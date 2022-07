Dekt een autoverzekering alles rondom je auto?

Als je een autoverzekering afsluit, is het belangrijk om goed door te lezen wat er allemaal onder de verzekering valt. Er zijn namelijk verschillende dekkingen, zoals WA, beperkt casco en allrisk. Uiteraard verschillen de kosten ook per dekking en het ligt er maar net aan welke dekking je belangrijk vindt. Veel mensen gaan voor een allriskverzekering zodat ze volledig zorgeloos de weg op kunnen, maar dit is niet altijd nodig. Wat dekken deze verzekeringen allemaal?

Verschillende dekkingen

Je bent verplicht om in ieder geval een WA-verzekering af te sluiten, voordat je in een auto mag gaan rijden. Je bent dan verzekerd voor schade die je veroorzaakt aan anderen. Met een beperkt cascoverzekering ben je daarnaast ook verzekerd voor diefstal en inbraak, ruitschade, stormschade en brandschade. Met een allrisk-verzekering ben je voor alles verzekerd wat al benoemd is, maar ook voor vandalisme en schade die je zelf veroorzaakt.



Maar welke autoverzekering moet jij dan afsluiten? Dat ligt onder andere aan de leeftijd van je auto. Heb je een nieuwe auto of een auto die nog geen 6 jaar oud is? Dan wordt het aangeraden om een allrisk-verzekering af te sluiten. Is de auto tussen de 6 en 10 jaar oud? Dan is een beperkt cascoverzekering meestal voldoende. En voor alle auto’s die ouders zijn dan 10 jaar is een WA-verzekering voldoende. Daarnaast bepaal je zelf wat je maximaal wilt betalen aan premie en je moet ook kijken naar de opgebouwde schadevrije jaren. En hoe zit het met aanvullende verzekeringen?

Aanvullende verzekeringen

Het is ook mogelijk om aanvullende verzekeringen af te sluiten, ook bovenop een allriskverzekering. Wil je bijvoorbeeld een inzittendenverzekering? Dan is dit vaak mogelijk voor maar €5,- per maand extra bovenop de premie. Deze verzekering houdt in dat je alle inzittenden, dus inclusief jezelf, verzekert voor eventuele financiële gevolgen tijdens een verkeersongeluk. Dit kan dus gaan over o.a. invaliditeit of letselschade. Je moet goed nadenken of deze verzekering nodig is, omdat passagiers ook schade kunnen claimen via de WA-dekking van de bestuurder. Daarbij heeft iedereen een zorgverzekering, die de nodige medische kosten dekt voor alle inzittenden. Echter dekt een zorgverzekering niet de kosten van bijvoorbeeld een uitvaart. Is er sprake van blijvende invaliditeit na een verkeersongeluk? Dan worden deze kosten ook niet gedekt door een zorgverzekering.

Verzekering afsluiten

Als je er zelf niet uitkomt welke verzekering je het beste kan afsluiten, dan is het altijd mogelijk om contact op te nemen met een verzekeraar. Een verzekeraar kan je altijd informeren welke verzekering handig is in jouw situatie. Lees ook altijd goed de polis door van de verzekering, zodat je weet waar je aan toe bent. Een goede verzekering is het halve werk!