Deel gemakkelijk details over je date dankzij Tinder’s nieuwe functie ‘Deel mijn Date’

Laatst geüpdatet op april 22, 2024 by Redactie

Tinder, ‘s werelds populairste datingapp, introduceert ‘Deel Mijn Date’. Deze nieuwe functie stelt gebruikers in staat om hun dateplannen direct vanuit de app te delen met vrienden en familie.



Of het nu gaat om een koffiedate of een bioscoopbezoek, een date voorbereiden wordt leuker als je de voorpret kunt delen met je naasten. Meer dan de helft van de singles (51%) onder de 30 informeert hun vrienden al over de details van hun dates. Volgens recente peilingen binnen de app deelt één op de vijf Tinder-gebruikers (18%) hun dateplannen met hun moeder.



“Met Tinder blijven we nieuwe functies introduceren die gericht zijn op een leuke, veilige en respectvolle ervaring voor iedereen”, zegt Melissa Hobley, de CMO van Tinder. “Het bespreken van plannen met vrienden en familie is een tijdloze dating traditie. ‘Deel Mijn Date’ maakt het delen van deze basisinformatie gemakkelijker, zodat singles meteen door kunnen gaan naar het spannendste deel – van het uitkiezen van een outfit tot het voorbereiden van gespreksonderwerpen.”



‘Deel Mijn Date’ is ontworpen voor zowel vrienden, ouders als leeftijdsgenoten. Met één eenvoudige link kunnen gebruikers informatie over de date delen — inclusief locatie, datum, tijd en een foto van hun match — rechtstreeks vanuit de app. Ze kunnen zelf kiezen met wie ze hun date-informatie delen en binnen de app een onbeperkt aantal dates plannen, tot 30 dagen vooruit.



Dateplannen zijn ook aanpasbaar, dus als plannen op het laatste moment wijzigen, kunnen gebruikers simpelweg de informatie in de app bijwerken om hun kring op de hoogte te houden.



‘Deel Mijn Date’ zal de komende maanden worden uitgerold in de VS, het VK, Australië, Canada, Singapore, India, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Japan, Brazilië, Zwitserland, Mexico, Nederland, Italië, Korea, Vietnam en Thailand.

Hieronder deelt Paul Brunson, Tinder’s wereldwijde expert op het gebied van relaties, zijn advies voor het voorbereiden op die eerste echte real life ontmoeting:

Ga voor nieuwe ervaringen — dates hoeven niet beperkt te blijven tot het ’traditionele’ diner en drankjes. Zoek iets dat voor jullie beiden werkt, zoals een gedeelde interesse of een simpele wandeling in het park met koffie.

Dateplannen zijn geen solo taak — van het kiezen van een ontmoetingsplek tot activiteiten en kledingkeuzes, vergeet niet om je dateplannen te delen. Het moet onderdeel uitmaken van je ‘date-klaar’ checklist. Dankzij de functie ‘Deel Mijn Date’ van Tinder is het nu nog makkelijker om je dateplannen direct vanuit de app te delen met je vrienden en geliefden.

Wees jezelf — authenticiteit wordt het meest gewaardeerd door jonge singles. Probeer niet iemand te zijn die je niet bent. In het tijdperk van ‘alles of niets’ dating worden waarden zoals respect en loyaliteit zeer op prijs gesteld.

Telefoon weg, focus op elkaar — zorg ervoor dat je je date volledige aandacht geeft. Het is gemakkelijk om je telefoon te pakken – vooral als je nerveus bent – maar dit kan de flow van je date verstoren. Zet je telefoon op stil, leg hem uit het zicht, en richt je aandacht volledig op je date. Het belangrijkste is dat je aanwezig bent.

Vriendelijkheid is cool — soms kan een date in het echt tegenvallen. Onthoud altijd om je date met respect te behandelen, zoals je zelf behandeld wil worden. Zelfs als het romantisch gezien niet werkt, kun je er misschien een nieuwe vriend aan overhouden. Maar vertrouw vooral op je intuïtie – het is prima om een date af te breken als het niet goed voelt.