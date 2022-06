De zomertrends per vakantiebestemming

De zomer staat weer bijna voor de deur, en dit betekent: vakantie! Waar zal de zomer je dit jaar naartoe brengen? Een strandvakantie, actief backpacken of een stedentrip? Elke bestemming brengt een andere garderobe behoefte met zich mee, maar dat betekent niet dat deze ook vervult moet worden met nieuwe items. Je kan er namelijk net zo goed uitzien in pre-loved, en dit is ook nog eens beter voor je portemonnee waardoor je meer geld overhoudt voor leuke dingen op vakantie! Vinted helpt je dit jaar met de juiste trend keuzes, per populaire vakantiebestemming. We selecteerden er 3 voor je: Ibiza, Thailand en Lissabon.

Ibiza

We’re going to Ibiza! Een vakantiebestemming die al jaren in de top staat. Het eiland staat, naast de goede feestjes, bekend om z’n mooie stranden en baaitjes. Deze bestemming vraagt om grote tassen, makkelijke draagbare items en waterproof schoenen.

Jellyfish Sandals

Wist je dat deze sandalen in 1946 door de Fransen zijn gemaakt en ”Méduse” werden genoemd? Leer was na WO2 een schaars goed geworden, dus was het een gemakkelijke manier om een plastic PVC-sandaal te maken die al het comfort biedt dat je nodig hebt. Deze geweldige (en vaak duurzame) plastic sandalen zijn hier om je zomer een kick te geven met felle kleuren en kun je ook gebruiken als functionele waterschoenen om veilig de zee in te lopen.

Lees ook: Dit zijn de badmode trends voor 2022

Rieten, rotan en raffia tassen

Gemaakt van riet, rotan, raffia of gerecycled katoen, de tas van natuurlijke vezels heeft onze stijl nooit verlaten, zelfs door de jaren heen. In de loop van de tijd kan men er een geraffineerde look mee aannemen. Kies voor een bohemien achtige stijl, bijvoorbeeld in de tote-versie, zodat al je strand items er in passen.

Herenhemd XXL wit

Het XXL of Heren wit hemd is deze zomer een must in de garderobe van elke vrouw. Niet alleen is het hemd lekker te dragen over een bikini heen, maar je verandert hem binnen een handomdraai, met bijvoorbeeld een riem, in een sophisticated look om rechtstreeks naar je dinner party te gaan.

Thailand

Van plan om Thailand te gaan ontdekken met je garderobe op je rug? Vinted helpt je met wat er niet mag ontbreken in de backpack:

Linnen

Het perfecte materiaal voor de zomer dat je koeler laat voelen en je lichaam laat ademen, zelfs de wetenschap bevestigt dit! De perfecte stof om kilometers in te maken zonder van je stokje te gaan.

Cut-out items

Je hoeft geen fanatieke trendvolger te zijn om te erkennen dat de less-is-more look overal aanwezig is. Splitjes en uitsnijdingen in allerlei geometrische vormen zijn in zowat elk denkbaar kledingstuk verwerkt. Het is wellicht geen makkelijk toepasbare trend, maar hoge temperaturen vragen om een beetje extra ventilatie. En als beroemdheden het er goed uit laten zien, is dat reden genoeg om er zelf ook eens mee te experimenteren.

Lissabon

Deze zomer op stedentrip naar Lissabon? Zeker een populaire zomerbestemming, de kusthoofdstad ontvangt namelijk jaarlijks 4,5 miljoen bezoekers. Bij deze bestemming is er een scala aan trends die je niet mag vergeten mee te nemen in je handbagage. Vinted selecteerde er twee:

Plooirokken

Er is geen zomer zonder rok, en de top 1 rok op deze trending lijst is absoluut geplooid! Aarzel niet om gedurfd te zijn met de kleur, we weten allemaal dat het met alleen een witte top al een zeer verfijnde look geeft. Plooirokken geven de perfecte combinatie van structuur en lichtgewicht, wat een fijne outfit vormt voor tijdens strolling through the city.

Lees ook: Sokken in sandalen! Get comfy met dé trend van 2022

Crochet (gehaakt):

Dit is misschien de techniek die dit jaar het hele jaar door te zien is geweest, maar je kunt voor de zomer een aantal geweldige pareltjes gaan gebruiken zoals kleine topjes, gehaakte broeken en leuke nooit gebruikte bikini’s in Vinted! Er zijn duizenden aanbiedingen met deze techniek dus de opties zijn breed, en vergeet het accessoire aanbod niet!