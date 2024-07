Deze bekende koppels doen mee aan de nieuwe Videoland Original ‘Power Couple’!

Laatst geüpdatet op juli 31, 2024 by Redactie

Hoe goed ken jij jouw partner? Zeven bekende stellen vinden een antwoord op die vraag in de nieuwe Videoland Original ‘Power Couple’. Zij gaan de strijd met elkaar aan met als ultieme wapen: de liefde. De bekende koppels die mee doen aan het programma zijn: Djamila & Johannes, Eva & Sebastiaan, Laura & Ryan, Naomi & Quentin, Annebel & Rene, Michelle & Roy en Vonneke & Davinio.



Tijdens het programma, dat vanaf 29 augustus wekelijks te streamen is, zetten deze bekende duo’s geld in op de prestaties van hun eigen partner tijdens uitdagende, grappige en confronterende opdrachten. De koppels verblijven samen een aantal weken in een luxe villa waar zij hun eigen relatie herontdekken, maar ook de dynamiek van andere relaties van dichtbij meemaken. Het is belangrijk om met de andere kandidaten door één deur te kunnen, want in deze afvalrace is het de groep die bepaalt welk paar de villa moet verlaten. Alleen het tweetal dat elkaar het beste kent én het beste weet samen te werken, wordt gekroond tot ‘Power Couple 2024’ en gaat met de prijzenpot naar huis.

We stellende de bekende kandidaten graag aan je voor:

Djamila & Johannes (bekend van o.a. Real Housewives Of Amsterdam):

Negen jaar geleden sloeg de vonk over tussen de Amsterdamse Housewife Djamila en ondernemer Johannes. Vanaf dag één wonen ze samen en sindsdien zijn ze onafscheidelijk.



“Vanaf het eerste moment dat we elkaar zagen wisten we dat dit anders was. Wij zijn voor elkaar gemaakt en vastbesloten om deze strijd te winnen.”





Eva & Sebastiaan (bekend van o.a. de hit ‘This is love’):

Heel Nederland kent zangeres Eva Simons, maar wie staat er aan haar zijde? Sebastiaan is zowel haar zakelijke partner als haar geliefde. Samen hebben ze een dochtertje: Rosie.



“Men verwacht misschien een grote macho bij mij, maar ik heb een zachte en gevoelige man aan mijn zijde. Wij beschouwen ons absoluut als het nummer 1 Power Couple van bekend Nederland.”





Laura & Ryan (mediapersoonlijkheid):

Horecatijger Ryan de Reiger vond het recept waarmee hij het hart van contentcreator Laura Ponticorvo veroverde. Al negen jaar zijn ze onafscheidelijk.



“Wij zijn echt elkaars soulmates en vormen een sterk team. Met Ryan aan mijn zijde voel ik me gesteund in deze Power Couple-strijd.”





Naomi & Quentin (bekend van o.a. Love Island en EOTB):

Quentin en Naomi zitten nog volop in de datingfase, maar dat weerhoudt hen er niet van om de strijd aan te gaan met de andere stellen.



“We zijn pas drie maanden samen en moeten nog veel over elkaar leren. Maar we kennen de basis en zullen bewijzen dat we een Power Couple zijn.”





Annebel & René (bekend van o.a. EMIDJ en Temptation Island):

René en Annebel doen al acht jaar lang alles als koppel. Of het nou in de gym is, op kantoor of in de slaapkamer, dit stel werkt perfect samen en laat letterlijk en figuurlijk hun spierballen zien.



“Wij gaan dit spel niet spelen om vrienden te maken. Ons enige doel is winnen. Wij zijn vuur-op-vuur samen, dus ook onderling zal het een harde strijd worden.”





Michelle & Roy (bekend van o.a. EMIDJ en Roy Donders Altijd Wat Bijzonders):

Drie jaar geleden wist Michelle tot ieders verbazing het hart van Roy Donders te veroveren. Het stel is vastbesloten te laten zien waarom ze voor elkaar bestemd zijn.



“Het was natuurlijk heel bijzonder dat Michelle mijn hart sneller laat kloppen. Zo sterk als wij samen zijn, heb ik nog nooit eerder gevoeld.”





Vonneke & Davino (bekend van o.a. FunXFM en EMIDJ):

Duizendpoot Vonneke viel vijf jaar geleden voor Davinio en samen vormen ze een gezin met hun zoontje van één jaar. Vonneke en Davinio geloven dat lachen en bekvechten essentieel zijn voor een stabiele relatie.



“Het is belangrijk om binnen je relatie vooral beste vrienden te zijn. In dit spel is het ook cruciaal om goed in de groep te liggen, en dat is ons wel toevertrouwd.”





Het programma wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland, een label van Banijay Benelux, is vanaf 29 augustus wekelijks exclusief te streamen bij Videoland.



Beeld: Jasper Suyk/Rob Jacobs