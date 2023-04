Deze 14 deelnemers laten alles achter zich, en durven te kiezen voor ‘Het Onbekende’

Laatst geüpdatet op april 24, 2023 by Redactie

Hoe sta jij in het leven? Blijf je in je comfortzone en houd je vast aan wat je al kent, of durf je onvoorwaardelijk te kiezen voor uitdaging, spanning, en avontuur? Vanaf vrijdag 12 mei komen de makers van ‘De Verraders’ bij RTL 4 met het nieuwe, adventure-reality-programma ‘Het Onbekende’, waarin tijdens een onvergetelijke reis veertien deelnemers zichzelf onder leiding van presentator Renze Klamer acht weken lang, keer op keer dezelfde vraag stellen: “Durf ik te kiezen voor ‘Het Onbekende’?”

De lange reis door het prachtige en uitgestrekte Slovenië, met reusachtige bergen en bossen en adembenemende vergezichten, wordt gemaakt door twee teams. ‘Team Bekend’ en ‘Team Onbekend’ leggen elke aflevering een vergelijkbare route af, en strijden tegen elkaar om de afleveringswinst. Loslaten wat vertrouwd is, en kiezen voor dat wat onbekend is op de route levert de deelnemers meestal een voordeel op in het spel, maar kan – net zoals keuzes in het echte leven – ook resulteren in een tegenvaller. Elke aflevering eindigt in beide teams met een pittige en emotionele eliminatie, waarbij een deelnemer wederom op de bekende, óf de onbekende manier geëlimineerd wordt.



Elke deelnemer heeft eigen redenen om zich te wagen aan het ongekende avontuur, en te kiezen voor ‘Het Onbekende’. Maak hier kennis met de deelnemers die blanco en zonder voorkennis over de inhoud dit once-in-a-lifetime avontuur zijn aangegaan, en hun reden om te kiezen voor ‘Het Onbekende’.

‘Team Bekend’, van links naar rechts:

Pia Douwes (58 jaar), musicalactrice: “Het geeft me een vrij en avontuurlijk gevoel om open te staan voor wat het onbekende in het leven in mij teweegbrengt. Dus geen wonder dat de titel van dit programma de avonturier in mij triggerde!”

Iris Frederix (39 jaar), kunstschilder: “Ik hou ervan om te spelen, verrast te worden en mezelf uit te dagen. Nieuwe dingen ontdekken zorgt ervoor dat je zintuigen op scherp staan en je echt leeft.”

Ronald Mulder (36 jaar), schaatser: “Ik doe mee aan ‘Het Onbekende’, om mijn eigen grenzen te verleggen en om vanuit het strakke topsportleven, uit de comfort zone te stappen, en alles over te laten aan het onbekende.”

Mischa Blok (47 jaar), radiopresentatrice: “Echt loslaten, dat vergt moed. Ik zie het als een mooie uitdaging om bij mezelf te testen of ik de controle uit handen durf te geven.”

Freek Bartels (35 jaar), musicalacteur: “Ik had vrij en had wel zin in een avontuur…”

Steven Kazàn (36 jaar), goochelaar: “Meedoen aan ‘De Verraders’ was voor mij onvergetelijk. Een nieuw programma van dezelfde makers? Dat moest ik meemaken!”

Arno Kantelberg (53 jaar), journalist: “Een avontuur is pas echt een avontuur, als je geen idee hebt wat dat avontuur eigenlijk behelst.”

‘Team Onbekend’, van links naar rechts:

Mabel (24 jaar), brandweervrouw: “Ik kies voor ‘Het Onbekende’, omdat ik van avontuur en spellen hou, wel wil ik altijd de controle hebben en bij ‘Het Onbekende’ heb ik dat niet. Ik daag mijzelf hierin dan ook graag uit en ga geen een uitdaging uit de weg, dus deze ook niet.”

Nikta (29 jaar), jurist: “Ik kies voor ‘Het Onbekende’ om mijn grenzen op te zoeken en een persoonlijke groei door te maken. Wie ben ik en wat kan ik, als al het bekende wegvalt?”

Vincent (52 jaar), horecaondernemer: “Ik heb er altijd een ondernemend en ietwat avontuurlijk leven op na gehouden met bijvoorbeeld motorrijden door het Rifgebergte of wrakduiken in de Noordzee. Daarnaast wil ik voor mezelf kijken hoe ik reageer en handel in een groep met vreemden.”

Ricky (41 jaar), ambtenaar: “Ik zag de teaser en dacht: dit is zo’n once-in-a-lifetime-Ricky-ding, ik weet niet wat ik doe, of waar ik heen ga, maar ik gá!”

Rein (27 jaar), videograaf: “Ik leef nu een best wel comfortabel leven en ik wilde testen hoe ik zou reageren als ik totaal geen houvast heb en dat comfort wegvalt.”

Ruud (32 jaar), beleidsadviseur onderwijs: “Mensen die me goed kennen, weten dat ik graag in mijn comfortzone blijf zodat ik weet waar ik aan toe ben en weloverwogen keuzes maak. Gecombineerd met mijn enthousiasme voor competitie, spellen en reizen, vond ik dit de perfecte maar extreme manier om mezelf uit te dagen tot iets nieuws.”

Bart (52 jaar), IT-manager: “Heel mijn leven staat in het teken van regie, controle en planning. Het werd echt eens tijd voor onzekerheid, angst en verrassing.”

Bekijk hier de uitgebreide bio’s van de deelnemers



Renze Klamer als ‘De Onbekende’

Vanuit zijn ‘lookout’ neemt presentator Renze Klamer een controlerende rol aan over de deelnemers. Ondanks dat zijn ware identiteit voor de teams onbekend is, wordt door hem het verloop van de reis bepaald, en zet hij de deelnemers constant voor moeilijke en confronterende keuzes en dilemma’s. Het presenteren van een dergelijk nieuw programma betekent voor Renze ook letterlijk kiezen voor ‘Het Onbekende’: “Een programma in dit genre en met deze rol als gamemaster is voor mij volledig nieuw, en een fantastische uitdaging. We hebben er lang aan gewerkt en ik heb ontzettend veel zin om vanaf 12 mei iedereen mee te nemen in dit meeslepende avontuur.”



‘Het Onbekende’ is ontwikkeld door IDTV en RTL Creative Unit en is vanaf vrijdag 12 mei acht weken lang te zien om 20.00 uur bij RTL 4.

Beeld: Shotbysud