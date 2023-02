De wetenschap achter de opgezette buik tijdens de menstruatie

Laatst geüpdatet op februari 21, 2023 by Redactie

Opgeblazen buik, winderigheid en scheetjes een week of zo voor de menstruatie is heel gewoon. Maar waarom krijgen we een opgezette buik tijdens de menstruatie? In dit artikel leggen we uit waarom.

Hormonale veranderingen

Oestrogeen en progesteron hebben verschillende functies in ons lichaam, maar samen zijn het de twee hormonen die vooral vrouwen treffen tijdens de menstruatiecyclus. Deze twee hormonen hebben niet dezelfde concentratie in het bloed tijdens de menstruatiecyclus, maar fluctueren, wat op zijn beurt leidt tot veranderingen in de baarmoeder en in het lichaam als geheel.



Als men zou kijken naar een grafiek van de hormoonafscheiding tijdens de menstruatiecyclus, zou men zien dat oestrogeen het hoogst is tijdens de eisprong. Tijdens deze periode houdt het lichaam meer water vast dan normaal, waardoor men zich een beetje gezwollen kan voelen, velen ervaren ook grotere stemmingswisselingen, maar dankzij het hormoon voelen velen zich in deze periode ook aantrekkelijker.

Het volgende opwindende dat opvalt, is de langzame stijging van de progesteronspiegels ongeveer een week voor je menstruatie. Een van de eigenschappen van progesteron is dat het de gladde spieren in het lichaam aantast. Deze spieren zijn te vinden in de meeste interne structuren van het lichaam, zoals de baarmoeder, blaas en urineleiders, bloedvaten en vooral de darmen. Progesteron zorgt ervoor dat deze spieren ontspannen, en wanneer de darmspieren ontspannen, vertraagt ​​het poepen. Het beweegt dan langzamer door de darmen, waardoor bacteriën meer tijd hebben om zich te verzamelen – waarbij gassen worden gevormd.



Aan het einde van de menstruatiecyclus (wanneer de baarmoeder geen bevruchte eicel krijgt) daalt de concentratie progesteron plotseling. Dan komen prostaglandinen vrij – ze spelen een rol bij spiercontractie en het zijn deze die menstruatiepijn veroorzaken. Ook de spieren in de darmen reageren op de prostaglandinen, wat kan leiden tot diarree, pijn en – scheten laten. En dat de baarmoeder zo dicht bij de darmen ligt, helpt ook niet. De samentrekking van de nu dikkere en met bloed gevulde baarmoeder wordt overgebracht naar de darmen, aangezien de baarmoeder er op dit punt praktisch tegenaan leunt.

Kan het worden tegengegaan?

Hoewel scheten, een opgeblazen gevoel en pijn typische symptomen zijn en verwacht worden voor en tijdens de menstruatie, kan het natuurlijk nog steeds moeilijk en soms pijnlijk zijn om ermee om te gaan. Er zijn een paar dingen die je kunt doen om gasvorming tegen te gaan, “helaas” zijn het oude algemene advies, dieet en lichaamsbeweging het meest effectief.

Ten eerste kun je proberen voedingsmiddelen te vermijden die lang nodig hebben om te verteren. Voedingsmiddelen zoals bonen en kool hebben een tijdje nodig om te verteren als alles in het normale tempo gaat, en voor je menstruatie duurt het nog langer. Zuivelproducten kunnen ook moeilijk verteerbaar zijn, net als suikerhoudende en bewerkte voedingsmiddelen. Zelfs fruit met veel natuurlijke suikers kan leiden tot verhoogde gasvorming.



Oefening kan ook de gasvorming in een positieve richting beïnvloeden. Door je spieren te bewegen en te gebruiken, vooral de buikspieren, kan je je darmen versnellen en het opgehoopte gas loslaten. Er zijn ook verschillende yogahoudingen en rekoefeningen die je kunt proberen.