Dermatoloog aan het woord: zo bescherm jij je huid tegen de zon

Laatst geüpdatet op september 6, 2023 by Redactie

De komende dagen stijgt het kwik tot boven de dertig graden. Sommigen speculeren zelfs over een hittegolf in september. Voor veel mensen is dit een welkome verrassing na een wisselvallige en natte zomer. Het is dan ook erg aantrekkelijk om de komende dagen naar buiten te gaan en de zon op te zoeken. Maar zonnig nazomerweer brengt ook risico’s met zich mee. Prescan, expert op het gebied van preventief gezondheidsonderzoek, geeft drie tips om verantwoord van de laatste zonnestralen te genieten.

Lees ook: Welke zonnebrand past het beste bij jouw huidtype?

Bescherm je huid, ook al ben je zongebruind

Misschien ben je deze zomer op vakantie geweest om de zon op te zoeken, en ben je weer gebruind teruggekomen in ons kikkerlandje. Let goed op dat het raadzaam is om je huid alsnog goed te beschermen tegen de schadelijke stralingen. Misschien verbrand je niet (meer), maar de stralingen veroorzaken toch schade als je je huid niet voldoende beschermt. Zonnestralen beschadigen en verouderen je huid. Daarom is bescherming van je huid altijd belangrijk: vanaf de eerste zonnestralen van het jaar in de lente tot de laatste aan het eind van de zomer.

Smeer je niet alleen in tijdens het zonnen

Zonnebrandcrème ontbreekt tegenwoordig gelukkig niet in onze strandtas. Maar vergeet je ook niet in te smeren met een geschikte crème als je de komende dagen gaat fietsen, wandelen, hardlopen of als je gewoon lekker op het terras zit. De hoogte van de zonnebrandfactor die je nodig hebt hangt af van je huidtype en van de kracht van de zon. De UV-index, welke de zonkrachtstraal weergeeft, ligt komende week rond de 5. Dat houdt in dat sommige huidtypes in de zon al binnen 20 minuten kunnen verbranden. Zonbescherming is dus erg belangrijk, ook al is het al september.

Combineer crème, schaduw en kleding

Bij zonbescherming denken veel mensen aan zonnebrandcrème. Dit is een hele belangrijke manier om je huid te beschermen, maar de beste bescherming tegen de zon is de schaduw. Daarnaast kan kleding je beschermen tegen de straling van de zon. Let hierbij wel op het materiaal: hoe lichter van kleur en hoe dunner de stof, des te meer UV-straling de kleding doorlaat. Voor de beste bescherming combineer je ze alle drie: zonnebrandcrème, schaduw en kleding.

Lees ook: Goed voorbereid de zon in: vier feiten en fabels over zonnebrandcrème

“Zon kan ervoor zorgen dat het DNA in je huidcellen kapotgaat. Dat gebeurt met name in de opperhuid, maar er zijn ook veranderingen in de lederhuid, waar de stevigheid zit”, vertelt dr. M.E. Schram, dermatoloog bij Prescan. “Zon knipt daar in je elastine. Dat zijn de vezels die maken dat je een strakke huid hebt. Als dat beschadigd raakt, kan dat leiden tot rimpels. Maar nog veel vervelender is dat de DNA-schade in de opperhuid in het ergste geval kan leiden tot huidkanker. Het is daarom belangrijk om bewust om te gaan met de zon en onze huid. Vermijd veel en intensief zonlicht, zeker in de middag. Smeer je in met een zonnebrandcrème die bij jouw huidtype en de zonkracht past, niet alleen tijdens het zonnen. Controleer regelmatig je huid en raadpleeg bij twijfel altijd een arts. Zo kun je blijven genieten van die heerlijke zonnestralen. Ook tijdens deze laatste nazomerdagen.”