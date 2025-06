De voordelen van lichaamsgewichttraining

Laatst geüpdatet op juni 5, 2025 by Redactie

Alle vormen van lichaamsbeweging zijn nuttig. Maar zelfs vergeleken met andere soorten trainingen heeft lichaamsgewichttraining veel te bieden. Het is niet alleen een uitstekende workout, maar het kan je ook helpen om een ​​aantal veelvoorkomende excuses om niet te sporten te overwinnen, zoals “Ik heb geen tijd om naar de sportschool te gaan” en “Ik heb thuis geen ruimte voor een hometrainer.” Het enige wat je hoeft te doen is je lichaam bewegen. Hier zijn enkele voordelen van lichaamsgewichttraining:

Het kan niet handiger

Waar je ook bent, je hebt je lichaam, dus je kunt overal en altijd beginnen met trainen: in je slaapkamer als je wakker wordt, in de keuken terwijl je wacht tot het water kookt, in je hotelkamer als je op reis bent. Dat maakt het makkelijk om tijd te vinden.

De prijs is goed

Bij lichaamsgewichttraining hoef je niets anders te kopen dan een paar schoenen. Je hebt geen stijlvolle kleding nodig. Je hebt niet eens een yogamat nodig, laat staan ​​een duur sportschool abonnement, hoewel je deze oefeningen zeker ook in de sportschool kunt doen. Je hebt misschien wat hulpmiddelen nodig, zoals een stoel, bankje of aanrecht om wat bewegingen aan te passen, maar dit zijn allemaal dingen die je bij de hand hebt.

De intimidatiefactor is laag

Je kunt deze oefeningen alleen doen. Je hoeft niet een sportschool binnen te lopen vol met gespierde sporters en ingewikkeld uitziende gewichtsmachines die aanpassingen nodig hebben en misschien nog steeds niet goed bij je passen.

Het is effectief

Uit onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Physiology and Behavior bleek dat lichaamsgewichttraining, als vorm van krachttraining, helpt bij het opbouwen van spieren “onafhankelijk van externe belasting”. Maar het doet meer dan dat. Toen onderzoekers de effecten van 10 weken lichaamsgewichttraining op verschillende fysieke fitheidsparameters bij een kleine groep jonge vrouwen bekeken, vonden ze verbeteringen in zeven van de negen parameters. De grootste winst werd geboekt in aerobe capaciteit, met een verbetering van 33%. Het spieruithoudingsvermogen, met name in de core, nam met 11% toe, terwijl het vermogen in het onderlichaam met 6% toenam. Zelfs de flexibiliteit was beter na de training.

Je hoeft er niet per se veel van te doen

Hoewel het goed is om te voldoen aan de richtlijnen voor lichaamsbeweging, kunnen kleinere hoeveelheden lichaamsgewichtoefeningen ook resultaat opleveren. In een klein onderzoek onder actieve zestigplussers ontdekten Japanse onderzoekers dat een training bestaande uit acht eenvoudige oefeningen voor het onderlichaam de spierkracht en het vermogen van de deelnemers na 10 maanden met ongeveer 15% verhoogde. Dat lijkt misschien niet veel, maar in deze levensfase nemen kracht en vermogen vaak af. Bovendien bereikten de deelnemers deze winst door slechts zes trainingen per maand te doen.

Het biedt functionele training

De meeste lichaamsgewichtoefeningen trainen meerdere spieren tegelijk in plaats van een geïsoleerde spier of spiergroep, zoals bij veel fitnessapparaten en halteroefeningen. Daarom worden lichaamsgewichtoefeningen als functioneler beschouwd, omdat ze meer spieren en gewrichten tegelijk gebruiken, het evenwicht bevorderen en dagelijkse activiteiten nabootsen.

Het kan worden aangepast aan je fitnessniveau

Het is misschien in het begin niet helemaal duidelijk hoe je dit moet doen. Wanneer je je lichaam als gewicht gebruikt, kun je niet zomaar 4,5 of 9 kilo van de grond halen zoals je dat met apparaten of dumbbells kunt. Maar er zijn manieren om bewegingen aan te passen om de weerstand te verlagen of te verhogen. Je kunt je lichaamshouding aanpassen – bijvoorbeeld door push-ups tegen een muur te doen in plaats van tegen de vloer – of je kunt het aantal keren dat je een oefening herhaalt veranderen of het tempo waarin je traint aanpassen.

Het is goed voor je gezondheid

Letterlijk duizenden studies hebben aangetoond dat hoe meer je beweegt, hoe lager je risico op hartaandoeningen, diabetes, obesitas, diverse soorten kanker, gewrichtspijn en de ziekte van Alzheimer. Sporten kan ook je humeur verbeteren, je stressniveau verlagen en je slaap verbeteren. Trainen met je lichaamsgewicht is daarop geen uitzondering.