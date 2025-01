Deze 17 vrouwen gaan het liefdesavontuur aan in ‘De Golden Bachelor’

Laatst geüpdatet op januari 31, 2025 by Redactie

Het is nooit te laat voor liefde… want over twee weken barst hét romantische sprookje weer los bij Videoland! Na het succes van ‘De Bachelor’ en ‘De Bachelorette’ is het dit jaar aan 17 vrouwen om het hart van de 74-jarige Golden Bachelor Gerard te veroveren en de ware liefde te vinden. Maak hieronder kennis met deze dappere vrouwen die hun hart openstellen onder toeziend oog van Chantal Janzen, in het prachtige Toscane. De Videoland Original ‘De Golden Bachelor’ is vanaf donderdag 13 februari wekelijks te streamen bij Videoland.

Anca, 65 jaar

Na 18 jaar vrijgezel te zijn geweest, is het tijd voor een nieuwe liefde in het leven van Anca. Ze heeft haar zoon alleen opgevoed en heeft in die tijd niet open gestaan voor de liefde. Ze is jong van lichaam en geest en hoopt een vitale man te vinden met emotionele intelligentie, die haar hart doet overslaan.

Angelina, 61 jaar

Angelina is een sterke vrouw die veel heeft meegemaakt in haar leven en even niet open stond voor de liefde. Ondanks alles is ze positief ingesteld en je zal haar niet snel zien zonder een lach op haar gezicht. Ze is op zoek naar een man die sociaal is, goed past bij haar vrienden en durft te praten over zijn gevoel.

Cathe, 65 jaar

Cathe is een geboren en getogen Amsterdammer. Een vrouw die met veel liefde in Amsterdam Noord woont, maar voor de juiste man wellicht haar geliefde stad zou kunnen achterlaten. Hoewel ze haar leven op de rit heeft, zoekt ze nog die ene leuke partner om dit mee te delen.

Claudia, 60 jaar

Als geboren Amsterdammer heeft Claudia twee jaar geleden de overstap naar Den Haag gemaakt om dichter bij haar kleinkinderen te zijn en daar geniet ze nu volop van de momenten aan het strand met hen. Na lange tijd vrijgezel te zijn is Claudia weer op zoek naar een man die haar hart sneller doet kloppen.

Gabriëlle, 54 jaar

De opvallende Gabriëlle heeft ruim 27 jaar in Italië gewoond, maar besloot twee jaar geleden terug te keren naar Nederland. Gabrielle omschrijft zichzelf als een warme deken die binnenkomt. Ze is niet bang dat ze geen indruk op Gerard zal maken: “what you see is what you get”.

Inge, 65 jaar

Voor Inge was het leven niet altijd even makkelijk, maar toch blijft ze altijd haar positieve zelf. Familie en vrienden zijn belangrijk voor haar. Ze ziet haar (klein)kinderen dan ook regelmatig en aan vriendinnen geen gebrek. Schilderen is haar passie en de kleur goud is haar favoriet. Ze hoopt dan ook de Golden Bachelor mee naar huis te kunnen nemen.

Ingrid, 61 jaar

Ingrid was ondernemer en heeft haar zaakjes goed op orde. Ze werkte altijd hard, maar inmiddels een stapje teruggedaan om meer met haar familie te zijn. Ze zoekt een man die haar echt ziet staan; die de deur voor haar openhoudt of haar stoel aanschuift. Ze hoopt in Gerard die hoffelijke man te vinden waar ze zo’n behoefte aan heeft.

Karin, 62 jaar

Karin houdt van een beetje avontuur in haar leven. Zo vertrok ze ooit met haar gezin naar Spanje om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Ze omschrijft zichzelf als een veelzijdige vrouw en heeft al veel van de wereld gezien. Ze hoopt die passie met Gerard te kunnen delen, om zo zijn hart te veroveren.

Linda, 57 jaar

Ze is inmiddels 17 jaar single en stond lang niet open voor de liefde. Nu is het moment daar voor een charmante en vriendelijke man, die haar rots in de branding is. Nu ze ouder is, vindt ze het innerlijk toch het belangrijkste. Ze hoopt bij Gerard die ene zeldzame klik te vinden, die maar weinig voorkomt in iemands leven.

Lucienne, 64 jaar

Na zes jaar single te zijn, was het voor Lucienne tijd voor een nieuw avontuur. Ze hoopt weer verliefd te worden en haar drukke sociale leven te kunnen delen met een nieuwe grote liefde. Hoewel ze normaal op iets jongere mannen valt, is ze benieuwd om te onderzoeken of er iets moois kan ontstaan tussen haar en Gerard.

Mariëtte, 63 jaar

Mariëtte is een verzorgende vrouw die warmte en liefde uitstraalt. In het verleden heeft ze zichzelf hierdoor wel eens weggecijferd. Die tijd is nu voorbij, want hoewel de mensen om haar heen het allerbelangrijkste zijn, is ze voor zichzelf op zoek naar die ene leuke man om haar leven mee te delen.

Pauline, 65 jaar

Na 20 jaar vrijgezel te zijn, is het tijd voor Pauline om achter de orchideeën vandaan te komen en uit haar comfortzone te stappen. Ze hoopt in Gerard een man te vinden die de muren om haar hart kan doen afbreken en daardoor weer de liefde te voelen die ze zo heeft gemist.

Regina, 62 jaar

Voor de avontuurlijke Regina is het tijd om nu echt te investeren in haar liefdesleven. Ze kan dan ook niet wachten om Gerard te ontmoeten. Ze is op zoek naar een man om samen mee te reizen en van het leven te genieten. Het programma ziet ze dan ook als een avontuur waardoor ze hoopt de liefde van haar leven te ontmoeten.

Roberta, 60 jaar

De energieke Roberta is na zeven jaar single zijn, weer helemaal toe aan de liefde. Ze is een grote muziekliefhebber en laat zich graag meevoeren door het ritme. Hoewel ze Gerard ziet als een klassieke en mysterieuze man, weet ze nu al dat ze hem de dansvloer op gaat krijgen.

Suzanne, 66 jaar

Ze heeft als stewardess de hele wereld over gevlogen, maar vorig jaar is ze gestopt om er als nanny voor haar kleinkind te zijn. Ze woont deels in Dubai en heeft een druk sociaal leven maar zou soms best wel een maatje erbij willen. In Gerard hoopt ze dat maatje te vinden, waarbij ze uiteindelijk ook hem haar leven in Dubai kan laten zien.

Willeke, 62 jaar

Hoewel Willeke oorspronkelijk uit de Jordaan komt, heeft ze het bruisende Amsterdam verruild voor een woonwagen onder de rook van de hoofdstad. Haar grootste passie is zingen en ze treedt dan ook regelmatig op met Nederlandstalige nummers of jazz. Willeke verwacht zeker indruk te maken op Gerard met haar zangkunsten.

Yvonne, 60 jaar

De avontuurlijke Yvonne komt uit een jagersfamilie en woonde vroeger met haar ouders in een kasteeltje. Tegenwoordig gaat ze graag naar de golfbaan, maar geniet dan vooral van het terras. Ze heeft het hart op de goede plek, houdt van een traditionele rolverdeling binnen een relatie en verwacht zelf dat ze een grote kanshebber is om Gerards hart te veroveren.



De Videoland Original ‘De Golden Bachelor’ wordt geproduceerd door Warner Bros. International TV Productions en is vanaf donderdag 13 februari wekelijks te streamen, startend met twee afleveringen.



Beeld: Jasper Suyk