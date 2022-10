Depeche Mode met Memento Mori tour 2023 naar Nederland

Depeche Mode geeft op dinsdag 16 mei een concert in Ziggo Dome als onderdeel van hun Memento Mori tournee. De kaartverkoop start op vrijdag 7 oktober om 10.00 uur via Ticketmaster. Zojuist kondigde Depeche Mode, in 2020 opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame, tijdens een persconferentie in Berlijn hun nieuwe album en een wereldtournee aan voor 2023. De Memento Mori Tour ondersteunt het komende 15e studioalbum van de band, ‘Memento Mori’, dat in het voorjaar van 2023 uitkomt.



Dave Gahan en Martin Gore maakten bekend dat de nieuwe tournee, gepresenteerd door Live Nation, op 23 maart start met een bijzondere, beperkte reeks optredens in Noord-Amerika voordat de band naar Europa komt. Tijdens de korte Noord-Amerikaanse tour doet Depeche Mode onder meer Madison Square Garden in New York, het United Center in Chicago, het Kia Forum in Los Angeles en de Scotiabank Arena in Toronto aan. Daarna begint de band op 16 mei in Amsterdam aan hun Europese stadiontour, met verder onder meer concerten in Stade de France in Parijs, het Olympisch Stadion van Berlijn, het San Siro Stadion in Milaan en Twickenham Stadium in Londen.



Over ‘Memento Mori’ zegt Martin Gore: “We begonnen vroeg in de pandemie aan dit project en de thema’s zijn direct geïnspireerd door die tijd. Na het overlijden van Fletch (toetsenist en mede-oprichter Andy Fletcher, red.) hebben we besloten door te gaan, omdat we zeker weten dat dit is wat hij zou hebben gewild. Dat heeft het project een extra laag van betekenis gegeven.” Dave Gahan voegt toe: “Fletch zou dit album geweldig hebben gevonden. We kijken er echt naar uit om het binnenkort met jullie te delen, en we kunnen niet wachten om het volgend jaar live aan jullie te presenteren tijdens de shows.”



De Memento Mori Tour wordt de 19e tournee van Depeche Mode en de eerste in meer dan vijf jaar. De meest recente Global Spirit Tour 2017-2018 was de langste tournee tot nu toe en een van de meest succesvolle van dat jaar: de band speelde voor meer dan 3 miljoen fans verdeeld over 130 shows in Europa en Noord-Amerika.



‘Memento Mori’ wordt het 15e studioalbum van Depeche Mode en is de opvolger van het veelgeprezen ‘Spirit’ uit 2017. Dat album bereikte in elf landen de nummer 1-positie en de top 5 in meer dan twintig andere. ‘Memento Mori’ wordt in het voorjaar van 2023 wereldwijd uitgebracht via Columbia Records.



Met meer dan 100 miljoen verkochte albums en optredens voor in totaal meer dan 35 miljoen fans over de hele wereld blijft Depeche Mode een zich steeds ontwikkelende en invloedrijke muzikale kracht. Depeche Mode inspireert zowel fans en critici als andere artiesten en blijft vooruitgaan. Met ‘Memento Mori’ en de tournee als begin van het nieuwste hoofdstuk in een weergaloze nalatenschap!



DEPECHE MODE – MEMENTO MORI TOUR 2023

Dinsdag 16 mei, Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €72,80 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 7 oktober om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).