen. Zo gaat de overstap naar een nieuw abonnement snel en soepel. En het mooiste van alles? Het nummerbehoud is uiteraard gratis!

Kan worden gebruikt met een simlockvrije telefoon

Als je een simlockvrije telefoon hebt, kun je er een Sim Only abonnement bij gebruiken. Dit is gunstig omdat je geen nieuwe telefoon hoeft aan te schaffen om een ​​Sim Only abonnement aan te sluiten. Het geeft je ook meer flexibiliteit als het gaat om het kiezen van een provider.