De zin (en onzin) van een goed geïsoleerd huis

Veel mensen zijn tegenwoordig bezig met het isoleren van hun huis. Mensen zijn tegenwoordig namelijk steeds meer bezig met milieuvriendelijk gedrag en het isoleren van je huis is beter voor het milieu. Daarnaast zitten er ook veel voordelen voor jezelf aan het isoleren van een huis. Het zorgt er ook voor dat jij meer kosten bespaard. Helaas zit er ook altijd overal nadelen aan. Ben je benieuwd wat de voor- en nadelen zijn van het isoleren van je huis? Lees dan snel verder.

Voordelen

Het grootste voordeel van het isoleren van je huis is dat het ervoor zorgt dat het meer warmte vasthoud als je huis goed geïsoleerd is. Hierdoor hoef je je huis minder vaak op te warmen, waardoor de de energiekosten dalen en dit zelfs leiden tot 33% lagere energiekosten, hoe lekker is dat? Door je houten vloer isoleren wordt je vloer minder snel koud en hou je lekkere warme voeten. Een aantal andere voordelen zijn:

Door dat je minder CO2 uitstoot is het ook beter voor het milieu om je huis te isoleren.

Als het huis goed geïsoleerd is dan kan tocht en vocht minder goed het huis binnen waardoor er minder kans op schimmelvorming bestaat.

Soms kan je subsidies krijgen voor het isoleren van je huis. Je huis wordt een prettigere plek omdat de temperatuur in huis meer constant is.

De waarde van het huis wordt hoger wanneer het huis goed geïsoleerd is.

Doordat het huis goed geïsoleerd is komt er minder geluid van buitenaf het huis in, waardoor je minder last hebt van geluiden uit de omgeving.

Nadelen

Het is natuurlijk belangrijk dat je je isolatie laat uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf dat weet wat er moet gebeuren. Je kan namelijk ook niet altijd zomaar beginnen met isoleren van je huis. Wanneer je spouw bijvoorbeeld heel erg vervuild is, is het niet goed om het te vullen met isolatiemateriaal. Er zitten dan weer extra kosten aan het schoon- en klaar maken van de spouw voordat je het kan isoleren. Je gehele huis laten isoleren kost natuurlijk sowieso behoorlijk wat geld. Op lange termijn is dit zeker voordelig omdat minder hoge energiekosten hebt en je huis in waarde stijgt, maar op korte termijn kan dit wel vervelend zijn. Tot slot kan een dak isolatie van een plat dak ook lastig zijn omdat het gehele dak dan vaak vervangen moet worden.