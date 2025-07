De zomer van de celeb-cocktail

Laatst geüpdatet op juli 30, 2025 by Redactie

Van Hailey Bieber tot Pommelien, van Wednesday Addams tot Jutta Leerdam — deze zomer brengen je favoriete sterren niet alleen muziek, series of sportprestaties, maar ook drankinspiratie. Samen met SodaStream vertalen we hun stijl, personality en popcultuurmomenten naar bruisende celeb-cocktails en mocktails die je zó thuis kan maken.

Hailey Bieber’s Lemon Yellow Martini

Met haar caption “Summer club lemontini girli” riep Hailey een nieuwe zomertrend in het leven: lemon yellow. En daar hoort natuurlijk een frisse cocktail bij. Meng citroen-infused vodka (zoals Absolut Citron) met Limoncello, SodaStream Lemonade met citroensmaak en een scheutje vanillesiroop. Werk af met een schijfje citroen of citroenzeste en een suikerrandje. Cheers!

Squid Game’s Bloody Scary

Een duistere twist op de klassieke Bloody Mary — bloedrood door bietensap, pittig door gochujang en een scheutje sojasaus voor een donkere Koreaanse umami-kick. Een scheut SodaStream bruiswater zorgt voor een onverwacht verfrissende bite. Werk af met een randje zwart zout voor die dystopische touch.

☕ Sabrina Carpenter’s Espresso Martini

Espresso for the Heartbreak is een pittige, flirterige variant op de klassieke espresso martini: sterke koffie met een bitterzoet hartje, afgewerkt met een wolkje vanillelikeur en een streepje karamel. Voeg een kleine scheut SodaStream bruiswater toe net voor het uitschenken, voor een subtiele sparkle. Geïnspireerd door “Espresso” van Sabrina Carpenter: het is zoet, het knalt binnen en blijft hangen — langer dan je lief is.

Instagram Sabrina Carpenter

Pommelien’s Paloma Fizz

Belgische queen Pommelien mag niet ontbreken: ze blies Werchter omver, kondigde haar nieuwe album ‘Gedoe’ aan (uit op 4 oktober), en staat straks opnieuw op Pukkelpop. Meng 50 ml blanco tequila met vers limoensap, suikersiroop, roze pompelmoessap en een scheutje SodaStream bruiswater. Werk af met een snufje zout of een gezouten randje.

RiRi’s Tiny Blue Tonic (with a smurfy twist)

Een paar weken geleden schitterde Rihanna nog op de blauwe loper in Brussel. En met de release van de nieuwe Smurfenfilm is het nu ook officieel: 2025 is de zomer van de Smurfen. Mix je eigen Tiny Blue Tonic: Blauwe gin (zoals Sharish Blue Magic of Illusionist) en SodaStream Tonic. Werk af met blauwe bessen of eetbare blauwe bloemen.

The Cousins Beach Cooler

Het derde en laatste seizoen van The Summer I Turned Pretty ging op 16 juli van start op Prime Video — en dat vraagt om een romantische, matchy cocktail om een laatste keer weg te dromen bij de romantische perikelen van Belly en broers Conrad en Jeremiah. Meng sparkling rosé met een scheutje SodaStream Lipton Peach en werk af met een blaadje verse munt.

Charli’s Midtown Fizz

Charli D’Amelio, dat is Mid‑town cool meets Broadway glitz. Van TikTok celeb, jurylid in Netflix’s ‘Is It Cake, Too?’, tot Broadway ster. Deze maand kreeg ze een welverdiende plek in de ‘TIME100 Creators list’, een overzicht van de 100 meest invloedrijke digital creators wereldwijd. Dit multi-talent vraagt om een verfrissende cocktail waarmee je volop in de spotlights staat. Meng een scheutje witte tequila, met SodaStream Pink Grapefruit, een scheutje agavesiroop en top af met prosecco.

⛸️Jutta Leerdam’s Ice Queen Power Shake

Nederlands topatlete en verloofde van Jake Paul. De felbesproken bokswedstrijd tegen Mike Tyson, de realityreeks en natuurlijk haar sportieve prestaties: je kan niet naast Jutta kijken. Deze ice queen neemt haar cocktails met een shot proteïne. Meng kokosrum (zoals Malibu) met vanille-eiwitpoeder (whey of plantaardig), voeg kokosmelk toe, ananassap en top af met SodaStream Lemonade. Voor de non-alcoholische variant, laat je de kokosrum gewoon achterwege.

Instagram Jutta Leerdam

Wednesday’s Nevermore Elixir

Het langverwachte tweede seizoen is vanaf 6 augustus te streamen op Netflix. Dat vraagt dus om een duistere, mysterieuze cocktail om het nieuwe seizoen bij weg te bingen. Mix zwarte bessenlikeur en gin – bij voorkeur een kruidige variant zoals Hendrick’s of Monkey 47. Voeg versgeperst citroensap en SodaStream vlierbloesemsiroop toe, en top af met SodaStream tonic. Voeg droogijs toe voor een extra dramatisch effect.