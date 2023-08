De Wereldhavendagen Rotterdam

Laatst geüpdatet op augustus 9, 2023 by Redactie

De 46e editie van de Wereldhavendagen vindt plaats op 1, 2 en 3 september 2023 in Rotterdam. Het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland bestaat naast het kadeprogramma uit excursies, spectaculaire shows op het water, informatie, vaar-, fiets- en wandeltochten en cultureel vermaak, waarbij de duizenden bezoekers de veelzijdigheid, innovaties en carrièremogelijkheden van de Rotterdamse haven ontdekken.

Divers programma

Er staan dit jaar weer tientallen havenbedrijven met een stand op de kades, waar van alles te doen is. Bezoekers kunnen aan boord bij allerlei schepen, zoals een enorm takelschip van offshorebedrijf HEBO en een containerschip van Maersk. Hoofdpartner de Koninklijke Marine is traditiegetrouw te vinden op de Parkkade met het mariniersdorp, diverse infostands en meerdere schepen, waaronder de indrukwekkende Zr.Ms. De Ruyter. Uiteraard ontbreekt ook dit jaar de avondshow op zaterdag niet.

Met het excursieprogramma kunnen bezoekers weer een kijkje achter de schermen nemen bij diverse havenbedrijven. Bijvoorbeeld op de scheepswerf van Damen Shiprepair, bij de roeiers van de KRVE of Alco Energy, waar duurzame bio-ethanol wordt geproduceerd. Op het water geniet je van verschillende vaartochten: altijd in trek is de de dagcruise van P&O ferries, waar momenteel al kaarten voor te boeken zijn. Er zijn daarnaast verschillende tours en tochten voor bezoekers die liever wandelend of fietsend de groene kant van de haven ontdekken, of juist willen zien waar de haven in de stad zijn sporen heeft nagelaten.



Al wandelend langs de diverse kades krijgen bezoekers tijdens de Wereldhavendagen een indruk van wat er speelt in de haven en wie de mensen en bedrijven zijn die de Rotterdamse haven tot zo’n dynamische plek maken. “De activiteiten op de kades tonen hoe divers de bedrijven en mensen in de Rotterdamse haven zijn,” vertelt Sabine Bruijnincx, directeur van de Stichting Wereldhavendagen. “Ze laten goed zien welke kansen er liggen voor jongeren en zij-instromers die geïnteresseerd zijn in een carrière in de haven. Daarnaast ligt de focus op de toekomst: de energietransitie en de digitalisering zijn zeker onderwerpen die aan bod komen.”

Innovatief en duurzaam

Zo meert containergigant Maersk een schip van maar liefst 200 meter af aan de Wilhelminakade. Het infra- en industriebedrijf Mourik laat aan de Parkkade innovatieve technische snufjes zien, zoals een schone graafmachine op waterstof. Het indrukwekkende kraanschip van HEBO Maritiemservice aan de Holland Amerikakade verricht werkzaamheden aan bruggen en sluizen, maar hijst ook superjachten in en uit het water. Bij de Veerhaven vind je Seabubbles: innovatieve, geruisloze draagvleugelboten die een schone oplossing bieden voor de files in de stad door mensen op een comfortabele manier van A naar B te brengen over de vaarwegen.

De Koninklijke Marine is traditiegetrouw te vinden op de Parkkade met het mariniersdorp, diverse infostands en meerdere schepen, waaronder het fregat Zr.Ms. De Ruyter. Ook zullen zij verschillende indrukwekkende shows op het water laten zien, net zoals de duurzame en net zo spectaculaire E1 powerboats. Dagelijks racen maar liefst vier elektrische E1 RaceBirds tegen elkaar over het water, waarbij ze snelheden tot wel 93km/u bereiken. Bij de kadestand van E1 op de Kop van Zuid leer je alles over deze duurzame manier van racen op het water en stap je zelf in een E1-racesimulator.

Ook keert de nautische markt terug op de kades. Nieuw zijn de negen horecapleinen, waadoor het bezoekers aan niets hoeft te ontbreken. En uiteraard kunnen op zaterdagavond duizenden mensen vanaf de kades genieten van de avondshow met optredens, een schepenparade en het traditionele vuurwerk.

Kaartverkoop

Bijna het hele programma van de Wereldhavendagen op 1, 2 en 3 september is gratis te bezoeken. Uitzonderingen zijn de excursies en vaartochten, waarvoor de kaartverkoop begint op 14 augustus om 12:00 uur. Het is wel al mogelijk om op de website van de Wereldhavendagen tickets te bestellen voor de dagcruise van P&O ferries. Ook is vooraf aanmelden noodzakelijk voor het programma in de zalen van MATCH (niet voor de banenmarkt).