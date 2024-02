Deze 26 vrouwen gaan het liefdesavontuur aan in ‘De Bachelor’ bij Videoland

Laatst geüpdatet op februari 23, 2024 by Redactie

Over twee weken barst hét romantische sprookje weer los: niet één, maar maar liefst twee begeerlijke mannen gaan op zoek naar de ware in de Videoland Original ‘De Bachelor’. Maak hieronder kennis met de 26 vrouwen die hun hart openstellen voor Paul (31) en Rien (33) in het iconische programma, dat dit seizoen plaatsvindt op het tropische Zanzibar. De presentatie is opnieuw in handen van Monica Geuze. De Videoland Original ‘De Bachelor’ is vanaf donderdag 7 maart wekelijks te streamen, exclusief bij Videoland.

Alinda, 27 jaar

The beauty & the brains’ is een titel die Alinda goed past. Ze is dol op alles wat met coderen en cijfers te maken heeft. De juiste formule voor de liefde heeft ze nog niet gevonden, maar ze hoopt haar kans op de liefde bij de Bachelor(s) te vergroten.

Amanda, 27 jaar

Amanda werkt in een echte mannenwereld als marketeer bij een autodealer. Zoveel vrouwen om zich heen wordt even wennen voor haar, maar als ze eenmaal gewend is dan heeft ze een ‘what you see is what you get’ houding. Ze zoekt iemand die áltijd voor haar gaat. Ook als ze net uit bed stapt.

Amber, 29 jaar

Amber laat zich leiden door het volgen van tekens. De afgelopen tijd is ze al meerdere keren een roos tegengekomen, maar of één van de Bachelors voor haar in de sterren staat geschreven moet nog blijken.

Beate, 27 jaar

Beate maakt zich als diabetespatiënt hard voor meer aandacht voor mensen met suikerziekte. Daar waar haar insuline nog weleens dipt, zit ze met haar energie altijd sky high . Ze krijgt vaak wat ze wil en hoopt bij de Bachelor ook te krijgen waar ze voor komt: de liefde.

Caitlin, 31 jaar

Caitlin werkt in de corporate evenementenbranche. Haar scherpe humor en ongeremdheid worden niet altijd door iedereen begrepen, maar deze ongeremdheid is juist ook een charme. Ze is niet van het halve werk: óf ze doet het goed, óf ze doet het niet. Die strijdlustigheid zal haar bij haar deelname nog eens goed van pas kunnen komen.

Claudia, 36 jaar

Claudia is een énorme kletskous, recht voor haar raap en heeft geen rem. Ze heeft een open houding enweet precies wat ze wil, maar met alle leuke mannen die er in Amsterdam rondlopen is het moeilijk uitkiezen. Niet voor niets heeft ze vaak last van haar nek.

Debora, 26 jaar

Debora heeft een neusje voor mannen met een grote neus: dat is volgens haar één van de zeven schoonheden. Verder moet een man weten wie hij is en wat hij wil. Zelf komt ze uit een klein dorp, waar ze een opvallende verschijning is. Haar motto ‘more is more’, sluit daar naadloos op aan.

Deyhane, 25 jaar

Deyhane heeft veel en vindt het dan ook geen probleem om in een villa omringd te zijn door alleen maar vrouwen. Sterker nog: ze houdt van het urenlange geklets om van alles! Haar relatieverleden is nog non-existent, maar ze hoopt daar verandering in te brengen door mee te doen aan de Bachelor.

Eline, 27 jaar

Met Eline kun je alle kanten op: van een avond champagne drinken tot een weekend wildkamperen. Ze is op zoek naar een lange man, het liefst type yup, die voorbij haar flirt skills kan kijken. Zelf vindt ze namelijk dat ze niet zo goed kan flirten, maar haar vlotte babbel maakt alles goed.

Femke, 29 jaar

Femke heeft de druilerige winters in Nederland ingeruild voor het zonovergoten Bali. Oorspronkelijk komt ze van Terschelling, dus het eilandleven is haar niet onbekend. Dat kan haar zomaar eens van pas komen op Zanzibar, waar ze hoopt op een Bachelor die er – net als zij – vol voor gaat.

Isa, 26 jaar

Isa werkt als doktersassistent en geeft covid-vaccinaties aan huis. Zelf is ze besmet met het reizigersvirus en het liefst wil ze haar toekomstige kinderen dan ook in het buitenland laten opgroeien. Op Zanzibar hoopt ze een pure connectie te vinden.

Isabel, 28 jaar

Isabel is een rasechte Amsterdammer. Als ze met haar vriendinnen buiten de ring komt dan roept ze gekscherend:”jee, ik moet Amsterdam uit !” Voor het grote Bachelor avontuur moet ze al hélemaal ver weg. Een man in pak trekt al snel Isabels aandacht. Gelukkig voor haar zullen de Bachelors regelmatig in pak te zien zijn.

Jip, 31 jaar

Deze stoere vrouw is er niet vies van om in het diepe te springen. Tijdens coronatijd kocht Jip een auto, gooide een matras achterin en ging op reis. Ze is ook niet meer teruggekomen: tegenwoordig woont ze in Portugal. Jip valt absoluut niet op kakkers, maar eerder op stoere en nonchalante mannen.

