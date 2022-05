Deze 3 tips helpen je om geld te besparen bij het inrichten van je huis

Hoe duur het inrichten van een huis is, daar kun je je soms flink in vergissen. Vaak moet je er diep voor in de buidel tasten en de geldstroom is natuurlijk niet oneindig. Gaandeweg dingen verzamelen voor je interieur is daarom ook het slimste om te doen, maar niet altijd het leukste en ook niet de snelste optie. Zeker niet als je een heel huis moet inrichten. Maak daarom een goede verdeling tussen de dingen waar je geld aan wil uitgeven en waar je op zou willen besparen. Deze 3 tips helpen je verder!

Maak keuzes in uitgeven en besparen

Een goede afweging maken tussen uitgeven en besparen is erg belangrijk. Het heeft alles te maken met jouw prioriteiten en wensen. Maak een lijstje en zet daarop de dingen die jij belangrijk vindt en dus graag prioriteit aan geeft, zoals bijvoorbeeld een bank of het keukenblad. Aan deze spullen mag je dus echt wel wat geld uitgeven, want het is investeren in iets wat jij mooi en belangrijk vindt. De zaken die overblijven kun je dan weer op het lijstje van besparen zetten. En juist de combinatie maakt het leuk! Kies je bijvoorbeeld voor een mooi, duur keukenblad? Dan kun je die prima combineren met goedkopere keukenkastjes. En mocht je nou voor de goedkoopste keukenkastjes hebben gekozen en bevalt het na een tijdje toch niet helemaal? Dan kun je ze voor een paar honderd euro laten wrappen en zien ze er helemaal chique uit!

Ga op zoek naar koopjes

Het aanbod van meubels, keukens en sanitair is vaak vrij prijzig, maar ook hier kun je op besparen. Je hebt nog steeds de keuze uit goede kwaliteit, alleen dan voor een lagere prijs! Hoe je dat doet? Bijna alle woonwinkels stunten wel eens met kortingen en speciale acties. Als je een beetje op de hoogte blijft en wat online speurwerk doet, kun je misschien zomaar vinden wat je nodig hebt voor een aanzienlijk lager bedrag. Houd de uitverkoop en acties dus goed in de gaten, als je graag wat koopjes op de kop wil tikken. Ga bijvoorbeeld naar een winkel waar ze verschillende voordelige hoekbanken verkopen en sla je slag! Outletwinkels zijn natuurlijk ook nog een mogelijkheid. Je kan dan weliswaar niet gaan voor de nieuwste collecties en laatste trends, maar besparen doe je zeker.

Do it yourself

Ben je zelf een beetje handig? Dan kun je zeker veel geld besparen! Handige klusjes in huis hoef je dan namelijk niet uit te besteden en kun je makkelijk zelf oppakken. Dat scheelt sowieso al veel geld, niet in werk helaas. Ook voor de inrichting kan het handig zijn. Je gaat gewoon op zoek naar opknappertjes. Zoals een voordelig kastje die alleen maar even aangeschroefd hoeft te worden, en een nieuw laagje verf kan gebruiken. Je bespaart geld en het is ook nog eens leuk om te doen!