De zes grootste misvattingen over videoconferenties

Videoconferenties hebben de afgelopen jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt en zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse zakenleven. Ondanks de toenemende populariteit zijn er nog steeds veel misvattingen over videoconferenties die we vandaag willen ophelderen.

1. Alleen grote bedrijven kunnen zich videoconferentiesystemen veroorloven

Een van de grootste misvattingen over videoconferencing systemen is dat ze alleen geschikt zijn voor grote bedrijven of bedrijven met een groot budget. Er zijn immers tal van mogelijkheden waar ook kleine ondernemingen, zelfstandigen of particulieren optimaal gebruik van kunnen maken.

2. Videoconferenties verlopen alleen soepel met snel internet

Een andere veel voorkomende misvatting is dat de kwaliteit van videoconferenties rechtstreeks verband houdt met de internetsnelheid. Hoewel een snelle internetverbinding natuurlijk een voordeel is, hebben veel andere factoren invloed op de kwaliteit, zoals de camera, de microfoon of de gebruikte software.

3. Videoconferenties wordt alleen gebruikt voor vergaderingen

Videoconferenties zijn alleen voor formele zakelijke bijeenkomsten? Fout – ze kunnen ook worden gebruikt voor informele bijeenkomsten, teambuildingactiviteiten, trainingen, netwerkbijeenkomsten en voor persoonlijke contacten.

4. Videoconferenties zijn onproductief

Een andere misvatting is de wijdverbreide veronderstelling dat videoconferenties onproductief zijn in vergelijking met persoonlijke vergaderingen: een goede voorbereiding, zoals het testen van de technologie vóór de eigenlijke vergadering, kan ervoor zorgen dat de conferentie soepel en productief verloopt.

5. Videoconferentiesystemen zijn ingewikkeld om in te stellen

Videoconferenties moeilijk in te stellen en moet door jezelf worden gehost? Met name open source software wordt namelijk opgezet en beheerd door systeemhuizen, wat duur en arbeidsintensief is, en dus zeker niet gratis. Daarnaast is de continue doorontwikkeling van de applicatie niet automatisch geborgd. Professionele softwareleveranciers bieden regelmatige updates, stabiliteit en ondersteuning, en 24/7 beschikbaarheid van de applicatie tegen een fractie van de prijs.

6. Videoconferenties zijn na de pandemie niet meer nodig

Corona is weg, dus het gebruik van videoconferentiesystemen raakt achterhaald – deze veronderstelling is onjuist. Lang voor Corona werd duidelijk dat werknemers steeds meer flexibiliteit eisten op het gebied van hun werkplek. En sinds de piekfase van thuiswerken tijdens de pandemie willen veel werknemers niet meer zonder. De mogelijkheid om thuis of onderweg te kunnen werken is voor veel werknemers een belangrijk criterium bij het kiezen van een baan.