December 2022 in de bioscoop: heerlijke kerstsferen en een groot filmaanbod

De mooiste tijd van het jaar is aangebroken en de feestdagen zijn in zicht. In deze laatste donkere maanden van het jaar zoeken we vaak de gezelligheid, warmte en nostalgie op. Voor het éérst sinds 2019 zijn de bioscopen weer open in de kerstvakantie, en kun je weer genieten van meerdere topfilms op het grote doek deze maand bij Pathé. Wie zich tijdens de feestdagen graag laat onderdompelen in hét 3D-onderwaterspektakel van het jaar zit goed bij Avatar: The Way of Water. Het meeslepende verhaal speelt zich meer dan tien jaar na de gebeurtenissen van de eerste film af. Meeslepend is ook Piece of My Heart, een prachtig verhaal over de vriendschap tussen twee topballerina’s in het Amsterdam van de jaren ’70. Voor de echte thrill seekers is de nieuwe film Violent Night er één om op je lijstje te zetten. En als eerbetoon aan Whitney Houston vertoont Pathé I Wanna Dance With Somebody, een must-see film over een groot popicoon.



December staat bij Pathé ook in het teken van de allerkleinste filmfans, met meerdere gezellige titels voor het hele gezin zoals Wil de Krokodil, Hotel Sinestra en de Gelaarsde Kat 2: De Laatste Wens. Deze maand verwent Pathé je ook met meerdere Nederlandse films. Lach mee met De Tatta’s, of ga voor spanning met een sexy randje in de thriller Faithfully Yours. Voor de Arthouse liefhebbers hebben we de vlijmscherpe satire Triangle of Sadness en als bijzondere special is deze maand de kerstvoorstelling De Notenkraker te zien. Kortom; genoeg keuze voor iedereen.

Pathé Specials

Pathé Ballet: De Notenkraker – 08 december

Ontdek de betovering van het ballet met deze sprankelende, feestelijke traktatie voor het hele gezin. Beleef met Clara een ontzettend leuke kerstavond die een betoverend avontuur wordt als iedereen in zijn bed ligt. Geniet van de briljante partituur van Tsjaikovski, en zie Clara en haar betoverde Notenkraker vechten tegen de Muizenkoning, en de Suikerboonfee en haar prins bezoeken in het prachtige Snoepgoedkoninkrijk.

Nieuwe topfilms bij Pathé in december

Violent Night – 01 december

Een team huurlingen breekt op kerstavond in bij een rijke familie en neemt iedereen in huis in gijzeling. Maar ze hebben niet gerekend op de aanwezigheid van de kerstman, gespeeld door David Harbour (Black Widow, serie Stranger Things). Ze komen er snel achter dat de lieve kindervriend ook een heel andere kant heeft. Een duistere kerstthriller met een duidelijke boodschap: zet altijd in op rood.



Piece of My Heart – 01 december

Terwijl Olga en Irma, beiden getalenteerde danseressen, zich staande proberen te houden in de veeleisende en ambitieuze balletwereld, wordt Olga als de grote nieuwe ster van het Koninklijk Ballet gelanceerd. Al snel ontdekt Olga ook de schaduwzijde van haar talent en moet Irma toezien hoe haar beste vriendin bezwijkt onder de prestatiedruk, zichzelf verliezend in het losbandige nachtleven.



Avatar: The Way of Water– 15 december

Avatar: The Way of Water speelt zich meer dan tien jaar na de gebeurtenissen van de eerste film af en vertelt het verhaal van de familie Sully (Jake, Neytiri en hun kinderen) en de problemen waar ze tegenaan lopen, de moeite die ze doen om elkaar te beschermen, de gevechten die ze moeten aangaan om in leven te blijven en de tragedies die ze te verduren krijgen.



I Wanna Dance With Somebody – 22 december

I Wanna Dance: The Whitney Houston Movie is een nieuwe film over popicoon Whitney Houston. Naomi Ackie schittert als Whitney Houston in de muzikale biopic die gebaseerd is op het leven en de muziek van de legendarische zangeres.



De Tatta’s – 22 december

Wie wil er niet schathemeltjerijk worden? Nou, Erik van Kampen (Leo Alkemade) zeker wel. Dan kan hij een nóg grotere villa voor zijn langs elkaar levende gezin kopen. Zijn droom valt echter snel in duigen wanneer hij een iets te hebzuchtige investering doet.



Faithfully Yours – 22 december

Bodil (Bracha van Doesburgh) en Isabel (Elise Schaap) nemen af en toe een vlucht uit hun drukke dagelijks leven door samen een weekend weg te gaan naar de Belgische kust. Tijdens deze weekenden zijn ze elkaars alibi om vreemd te gaan, puur voor de spanning en ontlading. Wanneer Isabel ineens vermist wordt, lijkt alles te wijzen op een misdrijf. Terwijl de politie een onderzoek start en de echtgenoten naar België komen, raakt Bodil steeds verder verstrikt in het web van leugens dat door haar en Isabel met zorg is opgebouwd.

Arthouse films bij Pathé in december

Bones and All – 01 december

Bones and All gaat over de liefde die ontstaat tussen Maren (Taylor Russell), een jonge vrouw die probeert te overleven aan de randen van de samenleving, en Lee (Timothée Chalamet), een nogal intense dakloze jongen.



Triangle of Sadness – 15 december

De modellen Carl en Yaya worden uitgenodigd voor een luxe cruise met aan boord een bont gezelschap aan rijke passagiers, waaronder een Russische oligarch, Britse wapenhandelaars en een eigenzinnige, alcoholische, Marx-citerende kapitein. In eerste instantie oogt alles als de perfecte Instagram post, maar er is een hevige storm op komst.



De Acht Bergen – 22 december

De Acht Bergen (naar de bestseller Le Otto Montagne van Paolo Cognetti) vertelt het verhaal van de bijzondere vriendschap tussen de stadse Pietro en Bruno; een jongen uit de bergen.

KIDS films bij Pathé in december

Wil de Krokodil – 07 december

Nadat het gezin Primm naar New York verhuist, heeft hun jongste zoon Josh moeite om te wennen aan zijn nieuwe school en om vrienden te maken. Dat verandert allemaal als hij op de zolder van het huis waar ze nu wonen Wil ontdekt.



Hotel Sinestra– 14 december

Wanneer een boze Ava tijdens de skivakantie in Hotel Sinestra haar overbezorgde ouders weg wenst, zijn de volgende morgen ineens alle volwassenen verdwenen. Eerst is het feest, maar al snel gaat er van alles mis. Ava en haar nieuwe vrienden besluiten alles op alles te zetten om samen met hun ouders kerst te kunnen vieren.



De Gelaarsde Kat 2: De Laatste Wens – 21 december

De dappere, vogelvrije Gelaarsde Kat komt erachter dat hij acht van zijn negen levens heeft verspeeld. Om die levens terug te krijgen begint hij aan zijn grootste avontuur tot nu toe. De beruchte Kat gaat op een legendarische reis door het Zwarte Woud, om de mythische Wensster te vinden en zijn verloren levens terug te krijgen. Aangezien hij nog maar één leven heeft, moet hij zijn trots opzij zetten en de hulp inschakelen van zijn voormalige partner en aartsvijand, de innemende Kitty Poezelpootje.