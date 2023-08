Deze 3 bruisende zomermocktails zijn een hit tijdens je volgende etentje

Wanneer de zon zich laat zien, trekt Nederland massaal richting de achtertuin voor een beetje fun in the sun. Wat is een zomer zonder gezellige barbecue of etentje? Leuke, maar vooral verfrissen-de, drankjes mogen dan ook niet ontbreken. Met deze drie dorstlessende alcoholvrije mocktails van SodaStream serveer je niet alleen drankjes die leuk zijn om naar te kijken, maar ook zó lekker dat je ze kan blijven drinken. Zomer in een glas, zelfs als de zon het laat afweten. Pour it up!

The green machine

Schaaf met een schiller een brede, lange sliert af van een komkommer en vouw deze tegen de rand van een longdrinkglas. Doe er ijs bij en schenk daar 30ml SodaStream BIO Frisse Appel soda mix en 15ml citroen-sap over. Vul als laatst het glas tot de rand met bruiswater. Proost!

Summer orange refresher

Vul een groot glas met ijs en giet er 30ml SodaStream BIO Sinaasappel soda mix en 15ml limoensap bij. Maak af met bruiswater en garneer met een takje mint en een schijfje sinaasappel. Santé.

Blackcurrant Passion

Doe ijs, een scheutje limoensap en passievruchtpulp (van 1 passievrucht) in een groot glas. Vul aan met bruiswater en giet er vervolgens nog 45ml SodaStream BIO Zwarte Bes soda mix bij. Maak het drankje af met een limoentwist en genieten maar.



Een fles SodaStream BIO soda mix kost €5,99 en is goed voor 9 liter. Ze zijn verkrijgbaar in de smaken Klassieke Limonade, Sinaasappel, Frisse Appel en Zwarte Bes. Je koopt ze in de SodaStream webshop: https://sodastream.nl/collections/smaken/Bio