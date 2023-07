Depeche Mode met Memento Mori tournee naar Nederland

Laatst geüpdatet op juli 10, 2023 by Redactie

Depeche Mode geeft op donderdag 8 februari een concert in Ziggo Dome als onderdeel van hun Memento Mori tournee. De kaartverkoop start op vrijdag 14 juli om 10:00 via Ticketmaster. Aaneensluitend op de stadion en arena tour in Europa, Mexico, Canada en de Verenigde Staten deze zomer en herfst, kondigt Depeche Mode 29 nieuwe Europese data aan waarmee de tour wordt verlengd tot en met 2024. Zo hebben nóg meer fans de kans om de rauwe, emotionele kracht van de Memento Mori tour te ervaren, volgens Rolling Stone een prachtige viering van het leven en muziek.



De Europese tour data start op 22 januari 2024 in de Londense O2 Arena en eindigen op 5 april na meerdere shows in de Lanxess Arena in Keulen, Duitsland. Tijdens de 22-daagse tour speelt de band meerdere shows in Berlijnse Mercedes-Benz Arena, Parijse Accor Arena, Madrid’s Wizink Center, Milaans Mediolanum Forum en meer. Met al meer dan twee miljoen kaarten verkocht en 110 data voor de Memonto Mori tour is Depeche Mode onderweg om hun grootste tour ooit neer te zetten.



Met meer dan 100 miljoen platen verkocht en te hebben gespeeld voor 35 miljoen fans wereldwijd, blijft Depeche Mode een bewegelijke en invloedrijke muzikale kracht. De band bracht op 24 maart 2023 het meest recente album Memento Mori uit, waar onder andere de single Ghosts Again opstaat.



Tijdens de Memento Mori tour gaat Depeche Mode weer de samenwerking aan met horlogemerk Hublot ter ondersteuning van de band hun goede doel. Rondom de tour steunen Hublot en Depeche Mode samen het Conservation Collective, een wereldwijd netwerk dat zich inzet voor milieu fondsen die zich richten op de plastic vervuiling en meer. Daarnaast werkt Depeche Mode samen met Green Nation om recyclen en anti-voedselverspilling tijdens de tour tegen te gaan.

DEPECHE MODE – MEMENTO MORI TOUR 2024

Donderdag 8 februari 2024 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €72,80 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 14 juli om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl.