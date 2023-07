Deze acht gewoonten kunnen je leven tientallen jaren verlengen

Laatst geüpdatet op juli 25, 2023 by Redactie

Een nieuwe studie waarbij meer dan 700.000 Amerikaanse veteranen betrokken waren, meldt dat mensen die op middelbare leeftijd acht gezonde levensstijlgewoonten aannemen, aanzienlijk langer zullen leven dan mensen met weinig of geen van deze gewoonten. De acht gewoonten zijn: fysiek actief zijn, vrij zijn van opioïdenverslaving, niet roken, omgaan met stress, een goed dieet volgen, niet regelmatig aan drankmisbruik doen, een goede slaaphygiëne hebben en positieve sociale relaties hebben.

Volgens de resultaten zouden mannen die op 40-jarige leeftijd alle acht gewoonten hebben, naar verwachting gemiddeld 24 jaar langer leven dan mannen die geen van deze gewoonten hebben. Voor vrouwen was het hebben van alle acht gezonde leefstijlfactoren op middelbare leeftijd geassocieerd met een voorspelde 21 extra levensjaren in vergelijking met vrouwen die geen van deze gewoonten hadden.



“We waren echt verrast door hoeveel er gewonnen kon worden met de acceptatie van één, twee, drie of alle acht leefstijlfactoren”, zegt Xuan-Mai T. Nguyen, gezondheidswetenschapper bij het Department of Veterans Affairs en aankomend vierdejaars geneeskundestudent aan het Carle Illinois College of Medicine. “Onze onderzoeksresultaten suggereren dat het aannemen van een gezonde levensstijl belangrijk is voor zowel de volksgezondheid als persoonlijk welzijn. Hoe eerder hoe beter, maar zelfs als je maar een kleine wijziging aanbrengt als je 40, 50 of 60 bent, is het nog steeds voordelig.



Voor het onderzoek gebruikten wetenschappers gegevens uit medische dossiers en vragenlijsten die tussen 2011-2019 waren verzameld van 719.147 mensen die deelnamen aan het Veterans Affairs Million Veteran Program, een groot, nationaal representatief onderzoek onder Amerikaanse veteranen. De analyse omvatte gegevens van volwassenen van 40-99 jaar en omvatte 33.375 sterfgevallen tijdens de follow-up.



Over het algemeen toonden de resultaten aan dat lage fysieke activiteit, opioïdengebruik en roken de grootste invloed hadden op de levensduur; deze factoren waren tijdens de onderzoeksperiode geassocieerd met een 30-45% hoger risico op overlijden. Stress, drankmisbruik, slechte voeding en slechte slaaphygiëne werden allemaal in verband gebracht met een 20% hoger risico op overlijden, en een gebrek aan positieve sociale relaties werd geassocieerd met een 5% hoger risico op overlijden.



Volgens onderzoekers onderstrepen de bevindingen de rol van leefstijlfactoren bij het bijdragen aan chronische ziekten zoals diabetes type 2 en hartaandoeningen die leiden tot vroegtijdige invaliditeit en overlijden. De resultaten helpen ook om de mate te kwantificeren waarin het maken van gezonde levensstijlkeuzes mensen kan helpen hun risico op dergelijke ziekten te verminderen en langer te leven.



“Leefstijlgeneeskunde is gericht op het behandelen van de onderliggende oorzaken van chronische ziekten in plaats van op hun symptomen”, zegt Nguyen. “Het biedt een mogelijke manier om de loop van de steeds stijgende kosten voor gezondheidszorg als gevolg van voorgeschreven medicijnen en chirurgische procedures te veranderen.”



De geschatte winst in levensverwachting door het toepassen van de acht gezonde leefstijlfactoren werd iets kleiner met de leeftijd, maar bleef aanzienlijk, wat betekent dat het aannemen van gezondere gewoontes op oudere leeftijd je nog steeds kan helpen om langer te leven. “Het is nooit te laat om een gezonde levensstijl aan te nemen”, zei Nguyen.

Als een observationele studie bewijst het onderzoek niet definitief causaliteit, merkte Nguyen op. De bevindingen komen echter overeen met een groeiend aantal onderzoeken die de rol van leefstijlfactoren ondersteunen bij het voorkomen van chronische ziekten en het bevorderen van gezond ouder worden.