Delicaat dille

Wie dit keukenkruid gebruikt, waardeert vaak de veelzijdigheid ervan. Verse dille doet denken aan een mengsel van anijs, karwij, peterselie en citroen. De frisse, kruidige geur verrijkt talloze gerechten, zoals soepen en sauzen, salades en groenteroerbakken. Traditioneel worden de blaadjes fijngehakt en over komkommer- of aardappelsalade gestrooid of gebruikt in yoghurtdressing. Fijne dilletoppen zijn de klassieke smaakmaker voor ingemaakte komkommers en Scandinavische visspecialiteiten zoals “Graved Lachs”.

Ook gevulde aardappelen, champignons en groenten zoals paprika’s, tomaten en wortelen kunnen met het ‘komkommerkruid’ naar een hoger niveau worden getild. Het combineert bijvoorbeeld goed met uien, knoflook en peterselie. Dille kun je het beste even koken of fijngehakt over het gerecht strooien, omdat de geur vervliegt bij verhitting.



Dille is een eenjarige plant uit de schermbloemenfamilie (Apiaceae) en kan meer dan een meter hoog worden. De plant heeft tere, fijn gevederde bladeren en produceert van juni tot augustus grote schermen met gele bloemen. Bij het koken wordt het kruid in zijn geheel gebruikt, vóór de bloei. Vooral de bovenste, draadachtige bladpunten, ook wel dillepunten genoemd, zijn bijzonder aromatisch. De tweedelige vruchten (“dillezaadjes”) worden na de oogst gedroogd en ook als thee gezet. In de middeleeuwen werd dille veel gebruikt in kloostertuinen. Het was een bewezen geneeskrachtige plant tegen eetlustverlies en spijsverteringsproblemen. Het positieve effect komt vooral door de etherische oliën.

Verkrijgbaarheid en bewaren

Verse dille is verkrijgbaar in potten of bosjes, maar ook in diepvries- en gedroogde vorm. Let bij het winkelen op verse bladeren en stevige stelen. Omdat het kruid snel verwelkt, moet het zo snel mogelijk gebruikt worden. Gewikkeld in een vochtige doek kun je verse dille maximaal een week bewaren in de groentelade van de koelkast.