Josephine, 25 jaar

Josephine wordt vaak onderschat door mensen. Dan zijn ze verbaasd dat er achter haar blonde lokken zo’n pientere dame verscholen zit. Humor vindt ze het allerbelangrijkst in een relatie. Ze zoekt iemand die grappiger is dan zij zelf is, zodat ze niet zelf met alle grappen hoeft te komen.

Maud, 33 jaar

Maud is naar eigen zeggen een popje. Ze zou nóóit zonder make-up de deur uitgaan, ook niet om het vuilnis buiten te zetten. Als het om de liefde gaat, komt haar strijdlustige kant naar boven. Ze gelooft dat je voor de liefde moet vechten, want dat krijg je volgens haar niet op een zilveren blaadje aangeboden.

Milan, 30 jaar

Milan houdt van muziek en doet in haar vrije tijd het liefst aan salsadansen en bachata. Een alledaags ritme is niets voor Milan. Haar hart gaat sneller kloppen van een man met donker haar en een sportieve bouw. Tot nu toe danst ze nog alleen, maar ze hoopt daar in de toekomst verandering in te brengen. It takes two to tango!

Naz, 32 jaar

Naz heeft rechten gestudeerd en houdt zich als jurist bezig met zware beroepszaken. Door haar werk is ze wel wat gewend en niet snel van haar stuk te brengen. Toch kan ze niet wachten om weer dat nerveuze gevoel te krijgen dat je hebt bij een beginnende verliefdheid.

Noor, 24 jaar

Noor werkt als marketeer en weet dus goed dingen te verkopen, maar is kritisch als het gaat om mannen. Tijdens haar deelname wil ze dat los laten, want ze denkt dat dat misschien wel de reden is dat ze nog single is. Ze valt op ‘spirituele zakenmannen’, of met andere woorden: nette mannen met diepgang.

Oelinda, 30 jaar

Oelinda is schrijfster en omschrijft zichzelf als een oude ziel. Door haar flinke dosis levenservaring is ze een vrouw vol wijsheden. Haar krachtige houding kan mannen soms afschrikken, zeker omdat ze de lat voor haar toekomstige partner heel hoog legt. Ze stelt deze hoge eisen, omdat ze er per slot van rekening zelf ook aan voldoet.

Roos, 28 jaar

Roos zit middenin een ontdekkingstocht naar zichzelf en doet alleen nog maar dingen die ze zelf wil. Ze reist veel en dompelt zich helemaal onder in de wereld van yoga en meditatie. De meditatieve rust wisselt ze graag af met een feestje. Haar grote droom is huisje boompje beestje, maar tot die tijd wil ze nog alles uit het leven halen.

Rowan, 29 jaar

Deze basisschooljuf is het schoolvoorbeeld van lief zijn: dat verklaart de grote groep vriendinnen die Rowan om zich heen heeft. Rowans lijfspreuk is: ‘wat hebben we het toch goed.’ Toch hoopt ze het door haar deelname nóg beter te krijgen, door de liefde te vinden bij één van de twee Bachelors. Stiekem valt ze een beetje op kakkers, maar een diepgaand gesprek en authenticiteit vindt ze het aller belangrijkst.

Shalini, 34 jaar

Shalini wordt vaak jonger geschat dan ze is. Dat komt door haar sprankelende persoonlijkheid. Hoe erg ze ook open staat voor de liefde: ze is ook gelukkig in haar eentje. Toch hoopt ze de liefde te kunnen vinden op Zanzibar. Zo niet, dan is er ook geen man overboord.

Tatum, 24 jaar

Deze spring in ’t veld is in het dagelijkse leven model. Meer nog dan aan haar uiterlijk besteedt ze tijd aan haar innerlijk. Zelfontwikkeling vindt ze het allerbelangrijkste wat er is. Deze diepgang zoekt Tatum ook in een partner. Het maakt haar écht niet uit hoe iemand eruitziet, zolang diegene maar veel van de wereld heeft gezien en ook niet schuw is voor de innerlijke reis naar zichzelf.

Veerte, 23 jaar

Deze nuchtere Friezin verhuisde op haar zeventiende naar de hoofdstad, maar Amsterdam wordt inmiddels ook te klein voor haar. In de zomer werkt Veerte op Ibiza en daarnaast gaat ze graag op reis. Een man die nooit in het buitenland zou willen wonen is een grote afknapper voor haar. Ze is op zoek naar een mix tussen een zakenman en een echte surf dude.

Yvette, 29 jaar

Yvette is opgegroeid tussen de geiten, paarden, schapen en honden. Inmiddels woont ze in Amsterdam en heeft ze een eigen onderneming. Ze vindt het ook leuk als een man ondernemend is. Ze hoeft geen type die het gewend is dat alle vrouwen achter hem aanlopen, maar ze wil iemand die werk van haar maakt.

Yvonne, 33 jaar

Yvonne wil de beste fotograaf ter wereld worden. Voor haar eigen leven heeft ze ook een plaatje voor ogen: ze wil op den duur graag settelen met een man. Toch hoeft ze niet meteen bij de eerste ontmoeting te denken ‘dit wordt mijn future husband.’ Meestal wordt Yvonne verliefd vanuit een vriendschap.



Fotocredit: Jasper Suyk